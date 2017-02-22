Будущее марихуаны в США под вопросом

Марихуана – она же каннабис – сегодня легализована в 28 штатах, причем четыре из них приняли такое решение лишь в минувшем ноябре. С ростом одобрения со стороны населения развивается и многомиллиардная индустрия по производству марихуаны. Однако, несмотря на легализацию на уровне штатов, по федеральным законам канабис по-прежнему считается незаконным.



Покупка марихуаны в этом магазине в Лос-Анджелесе напоминает поход в дорогой винный магазин. Каждая баночка в витрине имеет описание крепости продукта, на прилавках выставлены десятки товаров с добавлением каннабиса – от выпечки до пены для ванн. Магазин стремится показать, что марихуана не заслуживает стигмы, – в особенности теперь, после того как минувшем ноябре Калифорния легализовала ее употребление не только в медицинских целях.

В 2016-м году доход от легализации марихуаны составил 7 миллиардов долларов. Через пять лет он превысит 21 миллиард. Теперь, однако, с приходом к власти Трампа некоторые представители этой индустрии занервничали.

Дэниел Йи из магазина Medmen считает, что индустрия марихуаны пока только развивается и нестабильна, в частности, из-за сложности юридического ландшафта в вопросе ее статуса: «Она легальна на уровне штатов, но нелегальна на федеральном, и до сих пор в законодательстве остается масса противоречащих положений», – говорит Йи.

Мартин Адамян из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, говорит о верховенстве федерального законодательства в этом случае.

«Есть ситуации, к которым применимы как федеральные, так и местные законы. Когда они вступают в прямой конфликт, побеждают федеральные. Это закреплено статьей о верховенстве федерального законодательства, – это отдельный пункт в Конституции Соединенных Штатов, который ясно дает понять, что федеральный закон превыше всего»



Но только потому, что федеральные агенты могут приводить в исполнение федеральное законодательство, это не означает, что в ситуации, когда закон штата отличается от него, местное законодательство автоматически не работает. В конечном итоге расстановка приоритетов правоохранительных органов – дело президента страны.

Администрация Обамы заняла позицию невмешательства, и позволила каждому штату контролировать исполнение собственных законов. Однако в администрации Трампа пост генерального прокурора занял Джефф Сешнс, который в 2016-м году, будучи сенатором от Алабамы, сделал следующее заявление: «Хорошие люди марихуану не курят».

​Уклончивость Сешнса во время слушаний в Сенате по утверждению его кандидатуры только еще больше запутала ситуацию. На вопрос сенатора от штата Вермонт Патрика Лихи о том, намерен ли Сешнс использовать федеральные ресурсы для расследования и преследований больных людей, использующих марихуану в рамках местного законодательства в тех случаях, когда оно может нарушать федеральное, тогда еще кандидат на пост генерального прокурора заявил: «Я не буду заявлять, что я никогда не буду исполнять федеральное законодательство, сенатор Лихи, но, действительно, существует проблема ресурсов федерального правительства».

Мартин Адамян считает, что, обладая достаточной независимостью и свободой в определении дальнейшей политики ведомства, чиновник, подобный Сешнсу, очень даже может попытаться добиться исполнения федеральных законов о марихуане, которые могут привести к новым облавам – даже если сам штат разрешает употребление каннабиса.



В индустрии марихуаны, все ж не теряют оптимизма.

«Если придерживаться теории, что правительство исполняет волю народа, и учитывать тот факт, что индустрия марихуаны переживает бурное развитие и рост, функционируя в рамках закона и демонстрируя свой потенциал, я думаю, что у нас есть все основания думать о будущем с оптимизмом», – говорит Дэниэл Йи.

Конгресс отреагировал на растущую популярность марихуаны, сформировав двухпартийный Кокус по каннабису - с тем чтобы попытаться устранить конфликт между федеральным и местным законодательством.

