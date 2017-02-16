Тиллерсон - Лавров: первая встреча

МОСКВА — Первая встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях конференции министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» в Бонне была откомментирована сторонами по-разному.

В то время, как мы заново ищем общую почву, мы ожидаем, что Россия выполнит свои обязательства по Минским соглашениям, работая на деэскалацию насилия в Украине

В кратком заявлении Тиллерсона после общения с Лавровым, которое распространили американские медиа, говорится: «Министр иностранных дел Лавров и я провели продуктивную встречу.

Мы обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. Как я ясно дал понять во время слушаний по моему утверждению в Сенате, Соединенные Штаты будут рассматривать возможность работы с Россией, когда мы сможем найти области практического сотрудничества, которые принесут пользу американскому народу.

Там, где наши взгляды не совпадают, Соединенные Штаты будут отстаивать интересы и ценности Америки и ее союзников. В то время, как мы заново ищем общую почву, мы ожидаем, что Россия выполнит свои обязательства по Минским соглашениям, работая на деэскалацию насилия в Украине».

Сергей Лавров был несколько более многословен и оптимистичен, и общаясь с журналистами после встречи, часто употреблял местоимение «мы».

«Мы подтвердили наличие общих интересов, совпадающих интересов, прежде всего в том, что касается непримиримой борьбы с терроризмом в этом контексте и в контексте политического урегулирования, в том, что касается сотрудничества по сирийскому кризису, по другим странам региона, где терроризм также пустил свои корни» – рассказал российский министр о той части своего разговора с госсекретарем США, где они обсуждали сирийский кризис.

Обсуждали ситуацию в Афганистане, на Украине. По всем этим направлениям наши американские партнеры заинтересованы подключиться к усилиям, которые предпринимаются для преодоления этих конфликтов

«Понятно, что мы не могли решить все проблемы, я думаю, что мы никогда их не решим в отношениях между двумя такими крупными державами, как РФ и США, но у нас есть общее понимание, что по тем вопросам, где наши интересы совпадают, – а таких сфер немало, – мы должны двигаться вперед, показывать способность США и РФ выполнять ту роль, которая им отведена» – добавил Сергей Лавров.

По теме Украины – единственной страны, которую в публичном заявлении упомянул Рекс Тиллерсон – глава российского МИДа высказался гораздо менее определенно.

Он попросту уравнял украинский конфликт, в котором, как неоднократно заявлял Вашингтон, Россия участвует, с афганским: «Обсуждали ситуацию в Афганистане, на Украине. По всем этим направлениям наши американские партнеры заинтересованы подключиться к усилиям, которые предпринимаются для преодоления этих конфликтов».

В Москве есть очевидное разочарование последними заявлениями Вашингтона в отношении России, и многие российские высокопоставленные политики говорят, что администрация Дональда Трампа не оправдывает их ожидания.

В этом смысле слова госсекретаря США о необходимости выполнения Россией Минских соглашений вряд ли улучшат им настроение: эти слова произнес кавалер российского «Ордена Дружбы», от которого Владимир Путин и его подчиненные ожидали другого подхода к двусторонним отношениям. Однако эксперты говорят, что, во-первых, все развивается логично, во-вторых, не нужно было обольщаться, а в-третьих, еще ничего не определено.

Алексей Арбатов: Трампа обложили со всех сторон

Руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений в Москве Алексей Арбатов в интервью «Голосу Америки» высказывает уверенность, что Россия и США могут быстро начать сотрудничество, будь на то политическая воля:

Тут отношения с Россией вышли на передний план, обнажив незащищенный фланг Трампа. Причем, он столкнулся с уникальной ситуацией, когда против его попыток, планов улучшения отношений с Россией выступает объединенный фронт либералов и консерваторов, демократов и республиканцев

«Есть целый ряд вопросов и по Сирии, и по Украине, и по спасению Договора по ракетам средней и меньшей дальности, и по заключению нового договора СНВ, и по всем этим вопросам можно начать сотрудничать сегодня, с точки зрения объективных интересов безопасности сторон и с точки зрения технической возможности все это делать. Дайте указание специалистам гражданским и военным, и по каждому из этих вопросов они вам скажут, как начинать и какая будет «дорожная карта».

Проблема, по мнению эксперта, в том, что сотрудничать с Москвой членам администрации Дональда Трампа мешает внутриполитический момент: «Путин очень хочет начать сотрудничать по всем этим вопросам, и Трамп, видимо, тоже хочет. Но Трампа обложили со всех сторон, и первые скандалы, конечно, ослабили его позицию, особенно с отставкой Флинна.

Тут отношения с Россией вышли на передний план, обнажив незащищенный фланг Трампа. Причем, он столкнулся с уникальной ситуацией, когда против его попыток, планов улучшения отношений с Россией выступает объединенный фронт либералов и консерваторов, демократов и республиканцев. Такого на моей памяти никогда в США не было».

«Раньше у нас была главным препятствием политическая напряженность, недоверие и враждебность между администрацией Путина и администрацией Обамы, сейчас же ситуация коренным образом изменилась, сейчас главное препятствие – это политическая напряженность между президентом Трампом, с одной стороны, и объединенной оппозицией внутри США, с другой стороны, прежде всего, оппозиции в сфере отношений России и США» – считает Алексей Арбатов.

