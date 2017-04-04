Украина – в рейтинге развития демократия: прогресс скромный

КИЕВ – Украина и ряд других европейских стран постсоветского лагеря продемонстрировали скромные результатов развитии демократических, политических процессов в обществе. Об этом отмечается 4 апреля в докладе «Страны переходного периода 2017 – Ложное обещание популизма», подготовленного неправительственной американской организации Фридом Хаус (Freedom House).

«Прогресс в Украине со времени революции в 2014 году не был таким решающим, как хотелось бы реформаторам в стране или международному сообществу

«Прогресс в Украине со времени революции в 2014 году не был таким решающим, как хотелось бы реформаторам в стране или международному сообществу. Коррупция по-прежнему пронизывает государство, и ясно, что в верхах недостаточно политической воли для демонтажа старой системы. Российское вторжение на востоке Украины и незаконная аннексия Крыма подорвали экономику Украины и «развратили» ее политику, предоставив официальным лицам достаточно поводов для замедления, избегания крупных реформ», – отмечается в докладе, который подводит итоги исследования развития демократии в странах Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии.

Обзор оценок развития демократических, социальных, экономических и политических процессов проводился по шкале, где один балл – самый высокий уровень демократического прогресса, семь баллов – самый низкий. Исследования были проведены с 1 января по 31 декабря 2016 года и затронули 29 стран.

«Рейтинг развития гражданского общества (в Украине – Т.Б.) ухудшился с 2,25 до 2,50 баллов; рейтинг демократичности управления на уровне органов местного самоуправления улучшился с 5,25 до 5,00 баллов; рейтинг эффективности и независимости судебной системы улучшился с 6,00 до 5,75 баллов; рейтинг уровня коррупции улучшился с 6,00 до 5,75 баллов. Как следствие, рейтинг развития демократии улучшился с 4,68 до 4,61 баллов», – отмечают авторы исследования в общих комментариях к обзору украинской динамики развития демократических процессов.

война и оккупация со стороны России привели к оживлению активности экстремистских организаций, которые имеют все большее влияние на формирование государственной политики; при этом их непосредственные действия, в том числе применение насилия, является предметом политических дебатов»

«Гражданское общество остается мощным инструментом демократических преобразований в Украине. Оно продолжает играть решающую роль в проведении реформ, направленных на развитие функциональной демократии и верховенства права. Со времен революции способности организаций гражданского общества расширились и стали еще более разнообразными. В то же время, война и оккупация со стороны России привели к оживлению активности экстремистских организаций, которые имеют все большее влияние на формирование государственной политики; при этом их непосредственные действия, в том числе применение насилия, является предметом политических дебатов», – подчеркивается в комментарии Фридом Хаус.

В Эстонии – лучшие показатели развития демократии

Наилучшие результаты в докладе «Страны переходного периода 2017» показала Эстония – 1,93 балла (в 2016 году – 1,93 балла), Латвия – 2,04 балла (в 2016 году – 2,07 баллов) и Словения – 2,04 балла (в 2016 году – 2,00 балла).

Наихудшие результаты – Узбекистан и Туркменистан – по 6,96 баллов каждая из стран и Азербайджан – 6,93 балла. Россия несколько ухудшила свои показатели по сравнению с предыдущим исследованием, набрав 6,57 баллов.

В докладе Фридом Хаус подчеркивается, что в 18 из 29 стран снизились показатели в сегменте развития демократии. «Это второе по величине снижение в истории опроса, почти такое же большое, как падение после глобального финансового кризиса в 2008 году», – отмечается в «Страны переходного периода 2017».

Общественная инициативность в борьбе с коррупцией

Политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Мария Золкина считает, что эффект от успешных преобразований в стране обязательно появится, но для этого должно пройти время.

Она говорит о «некотором промежутке времени, который будет сопровождаться позитивными процессами».

«Это не одинокие процессы, и не одинаковые случаи. Например, антикоррупционная сфера. Действует Национальное агентство по противодействию коррупции, есть давление на ситуацию извне – Евросоюз, и изнутри – общественные организации, экспертная среда. Запустили, заработали, но в результате абсолютно неэффективно, и вообще непонятно, каким образом эту институцию более эффективно перезагрузить. Похожие проблемы есть в других сферах. Важно, что там, где есть неправительственная активность – это залог начала движения преобразований», – говорит Мария Золкина корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Национальное агентство по противодействию коррупции не выглядит абсолютным антикоррупционным монстром, поскольку при любой громкой инициативе должны быть результаты

Вместе с тем, Мария Золкина отмечает, что в сфере борьбы с коррупцией общество хотело бы увидеть большие результаты, чем сейчас.

«В новом антикоррупционном треугольнике у нас нет тех результатов, которые ожидали в обществе. Национальное агентство по противодействию коррупции не выглядит абсолютным антикоррупционным монстром, поскольку при любой громкой инициативе должны быть результаты: наказание, свободный контроль и доступ общества к информации о процессе, когда мы говорим о прозрачности борьбы с коррупцией», – подчеркивает Мария Золкина.

Мария Золкина считает, что в следующем отчете Фридом Хаус Украина могла бы продемонстрировать эффективную статистику в сфере борьбы с коррупцией в рядах государственных служащих и наведением прозрачных отношений в системе государственного управления.

Украина: между обещаниями политиков и реалиями жизни

Руководитель проектов Digests & Analytics Ukraine project, аналитик Вадим Хомаха считает, что Украина не демонстрирует прогресс в развитии демократических процессов, поскольку в стране не произошло кардинальное обновление политического класса.

«Власть осталась то же, что и была при Януковиче. Президент Петр Порошенко был министром экономики в правительстве Николая Азарова, и до этого момента он всегда был бизнесменом, который развивает свой бизнес. То, что у нас сейчас происходит – это не проблема развития демократии, это неспособность общества что-то изменить. После Революцией достоинства не произошло главного – изменений в системе управления государством. Мы не видим ничего нового, кроме смены вывесок на кабинетах и персоналий в кабинетах. Плюс ко всему мы получили еще войну, которой власть прикрывает свои неудачи», – говорит Вадим Хомаха корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Тем не менее, по мнению Вадима Хомахи, исторические моменты в жизни Украины, борьба с Россией, аннексия Крыма, факторы, – которые влияют на формирование гражданской позиции в обществе. Эксперт указывает, что в рейтингах Фридом Хаус – выводы о развитии гражданского общества в Украине конкурентны с аналогичными в ведущих демократических странах Европы.

«Мы отличаемся от людей, живущих в России и Беларуси. Мы – другие. Отличаемся, хотя бы тем, что мы можем говорить свободно о многих вещах

«Мы отличаемся от людей, живущих в России и Беларуси. Мы – другие. Отличаемся, хотя бы тем, что мы можем говорить свободно о многих вещах. И рано или поздно наши слова превратятся в дело. Вспоминаю, как в трагические моменты на Майдане, когда не откуда было ждать помощи во время штурма, люди еще больше объединялись и отбивали нападавших. Украинцы демонстрируют гражданскую позицию», – подчеркивает Вадим Хомаха.

Он считает, что, вероятно, еще некоторое время в общем Украина будет находиться среди аутсайдеров различных рейтингов развития демократии. Прогресс в этом вопросе, по его словам, не в последнюю очередь зависит от действий власти.

«Рейтинги Фридом Хаус отображают реальную динамику и прогресс в различных секторах общественной, политической жизни, борьбе с коррупцией. Естественно, в них не учитываются обещания, программы действий, проекты и высказывания политиков, президента или премьер-министра, глав партий – только реальные действия», – говорит Вадим Хомаха.