Тиллерсон встречается с министрами иностранных дел «Большой двадцатки»

На полях саммита G20 состоялась встреча госсекретаря США с главой МИДа РФ
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг впервые принимает участие в масштабных международных переговорах, встретившись с министрами иностранных дел стран «Большой двадцатки» в Германии.
В программе поездки – несколько отдельных встреч с министрами на полях саммита, в том числе – с главами дипломатических ведомств Великобритании, Турции, Италии, Южной Кореи, Японии и Бразилии.
Самая важная встреча состоялась вне переговоров «Двадцатки»: Тиллерсон встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Сам Тиллерсон назвал встречу «продуктивной». «Мы обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Как я заявил на слушаниях в Сенате, Соединенные Штаты рассмотрят возможность сотрудничества с Россией в сферах, где возможно практическое сотрудничество, выгодное американскому народу.
В сферах, где наши мнения расходятся, США будут отстаивать интересы и ценности Америки и своих союзников. В то время как мы ищем новые точки соприкосновения, мы рассчитываем, что Россия будет выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и работать в направлении деэскалации насилия в Украине», – заявил он.
Президент США Дональд Трамп ведет внешнеполитический курс, ориентированный в первую очередь на интересы США, в особенности в сфере торговли.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в преддверии встречи с Тиллерсоном заявил, что его страна с нетерпением ждет сотрудничества с администрацией Трампа «во всех областях», выразив оптимизм по поводу разрешения различных проблем на Ближнем Востоке.
Как сообщил представитель администрации США, в ходе запланированных встреч Тиллерсон, до недавнего времени возглавлявший корпорацию Exxon Mobil, намерен в основном слушать своих коллег – глав внешнеполитических ведомств других стран, с которыми он встретится.
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