Но Трамп с тех пор, как его выбрали, ничего не сказал про Асада в том плане, что пусть тот останется, что он наименьшее зло. Значит, опять встает первый и главный вопрос – а что делать с Асадом?

Одна из серьезных тем, в которых России и США будет трудно договариваться – это Сирия, продолжает аналитик в области международной безопасности: «Россия может сказать, что Трамп же о Башаре Асаде говорил как наименьшем зле, вот пусть Америка исходит из этого в своей теперь уже практической политике.

И если вы согласны, что Башар Асада должен остаться, потому что любая замена его будет хуже, значит, мы ждем от вас, что вы гарантируете, что умеренная сирийская оппозиция, Турция и Саудовская Аравия не будут против него воевать. Но Трамп с тех пор, как его выбрали, ничего не сказал про Асада в том плане, что пусть тот останется, что он наименьшее зло. Значит, опять встает первый и главный вопрос – а что делать с Асадом?»

Федор Лукьянов: Нужно посмотреть, насколько Россия окажется важна для США

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов не удивлен тем, что Рекс Тиллерсон упомянул Украину и Минские соглашения: «Это повторение официальной позиции, которая не менялась.

На самом деле, никаких оснований ожидать изменений официальной позиции США по Украине не было, непонятно, откуда взялись ожидания

Все, связанное с Украиной, сегодня упирается в Минские соглашения. При этом все уже давно понимают, что Минские соглашения, вероятно, невыполнимы по целому ряду причин, но ничего другого все равно нет.

Конечно, было удивительно, когда Трамп раньше высказался в том смысле, что он рассмотрит вопрос принадлежности Крыма. Ну, он рассмотрел и понял, что принадлежность однозначна. На самом деле, никаких оснований ожидать изменений официальной позиции США по Украине не было, непонятно, откуда взялись ожидания».

Любые другие слова об украинском кризисе со стороны Тиллерсона, по мнению эксперта, были бы неосмотрительными: «Это был бы слишком серьезный сдвиг и слишком крупная подстава. Для Трампа очень тяжело это делать (менять позицию по Украине — Д.Г.), учитывая ту атмосферу, которая сложилась вокруг него с самого начала.

Дальше все зависит от того, как они выстроят свои приоритеты, во-первых. Во-вторых, насколько в этих приоритетах Россия по каким-то вопросам окажется важна

При этом Федор Лукьянов предлагает не торопиться с выводами о том, что США уже дали сигнал о характере своих отношений с Россией: «Тиллерсон сказал это все, чтобы отмести сразу все подозрения, что есть предпосылки для кардинального изменения отношений.

На мой взгляд, это заявление о том, что пока все остается как есть, а дальше – посмотрим. Дальше все зависит от того, как они выстроят свои приоритеты, во-первых. Во-вторых, насколько в этих приоритетах Россия по каким-то вопросам окажется важна. Как и с Украиной – является ли Украина центральным вопросом, и как это будет использоваться дальше».

Александр Гольц: Мечты о «большой сделке» закончились

Военный аналитик, приглашенный эксперт Института Кеннана Александр Гольц констатирует, что слова госсекретаря США после встречи с российским коллегой ясно отражают ситуацию: «Это не единственный признак того, что мечты о «большой сделке», о которой в Вашингтоне говорили многие аналитики, и которую радостно ждали в Москве, закончились.

Они закончились, прежде всего, потому, что в американской столице, как снежный ком, нарастает грандиозный скандал, связанный с попытками российского вмешательства в американскую политику, в американские внутренние дела».

Сейчас уж точно не время (и когда это время наступит – совершенно непонятно) строить какие-то планы сотрудничества с Россией

Эксперт рассказывает, как этот «снежный ком» нарастает: «Только что американские медиа опубликовали информацию о том, что люди Трампа в течение года, предшествовавшего выборам, поддерживали постоянные связи с оперативниками российской разведки. В этих условиях говорить что-либо о развитии сотрудничества, о совместной борьбе с терроризмом более чем странно.

Это немедленно может вызвать на себя еще новый шквал критики, который в Вашингтоне и так не мал. Сейчас уж точно не время (и когда это время наступит – совершенно непонятно) строить какие-то планы сотрудничества с Россией. Наоборот, сейчас время демонстрировать некоторую жесткость, что мы видим в заявлениях Тиллерсона».

Александр Гольц подчеркивает, что необходимо сначала договориться хотя бы о том, как предотвратить прямой конфликт: «То, что можно – это, конечно, возвращение к позитивному опыту «холодной войны», а именно разработка неких, пусть скромных, мер военного доверия.

Я, прежде всего, имею в виду встречу председателя Объединенного комитета начальников штабов США и начальника российского Генштаба, которая должна пройти в Баку. Вот там, по-видимому, эти люди тихо, без громких заявлений, начнут обсуждать насущные проблемы, проведут беседы, в которых речь идет не о сотрудничестве, а о том, как бы ненароком не сжечь друг друга».