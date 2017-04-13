Украина ведет активный диалог о встрече Петра Порошенко и Дональда Трампа

КИЕВ – Министерство иностранных дел Украины ведет активный диалог с администрацией президента Соединенных Штатов для подготовки встречи президентов Петра Порошенко и Дональда Трампа.

Об этом журналистам 13 апреля заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин, сообщает Украинское национальное информационное агентство.

«Нам нужно построить не только повестку дня, поскольку она всем нам понятна, нам нужно построить результат. Визит Тиллерсона (в Москву – ред.) – это этап в построении того, каким образом мы можем совместно давить на Россию, чтобы она начала в конце концов действовать в логике того, чтобы уйти с Донбасса», – сказал Павел Климкин, сообщает Укринформ.

По мнению украинского министра, встреча состоится тогда, «когда у нас будет возможность четко договориться, каким образом влиять на Россию».

«Сейчас мы находимся в очень плотном контакте со всеми представителями администрации президента США

«Сейчас мы находимся в очень плотном контакте со всеми представителями администрации президента США. Я надеюсь, что мне в ближайшее время удастся еще раз посетить Вашингтон. Идет очень плотный диалог», – сообщил Павел Климкин.

Напомним, что в ходе переговоров в России 12 апреля, на итоговой пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон отметил, что «мы обсудили Минские соглашения и отметили важность их выполнения».

До тех пор, пока не будет достигнут полный прогресс в рамках Минских соглашений, ситуация в Украине будет оставаться препятствием на пути к улучшению отношений между США и Россией»

«Россия может добиться прогресса в осуществлении деэскалации насилия и принятии мер по отводу вооруженных сил и тяжелого оружия сепаратистов, с тем, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнять свою задачу. До тех пор, пока не будет достигнут полный прогресс в рамках Минских соглашений, ситуация в Украине будет оставаться препятствием на пути к улучшению отношений между США и Россией», – сообщает слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона посольство США в Украине.

Украинский вопрос в повестке американо-российских отношений

Политический эксперт, директор Центра общественных отношений Евгений Магда считает, что Украина и украинский вопрос были одной из тем для переговоров в ходе визита госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона в Москву.

«Не только Павел Климкин провел телефонные переговоры, но и президент Украины Петр Порошенко до этого визита говорил с Рексом Тиллерсоном: украинский вопрос был в повестке переговоров. Извечная проблема этого диалога в том, что Россия и Соединенные Штаты выступают за выполнение Минских соглашений, но Москва считает, что она не должна их выполнять. В этом основное противоречия таких встреч», – говорит Евгений Магда корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Евгений Магда подчеркивает важность «украинского вопроса», который на данном этапе не позволяет придти к общему пониманию в американо-российских отношениях.

«Но ничего трагичного в этом нет, это лишний раз подтверждает, что Украина должна полагаться сама на себя, а потом уже на зарубежных партнеров», – считает Евгений Магда.

По мнению эксперта, в переговорах между Соединенными Штатами и Россией по «украинскому вопросу» вряд ли есть какие-либо «подводные камни», о которых не говорят вслух.

«В условиях, когда Государственный департамент США до конца не сформирован, ожидать какой-то большой американской игры я бы не стал.

«В условиях, когда Государственный департамент США до конца не сформирован, произошла ротация кадров в связи с уходом администрации Барака Обамы и приходят новые специалисты, ожидать какой-то большой американской игры я бы не стал. Короля играет свита, я бы не стал говорить, что в этом вопросе есть какие-то подводные камни», – подчеркивает Евгений Магда.

В ожидании встреч президентов

Ситуация в Сирии показала, что Соединенные Штаты не будут поглощены только внутренними вопросами, и готовы отвлекаться для решения других международных проблем – в «горячих точках». Об этом корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» говорит политолог Международного информационно-аналитического центра «Развитие Украины» Александра Решмедилова.

«А Украина – сегодня «горячей точкой» для США не является. Украина, как проблема номер для Соединенных Штатов не рассматривается. И когда мы говорим о том, о чем договорился Рекс Тиллерсон в Москве, я думаю, что никаких прорывов или вердиктов для Украины ожидать от встреч не стоит», – отмечает Александра Решмедилова.

Вместе с тем, она считает, что глобальных прорывов от встречи в Москве не могло быть, поскольку визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию следует рассматривать в качестве подготовительного этапа, глобальной встрече лидеров двух стран.

Каждый говорит о своем, но явно, консенсус, большая дружба между США и Россией, о которой прогнозировали ранее с приходом Трампа, пока явно не наступила»

«Поражает разночтение итогов этой встречи в украинских, российских, американских изданиях. Каждый говорит о своем, но явно, консенсус, большая дружба между США и Россией, о которой прогнозировали ранее с приходом Трампа, пока явно не наступила», – подчеркивает Александра Решмедилова.

Александра Решмедилова считает, что в официальном Киеве в большей степени заинтересована во встрече на уровне президентов США и Украины, которая могла бы внести ясность в украино-американский диалог.

«Но пока что возможно выровнять диалог на уровне дипломатов, не более того. Украину, конечно, интересует, когда будет разговор с нами, а не о нас во второй производной. Возможная дата встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа – в конце мая и в то в рамках каких-то глобальных геополитических мероприятий. Это максимум из того, что можно прогнозировать», – утверждает Александра Решмедилова.

Итоги встречи в Минске

На своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь представителя украинской стороны на переговорах в Минске Дарка Олифер отметила, что Трехсторонняя контактная группа подтвердила свою приверженность решению от 29 марта 2017 года о выполнении ранее принятых обязательств по полному соблюдению режима прекращения огня в преддверии пасхальных праздников.

Она указала на обеспокоенность украинской стороны постоянными угрозами и актами агрессии по отношению к сотрудникам СММ ОБСЕ, которые все чаще происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса.

«Полное прекращение огня, вывод российских формирований и вооружений – только после этого можно переходить к решению политических вопросов. Гуманитарная подгруппа продолжает работать над освобождением заложников», – написала в Фейсбуке 12 апреля Дарка Олифер.