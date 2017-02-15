Работать дистанционно: полезно для дела, но не для нервной системы

Доклад международной организации труда: удаленная работа способствует балансу между работой и личной жизнью и дает большую свободу, но часто ведет к стрессу и нарушению сна.

Как отмечается в недавно опубликованном докладе Международной организации труда, возможность работать удаленно, используя новейшие информационно-коммуникационные технологии, может негативно сказываться на здоровье и благосостоянии сотрудников. В докладе, озаглавленном «Работа – в любое время и в любом месте», анализируются плюсы и минусы удаленной работы в 15 странах, включая 10 стран ЕС, а также Аргентину, Бразилию, Индию, Японию и США.

Результаты исследования не дают однозначной оценки работе вне офиса. Оскар Варгас – один из авторов доклада – констатирует: последствия дистанционной работы могут быть как положительными, так и отрицательными.

«Среди положительных аспектов можно отметить экономию времени, так как не нужно ехать в офис, – поясняет Варгас, – о более независимом и гибком графике работы, а также о возможности лучше соблюдать баланс между работой и личной жизнью и работать более продуктивно». «Однако, – продолжает он, – есть и недостатки: например, сотрудники, работающие удаленно, имеют тенденцию работать дольше».

По словам Варгаса, удаленная работа стирает границы между оплачиваемым рабочим временем и досугом. Это, по утверждению эксперта, может привести к таким проблемам со здоровьем, как высокий уровень стресса и нарушение сна.

«В ходе исследований, – рассказывает эксперт, – мы натолкнулись на интересные результаты, согласно которым сотрудники, работающие неполный рабочий день, демонстрируют хорошие результаты. Положительную отдачу от такого графика получают и работники, и работодатели, так как он способствует росту продуктивности».

Авторы доклада призывают структуры, ответственные за формирование политики, учесть результаты исследования при разработке законодательства, в частности, в области, регулирующей сверхурочные. Авторы доклада предлагают повысить оплату труда сотрудников, работающих на дому. Им также должно предоставляться время на отдых, чтобы избежать негативных последствий для их здоровья и благополучия.