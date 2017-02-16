США осудили теракт ИГИЛ в Багдаде

Госдепартамент США осудил теракт, в четверг осуществленный боевиками ИГИЛ в Ираке. В заявлении, с которым выступил и о. пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Марк Тонер, отмечается, что в ходе теракта, мишенью автосалон в Багдаде, погибли, по меньшей мере, 50 человек и многие получили ранения. Госдепартамент выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

По словам Тонера, сегодняшний теракт – еще один пример отношения ИГИЛ к человеческой жизни, а также стремления террористов посеять раздор в Ираке.

«Наше партнерство с иракскими силами безопасности, которые находятся на передовой борьбы (с терроризмом) в мире, остается прочным и незыблемым, – говорится в заявлении Госдепартамента. – Мы поддерживаем постоянную связь с правительством Ирака и продолжим оказывать поддержку силам безопасности страны в их борьбе с «Исламским государством» в Мосуле и в привлечении к ответственности тех, кто совершил эти бессмысленные преступления».