Джон Маккейн: Путин никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости

КИЕВ – Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность американским сенаторам Джону Маккейну, Линдси Грэму и Эми Клобушар за принципиальную политику противодействия российской агрессии в регионе.

«Наши американские друзья также заверили в своей готовности отстаивать санкции США против России, – отметил президент Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке 2 января по итогам встречи с американскими сенаторами.

Украинский президент подчеркнул, что «для наших воинов, которые сейчас защищают мир и покой украинских семей, нашу родную землю от российской агрессии, очень важно было услышать слова американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и Эми Клобушар о том, что мир в этой борьбе – вместе с Украиной».

Как сообщает пресс-служба президента Украины, во время рабочего визита в Донецкую область вместе с делегацией сенаторов Соединенных Штатов, президент Петр Порошенко передал Пограничной службе системы раннего выявления, предупреждения и идентификации целей «AEROS», легкобронированный катер UMC-1000, 16 единиц бронированных автомобилей марки «Hummer» и новое вооружение.

Петр Порошенко отметил, что «AEROS» – это совместная украинско-американская разработка, которая изготовлена на одном из предприятий «Укроборонпрома».

Глава украинского государства отметил, что эта система раннего обнаружения целей уникальна тем, что «видит» воздух, воду, землю, и способна одновременно вести и определять поведение до двухсот целей, сообщает пресс-служба президента Украины 31 декабря.

По сообщениям украинской стороны, в дальнейшем планируется произвести и установить еще пять таких комплексов. Они будут интегрированы в единую государственную информационную систему выявления и анализа надводной и воздушной обстановки в акватории Черного и Азовского морей и в бассейнах Днепра и Дуная.

Во время визита на передовую в зоне проведения Антитеррористической операции сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн выразил надежду, что Украина сможет вернуть свои земли в следующем году. Об этом он сказал 31 января в Мариуполе, сообщает телеканал 112 Украина».

«Я увидел, что сотрудничество между нашими странами важно для обеспечения безопасности границ Украины. В 2017 году мы победим захватчиков и отправим их туда, откуда они пришли. А Путину я хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев свободы и независимости», – сказал Джон Маккейн.

Он передал украинским военным приветствия американского народа – «мы с вами, ваша борьба – это наша борьба, и мы победим вместе».

Прагматичная внешняя политика

«Однозначно позитивным фактом», называет украинский политолог Петр Охотин визит американских сенаторов в Украину, диалог, который произошел с лидером, президентом Петром Порошенко.

«А также вручение им наград Петром Порошенко – это однозначно позитивный факт, который, впрочем, не должен расслабить внешнеполитическое ведомство республики. Ожидающий инаугурации, победитель президентской гонки Дональд Трамп не скрывает своих прагматических взглядов на внешнюю политику Соединенных Штатов, поэтому официальный Киев должен делать предложения стратегическим партерам в Вашингтоне в этом ключе. Сенаторы могут сочувствовать нам, но им нужны факты и конкретика для лоббирования интересов Украины, а не просто риторика», – говорит Петр Охотин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Петр Охотин считает, что украинская дипломатия по инерции продолжает равняться на сотрудников администрации Барака Обамы. А это, по мнению эксперта, проигрышная стратегия.

Политика либерального мира и Украина

Визит американских сенаторов в Украину и Грузию, по мнению украинского политолога Алексея Куринного, может повлиять на внешнюю политику Соединенных Штатов со стороны новой администрации новоизбранного президента Дональда Трампа.

«Едва ли не впервые в истории политика настолько персонифицирована, что ситуация в отношении Украины со стороны Вашингтона рассматривается как «50 на 50». Чаши весов могут наклониться в тот или другую сторону – в сторону Украины, или в сторону России. Нужно отметить, что в украинском обществе, есть соблазн поддержать Дональда Трампа потому, что мы видим и слышим нарекания на двойные стандарты работы прессы, международных правозащитных организаций, мониторинговых миссий, их оценок ситуации в Донбассе. Это все связывается в умах простых украинцев с недостатками политики либерального мира», – говорит Алексей Куринный корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По мнению Алексея Куринного, за несколько недель до инаугурации нового американского президента, в официальном Киеве пытаются понять – какой будет стратегия нового главы Белого дома в отношении Украины. В контексте этого вопроса следует рассматривать визит делегации сенаторов Конгресса Соединенных Штатов в Украину, подчеркивает эксперт.

«Украинскому руководству следует наладить отношения с избранным президентом США продолжить сотрудничество с его партией в Конгрессе, продолжать ориентироваться на отдельных чиновников в команде Трампа», – отмечает Алексей Куринный.

Он считает, что «блокировать идеи нового президента в сфере примирения отношений с Россией» на данном этапе могут лишь представители Республиканской партии в Конгрессе.

«Этот год может быть годом, когда от Украины отвернутся союзники, – в данной ситуации все-таки главная ответственность лежит на украинском правительстве и армии. Но нам не могут предложить ничего хуже, чем есть сейчас. Снять санкции с России? Но война от этого не прекратится, любые попытки замирения только ухудшат нынешнюю ситуацию, нужно держать фронт и бороться за предоставление нам оружия и продолжение санкций, несмотря на всю непростую ситуацию между США и Россией», – отмечает Алексей Куринный.

По словам Алексея Куринного, от политики Дональда Трампа будет зависеть, будет ли он новым национальным героем для украинцев, ли они в нем разочаруются, «перестав доверять либералам западного мира».

В период «пересменки» президентов

Российский политолог Андрей Окара считает, что визит американских сенаторов поможет добиться консенсуса по ряду ключевых вопросов для Украины.

«Это хорошо, что в ходе этого визита мы видим представителей Республиканской и Демократической партий США. Это может помочь при рассмотрении ключевых решений в Конгрессе по поводу санкций против России или предоставления летального оружия», – говорит Андрей Окара корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Андрей Окара считает, что нынешние отношения между Россией, Соединенными Штатами и Украиной находятся в «треугольнике общемировой нестабильности». Их новый баланс формируется в период, как говорит эксперт, «пересменки» американских президентов.

«И нынешний визит американских сенаторов это не простой «визит вежливости» – он может стать переломным и эффективным визитом для формирования украинской внешней политики», – подчеркивает Андрей Окара.

Он считает, что украинская дипломатия может установить новые отношения в Европейском Союзе, в частности – во Франции.

«Как оказалось, европейские политики об Украине мало знают и не потому, что их «Путин победил» или они плохо относятся к Украине, а потому, что их никто этой темой не беспокоил – и они кроме Чернобыля и Майдана ничего не знают о стране», – подчеркивает Андрей Окара.

Сенаторы посетили Грузию

Как сообщает 2 января Русская служба Радио Свобода, американские сенаторы – республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм и демократ Эми Клобушар – посетили Грузию и побывали, в частности, на де-факто границе самопровозглашенной республики Южная Осетия. В Цхинвали эту границу называют «государственной», а в Тбилиси «административной».

Выступая в понедельник перед журналистам в Совместном центре подготовки Грузия-НАТО в Крцаниси близ Тбилиси Линдси Грэм заявил, что в новом году США будут уделять больше внимания сдерживанию России.

«2017 год будет годом большей американской военной поддержки, большей торговли, большей экономической интеграции, и большего отпора России за агрессию, причем, не только здесь, но и во всем мире, больше санкций. Сейчас настало время, чтобы президент России Владимир Путин знал: с нас хватит!» – отметил сенатор Линдси Грэм.