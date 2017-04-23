В Украине отслужили молебен и открыли мемориал в память о погибших на востоке страны

КИЕВ – В украинской столице почтили память воинов, отдавших жизнь в ходе Антитеррористической операции на востоке страны и открыли мемориал – «Стена памяти по погибшим за Украину 2014-2017 годы».

Мемориал расположился на одной из стен Киевского Михайловского Золотоверхого монастыря, который в ноябре 2013 служил убежищем для тех, кто выступил против власти Виктора Януковича.

На мемориальных плакатах расположились тысячи фотографий украинских военных и добровольцев, отдавших жизнь в Донецкой и Луганской областях в борьбе с пророссийскими сепаратистами и российскими наемниками.

«За три года вооруженной агрессии против Украины погибло или умерло в результате боевых действий почти 3500 защитников нашей страны. 758 из них – это юноши в возрасте 19-25 лет, еще 25 ребят – в возрасте 16-18 лет; осталось полусиротами более 4500 детей; до сих пор тела около ста защитников Украины считаются неидентифицированными, и покоятся на кладбищах в Днепре, Старобельске и Запорожье», – отмечается в информационном бюллетене для прессы.

Участники поисковых групп у стен Киевского Михайловского Золотоверхого монастыря отметили, что сделают все возможное, чтобы в стране не было погибших «неизвестных солдат», отдавших свою жизнь в Донбассе.

Список украинских патриотов, как сообщает корреспондент Русской службы «Голоса Америки» с места события, заканчивается датой 19 февраля 2016 года.

Некоторые фотографии даны с подписями «Считается без вести пропавшим».

Как сообщил 12 апреля 2017 года в ходе поездки в Луганскую область президент Украины Петр Порошенко, с начала года в зоне АТО погибли 69 украинских военных. Более 420 бойцов были ранены.

С 14 апреля 2014 года – начала проведения Антитеррористической операции в Донбассе – погибло свыше 2,6 тысяч военнослужащих. Об этом 14 апреля 2017 года сообщил на брифинге спикер минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

«За три года в боях за свободу, независимость и территориальную целостность Украины погибли 2652 военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил, Национальной гвардии, СБУ, МВД, Госпогранслужбы и других военных и силовых структур. 9578 получили ранения», – цитирует издание «Левый берег» слова Лысенко.

Пресс-служба штаба Антитеррористической операции сообщает, что 23 апреля на месте захоронения украинских военнослужащих, вблизи города Старобельск (Луганская область) прошла поминальная литургия.

«Необходимо отметить, что большинство из захороненных героев еще до сих пор остаются неопознанными, а потому считаются как неизвестные солдаты. Помимо военнослужащих к памятному мероприятию присоединились местные волонтеры и общественные деятели. Они почтили светлую память погибших защитников государства, возложили венки и цветы к их могилам», – подчеркивается в сообщении пресс-службы штаба АТО.