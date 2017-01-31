«Фридом Хаус»: рейтинг свободы в Украине и России снижается

КИЕВ – Украина по экспертным оценкам развития демократии в 2016 году, остается в категории «частично свободных» стран. Об этом говорится в докладе «Свобода в мире-2017», который 31 января публикует неправительственная американскаяправозащитная организация «Фридом Хаус» (Freedom House).

Доклад влиятельной американской неправительственной организации, штаб-квартира которой находится в Вашингтоне, называется «Популисты и автократы:

двойная угроза глобальной демократии». На 24 страницах печатного текста дается обзор о развитии и условиях для демократических и гражданских свобод в 195 странах и 14 территориях.

Украина в докладе «Популисты и автократы: двойная угроза глобальной демократии» находится среди «частично свободных» стран и смогла набрать 61 из 100 возможных баллов. Рядом с Украиной в рейтинге «Фридом Хаус» расположились такие страны, как Сьерра-Леоне (61), Филиппины (61), Молдова (62), Либерия (62 балла).

Россия по итогам 2016 года потеряла семь баллов и с 20 баллами и продолжает находиться среди «несвободных» стран. Похожую динамику развития свобод среди «несвободных» стран демонстрируют – Объединенные Арабские Эмираты(20), Вьетнам(20), Беларусь (20), Бурунди (19), Чад (18), Афганистан (24) и Ангола (24 балла).

К свободным странам по итогам 2016 года, «Фридом Хаус» относит Швецию, Финляндию, Норвегию – все по 100 баллов, Нидерланды (99), Уругвай, Новую Зеландию – по 98 баллов, Соединенные Штаты (89 баллов) и другие страны.

За последние десять лет Украина и Россия потеряли по 12 баллов в оценках экспертов «Фридом Хаус».

«Количество стран, обозначенных как «свободные», составляет 87 или 45 процентов из 195 государств. В них живут около 2,9 миллиарда человек, или 39 процентов мирового населения.

«Количество стран, обозначенных как «свободные», составляет 87 или 45 процентов из 195 государств. В них живут около 2,9 миллиарда человек, или 39 процентов мирового населения. Количество свободных стран увеличилось на одну, по сравнению с данными за прошлый год. Количество стран, которые называются «частично свободными» – 59, или тридцать процентов из всех государств мира. В них проживает около 1,9 миллиарда человек, или 25 процентов от общего числа населения планеты», – подчеркивается в исследовании правозащитников.

По данным «Фридом Хаус», в таких странах как Гонконг, Тунис и Украина «выживание свобод зависит от международной демократической солидарности».

«Когда универсальные ценности и международное право остаются на обочине, глобальные вопросы регулируются силой.

«Когда универсальные ценности и международное право остаются на обочине, глобальные вопросы регулируются силой. […] Популистские и националистические политические силы продемонстрировали поразительные успехи в демократических государствах, в то время как авторитарные державы совершали акты открытой агрессии, а преступления против человечности остались без ответа в зонах боевых действий на двух континентах», – подчеркивают авторы доклада «Популисты и автократы: двойная угроза глобальной демократии».

Напомним, что в предыдущем докладе «Фридом Хаус» «Свобода в мире-2016» Украина находилась в категории «частично свободных».

По данным организации, из категории «свободных» в «частично свободные» Украина переместилась в отчете за 2010 год.

О «консервации» процесса развития демократии

Украинский правозащитник, основатель общественной организации «Институт Республика» Владимир Чемерис считает, что состояние и развитие гражданских свобод, демократии в стране существенно ухудшилось после завершения «Оранжевой революции».

«Действительно, после Майдана в 2004 году, состояние, развитие гражданских свобод, ситуация с социальными правами существенно ухудшились. Об этом из года в год говорят “Фридом Хаус”, “Эмнести Интернешнл”, “Хьюман Райтс Вотч”. К негативным тенденциям в демократических процессах можно отнести давление на прессу, убийства журналистов и принятие законов, которые значительно превзошли так называемые законы 16 января 2014 года. Об этом на прошлой неделе было сказано в резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, о так называемых законах «о люстрации» и «о декоммунизации», которые нарушают основополагающие гражданские права человека», – говорит Владимир Чемерис корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Владимир Чемерис считает, что развитие гражданских свобод в Украине «законсервировалось на стадии системных нарушений». Вероятно, поэтому, отмечает правозащитник, Украина за два последних года в рейтингах свобод «Фридом Хаус» занимает одну и ту же позицию, получая при этом 61 балл из ста возможных.

Вместе с тем, Владимир Чемерис считает, что украинская власть не демонстрирует попыток, которые могли бы повлиять на «консервацию» процесса развития гражданских свобод и демократии в целом.

Осенью начала действовать реформа юстиции, мы видим буквально каждый день, как задерживают коррупционеров, судей, но можно ли называть это борьбой с коррупцией?

«Да, слово «реформы» имеет позитивный смысл. Но то, что происходит в Украине, то, что у нас называется, например, реформой полиции, – она провалена и об этом говорит ряд экспертов и правозащитников. Осенью начала действовать реформа юстиции, мы видим буквально каждый день, как задерживают коррупционеров, судей, но можно ли называть это борьбой с коррупцией? В моем понимании реформа юстиции пока похожа на попытку власти получить контроль над судейским корпусом, а такого не было во время Януковича. Попытка внести на рассмотрение в парламенте ряд законов по «языковому вопросу» – это вообще вызов для европейских стран в сфере использования языков», – отмечает Владимир Чемерис.

Качество преобразований и системность реформ

Украинский политический эксперт Сергей Безруков считает, что для качественных преобразований в сфере развития гражданского общества и демократических реформ стране не хватает системности в процессе преобразования.

«Необходимо внедрение всего пакета реформ, о которых говорят в украинском обществе на протяжении последних, как минимум, 10 лет, и вероятно, с начала провозглашения независимости. У нас очень медленно идут процессы обновления и трансформации. Мы начинаем один процесс, забывая при этом завершить другой»

«Необходимо внедрение всего пакета реформ, о которых говорят в украинском обществе на протяжении последних, как минимум, 10 лет, и вероятно, с начала провозглашения независимости. У нас очень медленно идут процессы обновления и трансформации. Мы начинаем один процесс, забывая при этом завершить другой», – говорит Сергей Безруков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Сергей Безруков считает, что власть не демонстрирует желания проводить реформы и способствовать трансформации общества. Однако, при этом украинское общество, по словам политолога, пассивно в своем желании что-либо изменить в стране.

«В некотором роде это объяснимо: за последние несколько лет у нас обрушился ВВП, большой экономических кризис в стране не позволяет простому украинцу заниматься демократическими свободами. Для многих граждан главная цель – выживание. В таких случаях государство должно брать на себя передовую функцию по внедрению реформ. Однако этого не происходит», – подчеркивает Сергей Безруков.

По словам Сергея Безрукова, процесс преобразований, развития гражданских свобод сложно контролировать извне, или как-то на него влиять из-за рубежа.

«В последние годы образ России формируется из представлений, что это «империя зла», которая экспортирует насилие по всему миру. Развитие гражданских свобод – это исключительно внутриполитический процесс, который сложно рассматривать в контексте внешнего влияния на внутреннюю политику. Исходя из украинских проблем, нужно создавать коммуникативные площадки между властью и обществом, обсуждать гуманитарные проблемы, и двигаться дальше», – подчеркивает Сергей Безруков.

Он считает, что ответственность за развитие страны в сфере гуманитарных свобод и защиты прав человека находится в компетенции и ответственности украинской власти.