В Украине разоблачили «интернет-ловушки», опасные для подростков

КИЕВ – Украинские полицейские установили около 200 профилей детей в социальных сетях, которые входили в так называемые «группы смерти» и провели обыски у нескольких выявленных администраторов интернет-ловушек «синий кит». Об этом 2 марта сообщил департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«В результате обысков обнаружена важная информация, которая существенно поможет в расследовании и, соответственно – в более эффективном противодействии этой проблеме. В то же время только за последние сутки полиция оперативно нашла двух подростков, которые покинули место постоянного проживания и были участниками интернет-ловушки «синий кит»: в Харькове мальчик ушел из дома, оставив записку тревожного содержания. В результате поисков полицейским удалось найти ребенка и вернуть родителям. В Тернополе правоохранители нашли девушку, которая накануне также оставила записку тревожного содержания и покинула место проживания», – отмечается в информации, распространенной представителями Национальной полиции Украины.

К 1 марта украинские власти заблокировали более пятисот так называемых «групп смерти» в Интернете и более двухсот их кураторов.

«От родителей и администраций учебных заведений столицы правоохранители получили девять обращений о возможном участии детей в суицидальных группах, из них два – нашли свое подтверждение», – утверждают представители Национальной полиции Украины.

По данным украинских правоохранителей, «наиболее уязвимой к действиям злоумышленников, которые администрируют в Интернете так называемые «группы смерти», является категория подростков в возрасте 13-17 лет».

Украинские полицейские сообщают, что в этих группах, «преимущественно, дети из не совсем благополучных семей».

О «синем ките» – в России и Казахстане

«"Синий кит", "Тихий дом" – суицидальные игры среди детей и подростков – вызвали волну паники среди родителей и учителей. Экспертное обсуждение аналитической группы "Кипр" и Фонда Сорос-Казахстан показало две новые точки зрения на проблему детских самоубийств. Есть мнение, что проблема «синих китов» преувеличена средствами массовой информации и может быть использована как повод для повышения контроля за Интернетом и социальными сетями», – подчеркивается 2 марта в статье «"Синий кит": повод для тотального контроля?» казахстанского интернет-портала Центр деловой информации Капитал.

Информационный интернет-портал TheRussianTimes публикует подборку фактов о влиянии проекта «синий кит» в некоторых регионах России.

От социальной до виртуальной депрессии

Украинский медиа-эксперт Сергей Рачинский говорит о том, что в Интернете постоянно происходят различные эксперименты и попытки чем-либо заинтересовать аудиторию.

«Эти попытки влияют на аудиторию, от них зависит успех коммерческой деятельности огромного количества людей. Кто-то поддается влиянию проектов о моде, кино, музыке, продажах, кто-то – в сфере, я бы сказал, странных способов организации собственного досуга. Появление такого рода онлайн игр можно было предвидеть. Они были и ранее, вероятно, на них не обращали внимания, а сейчас они попали под горячую руку медиа», – рассказал Русской службе «Голоса Америки» Сергей Рачинский.

Сергей Рачинский считает, что сложная экономическая ситуация в стране создает условия «психологического беспросвета» для молодежи и, фактически, подталкивает их к различного рода экспериментам в интернет-проектах.

«Подобного рода поведение возможно и для молодежи в Евросоюзе, и в Соединенных Штатах. Однако там молодежь маргинализируется в узкие группы пользователей подобных проектов. У нас же обычные для западной молодежи развлечения сопряжены с существенными затратами, они не по карману основной части молодежи, и она вынуждена вести свою жизнь в онлайне. Украинская молодежь не соберется, и не устроит что-то бурное в городском ландшафте, но будет привычно действовать в Интернете – знакомой среде, где она становится объектом разного рода экспериментов и попыток воздействия», – отмечает Сергей Рачинский.

Сергей Рачинский говорит, что для понимания поведения молодых людей в различных Интернет-проектах необходимо проанализировать социальную среду, в которой они живут.

«А эта среда, если мы говорим о юном украинце, жуткая, – родители теряют работу, они недовольны своим уровнем жизни, расходы растут, а возможности для проведения досуга сокращаются. У детей прессинг в школе, им объясняют, что жизнь сурова, и чтобы преуспеть, нужно стараться. И это все берет начало в общем прессинге государственного администрирования – чиновники буквально выжимают все соки из людей, пытаясь получить от них как можно больше денег: налоги, квартплата, рост цен на продукты», – считает Сергей Рачинский.

Такие проекты, как «синий кит» и другие, вызывающие опасение у различного рода экспертов, обычно проявляются как следствие неудачной государственной политики, отмечает эксперт.

«Это результат действий власти – человеческая жизнь принудительным образом деформируется, она страдает от ежедневных прессингов, естественно, что появляется запрос на некий позитив, в данном случае, он выражен в увлечении красивым уходом, в том числе и от экономического и политического упадка жизни», – утверждает Сергей Рачинский.

Подростковый возраст – и тонкий момент его понимания

Психолог Юлия Ларина считает, что нет оснований для паники вокруг ситуации с отдельным интернет-проектом.

«Оснований для паники нет – нет увеличения статистики по детским суицидам. Почему пошла эта волна, я затрудняюсь сказать, но результатом этой паники будет ужесточенный контроль со стороны родителей своих подростков. Пользы в этом не будет никакой, только еще больше увеличит дистанцию между родителями и детьми в то время, когда нужно смотреть в сторону взаимодействия и понимания потребностей ребенка», – отметила Юлия Ларина.

Психолог называет «непонятным вбросом информации» ситуацию вокруг онлайн проекта «синий кит», который вызвал ответную реакцию со стороны официальных украинских ведомств: департамента киберполиции Национальной полиции и департаментов министерства образования.

«Хотя эти ведомства должны полностью придерживаться мер на формирование средств, в которых дети могли бы себя реализовывать, способствовать поддержке между родителями и ребенком», – считает Юлия Ларина.

По ее словам, подростковый возраст – это очень тонкий момент понимания со стороны взрослых, в любом обществе: в Украине, Евросоюзе или Соединенных Штатах.

«Это время рисков, время испытать себя на прочность и время испытать на прочность нервы родителей. Это всегда было, есть и будет. Будут дети использовать какие-то виртуальные группы или другие методы, все это свойственно этому возрасту. Поэтому я бы в меньшей степени беспокоилась о формировании таких групп в Интернете, но больше думала о взаимоотношении с ребенком. Доверительное отношение к детям должно выстраиваться гораздо раньше, чем время, когда ребенок уже вошел в подростковый возраст», – отмечает Юлия Ларина.