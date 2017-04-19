Российский след в американском кино

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Над культовым сериалом «Симпсоны» вот уже без малого 10 лет трудится известный российский аниматор - Дмитрий Маланичев. Именно с ним Симпсоны пришли на большой экран, стали объемнее и ярче
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