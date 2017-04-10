Украина возглавила рейтинг Ernst & Young о коррупции в бизнесе

КИЕВ – Украина возглавила рейтинг стран, где в бизнесе широко распространена коррупция. Об этом свидетельствуют результаты международного исследования, которое провела аудиторско-консалтинговая компания со штаб-квартирой в Лондоне Ernst & Young (EY). В результате исследования с ноября 2016 по январь 2017 было опрошено 4100 представителей крупных компаний в 41 стране мира.

Среди респондентов – члены советов директоров, руководители среднего и высшего звена, а также другие сотрудники, представляющие компании разных размеров и в разных сферах деятельности. В Украине было опрошено 100 сотрудников компаний, сообщает сайт EY.

88% опрошенных представителей украинских компаний указали на широко распространенную коррупцию и взятки в стране. Во время предыдущего аналогичного исследования в Украине, которое было обнародовано в 2015 году, 80% опрошенных украинцев указывали на коррупцию в стране.

В России 66% топ-менеджеров указали на распространение коррупции. Наименьшие показатели распространения коррупции из списка 41 страны демонстрируют Дания, Норвегия, Финляндия и Швейцария.

Авторы исследования отмечают, что «77% глобальных респондентов согласны с тем, что судебное преследование отдельных лиц поможет предотвратить мошенничество, взяточничество и коррупции среди руководителей».

Управляющий партнер компании EY в Украине, сопредседатель Центра по исследованию развивающихся рынков, EY Global Алексей Кредисов, в комментарии к исследованию отмечает, что «очевидно, отсутствие экономического роста и улучшения бизнес-климата в нашей стране, в сочетании с отсутствием эффективной системы наказания, может подтолкнуть бизнесменов к нарушению этических норм».

«Так, чтобы помочь бизнесу выжить, по крайней мере 37% респондентов готовы предложить денежное вознаграждение в обмен на заключение или продление контракта», – подчеркивает Алексей Кредисов.

Антикоррупция: 200 долларов в бюджет страны

Проект украинской редакции Радио Свобода # Точно 10 апреля сообщает о том, что к 1 марта 2017 в специальный фонд государственного бюджета поступили 5100 гривен (около 200 долларов США – Т.Б.), конфискованных за коррупционные правонарушения по решению суда.

Согласно закону о государственном бюджете, до конца года правительство рассчитывает вернуть 11,5 миллиардов гривен, конфискованных судами у коррупционеров. За весь прошлый год в бюджет из 7,7 миллиарда гривен поступило 164,9 тысячи гривен, отмечает Радио Свобода.

Эксперты: антикоррупционный прогресс незаметен

Украинский политолог Олег Гончаренко отмечает, что в экспертной среде не видят прогресса в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти.

«Все начинается с себя – мы буквально недавно обсуждали, что нужно для того, чтобы бороться с коррупцией, и пришли к выводу, что буквально каждый день нужно заниматься вопросами государственной важности, а не вопросами личного обогащения. Если бы украинские чиновники, начиная с президента, и заканчивая уровнем заместителей министра, помощников министров в департаментах, и управлениях занимались бы этими вопросами, у нас бы не было полного развала дорог, произошли реформы в здравоохранении и армии, помощь которой держится на волонтерах», – говорит Олег Гончаренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Олег Гончаренко считает, что последних три года украинское общество «позволяет» новому корпусу государственных чиновников управлять страной без существенных изменений.

«Нет ничего удивительного в таком высоком росте коррупции. Представители западных организаций общаются с местным бизнесом, они видят, что тут ничего не меняется, что в Украине нарушаются законы защиты частной собственности

«Нет ничего удивительного в таком высоком росте коррупции. Представители западных организаций общаются с местным бизнесом, они видят, что тут ничего не меняется, что в Украине нарушаются законы защиты частной собственности, СБУ, например, занимается не свойственной ей деятельностью – по выемке документов. Но люди хотят жить в прозрачном обществе», – отмечает Олег Гончаренко.

Эксперт считает ошибочным мнение некоторых экспертов о том, что некая «благодарность чиновникам» является якобы данью народной традиции, которая стимулирует коррупцию в обществе.

«Сегодня же мы не видим никакого прогресса – ни на уровне страны, ни на уровне областей, ни на уровне городов», – говорит Олег Гончаренко.

Все хотят бороться с коррупцией

Эксперт Виталий Филипповский считает, что не только системные экономические проблемы и падение экономики привели к резкому увеличения уровня коррупции в стране.

«Последние три года среди прочего была провозглашена борьба с коррупцией как главная цель новой власти. Методика борьбы с коррупцией заключалась в том, чтобы создать целый ряд антикоррупционных органов, которые в своей деятельности противоречат один другому: генеральная прокуратура, национальное антикоррупционное бюро, антикоррупционная прокуратура и ряд других органов. Мы были свидетелями, когда два ведомства пытались расследовать одно и тоже дело, не демонстрируя прогресса», – говорит Виталий Филипповский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Виталий Филипповский отмечает, что отсутствие единоначалия в процессе борьбы с коррупцией привели как к незначительным успехам в этом процессе, так и к девальвации доверия со стороны граждан к действиям власти.

«Власть упорно пытается бороться с так называемой бытовой коррупцией, когда каждая взятка на уровне 2000 долларов преподносится как всенародное достижение, при этом власть продолжает не замечать выстроенные коррупционные схемы, о которых говорит общественность»

«Власть упорно пытается бороться с так называемой бытовой коррупцией, когда каждая взятка на уровне 2000 долларов преподносится как всенародное достижение, при этом власть продолжает не замечать выстроенные коррупционные схемы, о которых говорит общественность», – утверждает Виталий Филипповский.

Виталий Филипповский считает, что украинскому обществу, как и любому другому, хотелось бы жить в нормальных условиях социального и политического договора с властью, иметь работающее законодательство, получать хорошую зарплату и платить налоги.

«Коррупция для Украины – особенно в 90-х годах – это была определенная форма выживания. Сложно было создать не коррупционную политическую систему. Общество и государство жили в параллельных мирах, теневой сектор экономики был эквивалентен по своим размерам официальному. А в 2008 и 2014 годах теневой сектор спас дважды страну от полного экономического краха, когда государство отказалось от части реальных социальных обязательств, но люди влили в экономику деньги, которые, образно говоря, хранили под матрасом», – утверждает Виталий Филипповский.

Отставка председателя НБУ

В понедельник, 10 апреля стало известно, что глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подает в отставку.

«Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева сегодня объявила, что написала заявление об увольнении с 10 мая по собственному желанию. Она была назначена на должность главы Национального банка Украины в июне 2014 года», – сообщает Украинское национальное информационное агентство.

Представители посольства Соединенных Штатов в Украине в Твиттере выразили благодарность Валерии Гонтаревой за работу на должности главы Национального банка.

«Благодарность председателю НБУ Валерии Гонтаревой. Ваши целостность, видение и настоящая сила воли изменили банковскую систему Украины», – говорится в сообщении посольства США, отмечает Укринформ. В посольстве также отметили, что теперь важно назначить независимого профессионала, чтобы он мог двигать вперед реформы в НБУ.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявляет, что сожалеет в связи с отставкой председателя Национального банка Валерии Гонтаревой. «Печально видеть заявление об отставке главы НБУ Гонтаревой – трансформационный и мужественный лидер, которая обеспечила настоящие реформы в банковском секторе», – написала посол в Твиттере, сообщает УНИАН.