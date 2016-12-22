Украина анализирует ситуацию и временные рамки в сфере визовых отношений с Россией

КИЕВ – В эфире украинского телеканала министр иностранных дел Павел Климкин сообщил об анализе ситуации, которая может возникнуть при введении формата визовых отношений между Украиной и Россией.

«У нас война с Россией, причем и классическая, и гибридная. Но в то же время у нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации сделать в случае того, когда мы будем вводить визовый режим. Сейчас это анализируем и потом выйдем с предложением о том, как мы это будем делать и о временных рамках», – отметил Павел Климкин утром 22 декабря в эфире программы «Завтрак с 1+1».

Глава внешнеполитического ведомства республики подчеркнул, что «Украина должна двигаться в направлении того, чтобы контролировать, кто приезжает из России».

Павел Климкин также отметил в эфире «Завтрак с 1+1», что «визовый режим – это отношения между цивилизованными странами».

Напомним, что 3 октября в эфире украинской программы «Свобода слова» на телеканале ICTV председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что «есть основания выйти на результативное голосование» в парламенте по вопросу введения визового режима с Россией.

Как известно, 6 октября 2016 года Верховная Рада не смогла поддержать постановление «Об обращении к Кабинету министров Украины относительно прекращения действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации».

В комментарии для прессы народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко тогда заявил, что «фракция на заседании приняла решение не голосовать за постановление о введении визового режима с Россией».

«Есть позиция министра иностранных дел, который аргументирует, что это неправильно делать, если мы для этого не подготовлены. Во-вторых, у нас есть миллион украинцев, которые работают в России и зарабатывают деньги для своих семей», – подчеркнул Алексей Гончаренко, сообщает пресс-служба парламентской фракции партии «Блок Петра Порошенко».

Народный депутат Гончаренко в своем комментарии отметил, что этот вопрос «требует взвешенности и осторожности».

«Россия, конечно, сделает симметричный ответ на введение виз. А значит, будет перекрыта для многих украинцев возможность посещать Россию с целью заработка», – сказал Алексей Гончаренко.

Визовый режим с Россией через призму интересов Евросоюза и Украины

По мнению ряда украинских экспертов, визовый режим с Россией – это вопрос национальной безопасности не только для Украины, но, вероятно, и для Европейского Союза.

Важным политическим решением называет возможность введения визового режима с Российской Федерацией украинский политолог Михаил Басараб.

«Введение виз с Россией – это важное политическое решение, которое должно подчеркнуть и объявить всему мировому сообществу, что Российская Федерация проявила агрессию против Украины. Россия несет полную политическую ответственность за свои действия, и я надеюсь, что кремлевский режим понесет и уголовную ответственность за аннексию Крыма, вторжение на территорию Донецкой и Луганской областей Украины», – говорит Михаил Басараб корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Михаил Басараб считает, что отмена безвизового режима и, возможно, разрыв дипломатических отношений с Россией в дальнейшем, станут «дополнительным аргументом» и свидетельством признаний факта вооруженной агрессии России против Украины.

«У нас с Россией были чрезвычайно тесные отношения в течение последних 25 лет независимости. Введение виз с Россией – это один из резонансных вопросов, которые не впервые поднимается в украинской политической жизни. В октябре 2016 года на рассмотрение Комитета по иностранным делам Верховной Рады было подано постановление о введении визового режима с Российской Федерацией. Однако тогда эксперты говорили, что отмена безвизового режима с Россией – это прерогатива не парламента, а правительства, поэтому заявление министра иностранных дел Павла Климкина совершенно оправдано в данном случае», – подчеркивает Михаил Басараб.

Вместе с тем, эксперт считает, что визовый вопрос в украино-российских отношениях «слишком политизирован со стороны Кремля».

«Россия пытается при помощи своих пропагандистских инструментов говорить и культивировать позицию о том, что при введении виз между Россией и Украиной, прежде всего, пострадают украинские граждане, работающие на ее территории. Однако нельзя так однобоко рассматривать этот вопрос без серьезного политического значения: отмена безвизового режима с Россией является последовательным одним из элементов санкционной политики Украины против России», – отмечает Михаил Басараб.

Он считает, что введение визового режима с Россией может стать дополнительной мотивацией для европейских политиков – как можно скорее упразднить визовый режим с Украиной.

«Безвизовое пересечение российско-украинского границы облегчает проникновение с территории России в Украину граждан, которые могут нанести потенциальную угрозу национальной безопасности, как Украины, так и странам Европейского Союза. Это террористы, откровенные преступники, диверсанты и те, кто ведет подрывную деятельность на территории Украины», – утверждает Михаил Басараб.

Украинцы, их интересы и визовый режим

Украинский политический эксперт Борис Кушнирук считает, к введению визового режима нужно относиться, понимая текущую политическую ситуацию, и позицию простых граждан, обеспечивающих свои семьи, работая в России.

«Вы видите, с какой осторожностью к этому вопросу относится президент, понимая, что в случае игры на принципах, а также аналогичных действий со стороны Москвы, мы бы получили ситуацию, когда украинцев начали бы выдавливать из России, а их там много, причем, с востока и юга Украины. Чтобы бы мы получили в результате? Еще больше людей, которые не будут принимать сложившуюся в Украине ситуацию. Причем люди сформируют свое мнение, подчеркнув, что им нужно кормить свои семьи», – говорит Борис Кушнирук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Борис Кушнирук отмечает, что, несомненно, каждый из экспертов, комментируя ситуацию в сфере визовых отношений с Россией, отдает себе отчет, что разговор идет о противодействии стране-агрессору.

«Но в 21 веке не стоит политику воспринимать приземлено и однобоко. Граждане имеют право оценивать ситуацию, исходя из своих личных проблем, они говорят, что мы не играем в политику, нам важно кормить своих детей. И при одностороннем развитии ситуации – это был большая потеря для официального Киева, фактическое «политическое айкидо» со стороны России, которое мы бы сделали себе сами. Для того, чтобы выиграть в схватке с Россией, нужно играть в «долгую игру» – не ослаблять самим себя, а наоборот пытаться усилить себя», – подчеркивает Борис Кушнирук.

Вместе с тем, он считает, что гипотетический визовый режим с Россией и безвизовый с Европейским Союзом создаст «дополнительные условия» для дискуссий между официальным Киевом и Брюсселем.

«Украинцев в Евросоюзе и так много, но учитывая европейский кризис, попутное увеличение потока трудовых мигрантов на Запад только бы ухудшило наши отношения с Евросоюзом. Гипотетически в Брюсселе совершенно аргументировано могли бы критиковать безвиз с Украиной, поскольку открытые границы создадут дополнительные условия для поступления рабочей силы», – отмечает Борис Кушнирук.

Напомним, что в Украине 22 декабря отмечается национальный профессиональный праздник украинских дипломатов и сотрудников дипломатических миссий – День работников дипломатической службы.