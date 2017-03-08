Технологические компании принимают меры в связи с утверждениями, что ЦРУ нашло бреши в их системах безопасности

На следующий день после опубликования порталом WikiLeaks документов с информацией о предполагаемом арсенале ЦРУ по ведению слежки за людьми с использованием микрофонов их мобильных телефонов и иных электронных устройств, например, «умных» телевизоров, крупнейшие технологические компании заявили, что ведут работу по устранению уязвимости своих операционных систем.

В среду компания Apple опубликовала заявление, в котором сообщается, что компания решила многие проблемы, о которых упоминалось в документах WikiLeaks, однако «продолжит работать над тем, чтобы оперативно устранять появляющиеся слабые места».

«Мы всегда призываем наших клиентов загружать новейшие версии операционных систем с самыми последними обновлениями для систем безопасности», – сообщила Apple.

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Samsung также опубликовала заявление о том, что компания осведомлена о публикации и WikiLeaks и «в срочном порядке занимается этим вопросом».

Защита частной информации потребителей и безопасность наших устройств являются приоритетной задачей Samsung, заявили представители компании.

Бреши в системах безопасности

Согласно опубликованным WikiLeaks документам, ЦРУ нашло пробелы в системе безопасности операционных систем устройств компаний Apple, Google, Microsoft, а также других работающих в США производителей. ЦРУ «придержало» эту информацию, тем самым оставляя возможность «взлома» этих устройств.

«Скрыв информацию о сбоях в системе безопасности от производителей, в числе которых оказались Apple и Google, ЦРУ оставило возможность «взлома» любых устройств, и подвергнуло такому риску пользователей уязвимых устройств», – прокомментировала публикацию документов WikiLeaks.

В ЦРУ не подтвердили и не опровергли достоверность документов, однако WikiLeaks хвастливо утверждает, что практически все документы, когда-либо опубликованные этим порталом, являются подлинными.