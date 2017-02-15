Украина приветствуют позицию Белого дома по Крыму и деэскалации конфликта в Донбассе

КИЕВ – В Украине приветствуют слова официального представителя Белого дома о том, что необходимо добиться деэскалации конфликта в Донбассе и вернуть Крым Украине.

«Россия должна вернуть Крым Украине»

«Россия должна вернуть Крым Украине», – отметил на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко и назвал «хорошей новостью» недавние заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера по «крымскому вопросу».

Свой комментарий Святослав Цеголко сопроводил хештегом StopRussianAggression.

Напомним, что 14 февраля в ходе брифинга пресс-секретарь президента США Шон Спайсер (Sean Spicer) заявил о том, что в Белом доме ожидают от российского правительства деэскалации насилия в Украине и возвращения Крыма.

«Президент Трамп очень ясно дал понять, что ожидает от правительства России деэскалации насилия в Украине и возвращения Крыма. В то же время, он рассчитывает и хочет иметь возможность вместе с Россией, в отличие от предыдущей администрации, решать многие проблемы, стоящие перед миром, такие как угроза Исламского государства и терроризма», – отметил Шон Спайсер.

Пресс-секретарь Белого дома напомнил слова посла США при ООН Ники Хейли (Nikki Haley) во время выступления на Совете Безопасности Объединенных Наций, что «тяжелая ситуация в восточной Украине является такой, которая требует четкого и решительного осуждения действий России».

«Это важный шаг новой американской администрации, который отражает последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины»

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк в своем публичном комментарии приветствовал высказанную спикером Белого дома позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно прекращения Россией насилия в Украине и возвращение Крыма.

Об этом лидер парламентской партии «Народный фронт» написал на своей странице в Фейсбук, сообщает информационное агентство УНИАН. «Это важный шаг новой американской администрации, который отражает последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – подчеркнул Арсений Яценюк.

Позиция МИДа России

Как сообщают РИА «Новости» 15 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома по Крыму. Он сказала, что Москва «свои территории не возвращает». «Мы свои территории не возвращаем. Крым – это территория Российской Федерации», – подчеркнула Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».

О разъяснении позиции Белого дома

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко считает, что, вероятно, до некоторых пор у российского политического руководства были определенные иллюзии, поводом для которых могли послужить предвыборные высказывания Дональда Трампа.

«То, что прозвучало вчера в контексте возращения Крыма, прозвучало также и в русле оценки политики администрации президента Барака Обамы, что нынешняя ситуация оказалась возможной и благодаря слабой политической позиции администрации бывшего президента США, очевидно и со стороны предыдущего руководства Белого дама. Вероятно, что при новом хозяине Белого дома такой сценарий повторяться не будет. Также мы могли еще раз услышать, что санкции остаются до возвращения Крыма Украине и такая позиция не вызывает вопросов у американской администрации», – говорит Юлия Тищенко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По мнению Юлии Тищенко, ситуация вокруг Крыма не позволяет говорить о каких-либо компромиссах с российской стороной. Она считает, что заявления американской стороны по поводу аннексии украинской территории, свидетельствует о желании «определить дипломатические опорные точки для дальнейших переговоров по Крыму».

Она напоминает о том, что основной массив американских санкций касается именно «крымской проблемы», в то время, как европейские санкции больше привязаны к ситуации в Донбассе.

«Не уверена, что такая позиция-максимум будет принята в США, поскольку это будет означать возвращение Украины в постимперскую российскую орбиту»

«Если посмотреть на то, что делают в Москве, где просто «море разлейся», то там говорят не просто о Донбассе, а о решении судьбы самой Украины, безоговорочно на российских условиях, российском варианте имплементации «Минских соглашений» с «особым статусом» и всеми рисками, которые из этого последуют. Не уверена, что такая позиция-максимум будет принята в США, поскольку это будет означать возвращение Украины в постимперскую российскую орбиту», – подчеркивает Юлия Тищенко.

Вместе с тем эксперт отмечает, что существуют нюансы в понимании «Минского процесса» со стороны Франции и Германии, Украины, России, а также со стороны Соединенных Штатов.

«У каждой стороны своя позиция, но никто не заявляет об изменениях в «Нормандском» или «Минском» форматах, свое видение реализации «дорожной карты» есть у Франции и Германии, России и Украины. Есть политически озвученные позиции, но нет понимания, как это сделать – как по Крыму, так и по Донбассу, при этом Россия как заявляла, так и заявляет, что она не сторона конфликта, хотя всячески поддерживает марионеточные республики», – утверждает Юлия Тищенко.

Глобальные приоритеты в контексте первых заявлений

Эксперт «Украинской Политконсалтинговой Группы» Дмитрий Разумков считает, что новая администрация президента Соединенных Штатов еще «не до конца определилась со своими глобальными приоритетами, союзниками и векторами развития».

«Действительно, Дональд Трамп и многие из его команды декларировали во время избирательной кампании, что они хотели бы выстраивать более толерантные и более взаимовыгодные отношения с Россией. Одна из позиций была о том, что Россия должна считаться с правами и свободами демократических государств, но общий лейтмотив был направлен на то, что если Дональд Трамп станет президентом, то США будут идти на смягчение отношений с Россией», – говорит Дмитрий Разумков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По мнению Дмитрия Разумкова, «перезагрузка отношений» между Белым домом и Кремлем в истории новоизбранных американских президентов всегда подразумевала налаживание «теплых и конструктивных, эффективных взаимоотношений».

«Но, практически, никому из американских лидеров этого не удавалось достичь», – считает Дмитрий Разумков.

«Эти две проблемы – аннексированный Крым и оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской областей – две составляющие одной проблемы, которая называется «гибридная война» между Россией и Украиной

Украинский кризис в глобальной повестке дня, в том числе и американской, по словам Дмитрия Разумкова, не должен разделяться на две отдельные проблемы – ситуацию вокруг аннексированного Крыма и проблему возвращения оккупированных территорий Донбасса.

«Эти две проблемы – аннексированный Крым и оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской областей – две составляющие одной проблемы, которая называется «гибридная война» между Россией и Украиной. И решаться они должны в комплексе. Мы слышали заявления многих американских и европейских политиков, что санкции не будут сняты до того момента, пока не будет полностью восстановлен суверенитет украинских территорий. И будет правильно, если в дальнейшем Белый дом эти две проблемы будет рассматривать только вместе», – подчеркивает Дмитрий Разумков.