Тиллерсон встречается с министрами иностранных дел «Большой двадцатки»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг впервые принимает участие в масштабных международных переговорах, встретившись с министрами иностранных дел стран «Большой двадцатки» в Германии.

В программе поездки – несколько отдельных встреч с министрами на полях саммита, в том числе – с главами дипломатических ведомств Великобритании, Турции, Италии, Южной Кореи, Японии и Бразилии.

Самая важная встреча состоялась вне переговоров «Двадцатки»: Тиллерсон встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Сам Тиллерсон назвал встречу «продуктивной». «Мы обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Как я заявил на слушаниях в Сенате, Соединенные Штаты рассмотрят возможность сотрудничества с Россией в сферах, где возможно практическое сотрудничество, выгодное американскому народу.

В сферах, где наши мнения расходятся, США будут отстаивать интересы и ценности Америки и своих союзников. В то время как мы ищем новые точки соприкосновения, мы рассчитываем, что Россия будет выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и работать в направлении деэскалации насилия в Украине», – заявил он.

Президент США Дональд Трамп ведет внешнеполитический курс, ориентированный в первую очередь на интересы США, в особенности в сфере торговли.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в преддверии встречи с Тиллерсоном заявил, что его страна с нетерпением ждет сотрудничества с администрацией Трампа «во всех областях», выразив оптимизм по поводу разрешения различных проблем на Ближнем Востоке.

Как сообщил представитель администрации США, в ходе запланированных встреч Тиллерсон, до недавнего времени возглавлявший корпорацию Exxon Mobil, намерен в основном слушать своих коллег – глав внешнеполитических ведомств других стран, с которыми он встретится.