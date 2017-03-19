Визит Тиллерсона в Китай: в центре внимания находилась проблема КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у США и Китая есть ощущение срочной необходимости решения проблемы Северной Кореи; власти которой провели в воскресенье испытание ракетного двигателя высокой тяги, назвав его «новым рождением» ракетной промышленности КНДР.



Озабоченность по поводу Северной Кореи и ее все более угрожающего поведения доминировала во время первого азиатского турне Тиллерсона, в ходе которого он посетил Японию, Южную Корею и Китай.



Администрация Дональда Трампа ищет новые возможности продвижения вперед в решении северокорейской проблемы и, очевидно, поиск путей взаимодействия с Китаем для ликвидации этого очага напряженности является ключевым фактором.



«Мы твердо намерены сделать все возможное для предотвращения любого конфликта. И мы видим перед собой целый ряд шагов, которые мы можем предпринять», – заявил Тиллерсон, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Ван И.



Ни Тиллерсон, ни глава китайского МИДа не раскрыли подробностей шагов, которые они рассматривают, и пока не ясно, совпадают ли позиции Вашингтона и Пекина по данному вопросу.



До прибытия Тиллерсона в Пекин президент Дональд Трамп критиковал Китай за недостаточные, по его мнению, усилия.



«Северная Корея ведет себя плохо. Они в течение многих лет играли с США. Китай делает мало, чтобы помочь!» – написал Трамп в Твиттере.



Однако Ван И заявил Тиллерсону, что «обеспечение режима санкций» и «возобновление переговоров» является обязанностью каждой страны.



Ранее в Токио Тиллерсон объявил, что дипломатические и другие попытки положить конец ядерным амбициям Северной Кореи, которые предпринимались последние 20 лет, провалились.



В Сеуле он сказал, что рассматриваются все возможные варианты решения проблемы, включая военные меры.



«Если Северная Корея предпримет действия, угрожающие южнокорейским или нашим войскам, на это будет дан соответствующий ответ. Если они повысят уровень угрозы, исходящей от их оружейной программы до уровня, который потребует действий, то такой вариант рассматривается», – сказал Тиллерсон на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Южной Кореи Юн Бён Се.



Некоторые эксперты считают, что необходим не жесткий подход, а прямые переговоры без предварительных условий.



«Конечно же, нет никаких гарантий успеха.В данный момент статус-кво не работает. Время не на нашей стороне, – заявил политолог из Центра по контролю над вооружениями и нераспространением Джеймс Маккеон. – Северная Корея продолжает повышать свой ядерный и ракетный потенциал до такой степени, что сейчас они не обязательно испытывают свои ракеты, а демонстрируют возможности своих ракет».



Ранее в этом месяце Северная Корея провела очередной ракетный запуск, выпустив четыре ракеты в сторону Японского моря. Баллистические ракеты упали в пределах исключительной экономической зоны Японии, которая в соответствии с международным законодательством простирается на расстояние 200 километрах от побережья страны.



В воскресенье, незадолго до встречи Тиллерсона с председателем КНР Си Цзиньпином, пришли сообщения об испытании северокорейского ракетного двигателя.



Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал испытание успешным, заявив, что «мир скоро станет свидетелем эпохальной победы большой значимости», которую одержит Пхеньян.



Испытание заключалось в запуске ракетного двигателя, который находился на земле, без запуска ракеты. Северокорейские СМИ сообщили, что оно было проведено на ракетном полигоне Тончхан-ни, вблизи границы с Китаем.



На встрече в воскресенье Тиллерсон и Си Цзиньпин обсуждали организацию встречи китайского лидера с прездентом Трампом.Дипломатические источники сообщили «Голосу Америки», что встреча пройдет 6-7 апреля в принадлежащем Трампу особняке Мар-а-Лаго во Флориде.



Тиллерсон сообщил Си Цзиньпину, что президент Трамп надеется на укрепление взаимопонимания между двумя странами и с нетерпением ожидает «возможности в будущем нанести визит» в Китай.



Чтобы выработать подходы с целью убедить Северную Корею изменить курс, необходима встреча Трампа и Си Цзиньпина.