Украина защищает решение ограничить ретрансляцию «Дождя»

КИЕВ – Неправительственная правозащитная организация «Фридом Хаус» (Freedom House) называет «цензурой» попытку украинской власти запретить вещание российского телеканала на территории страны. Об этом говорится в заявлении правозащитников от 13 января, после того, как Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины ограничил вещание телеканала «Дождь».

«Правительственный запрет вещания «Дождя» – это цензура, которая ограничивает доступ украинцев к выбору точек зрения», – подчеркнул в заявлении от имени организации вице-президент международных программ «Фридом Хаус» Роберт Герман.

Роберт Герман отметил, что в связи с российской оккупацией части Украины, «жизненно важно, чтобы украинцы имели доступ к независимому освещению событий в России, – «Дождь» оставался одним из немногих независимых российских СМИ».

«Крым – чей?»

На своей странице в Фейсбуке член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский объясняет, почему в Украине «ограничена ретрансляция» российского телеканала «Дождь».

«Есть такой базовый вопрос: «чей Крым?». По нашему мнению, телеканал «Дождь» на этот вопрос ответил очень четко: «Крым – русский». Это и есть главная проблема любых российских каналов. Даже таких, которые позиционируются, как независимые», – отмечает Сергей Костинский.

Он приводит ряд аргументов в защиту своего высказывания.

«В периоды с 4 по 6 ноября 2016 года, с 29 декабря 2016 по 1 января 2017 была зафиксирована трансляция сюжетов с информацией, свидетельствующей о непризнании государственных границ и посягательства на территориальную целостность Украины, свидетельством чего является демонстрация в эфире (в частности 29.12.2016 в 03:15 и в 8:21 в передаче «Здесь и сейчас ») и на сайте телеканала карт, на которых территория Крыма обозначена как составная часть территории Российской Федерации», – подчеркивает Сергей Костинский.

Два контекста и логика восприятия решения

Политолог Олеся Яхно-Белковская называет ошибочным позицию, когда ситуацию вокруг запрета вещания телеканала «Дождь» принимают в контексте сложившихся отношений между Украиной и Россией.

«С позиции оценки контента, мы можем говорить, что телеканал «Дождь» – интересный и профессиональный, с определенной альтернативной точкой зрения. Но с позиции законодательства – телеканал «Дождь» не мог поступать по-другому, я имею ввиду тему Крыма. Как мы знаем в России есть статья, если вы будете говорить об аннексии Крыма, вы попадаете под эту статью. Поэтому у телеканала был выбор в регламентированных рамках российского законодательства.

Точно также и в Украине – есть четкие требования и подходы: если любая структура или человек, не признает аннексию Крыма, его могут запретить», – отмечает Олеся Яхно-Белковская в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Олеся Яхно-Белковская говорит о том, что «не стоит переводить в обвинительную логику дебаты – будь-то о телеканале «Дождь» или решении Украины».

«"Дождь" не мог по-другому сформулировать позицию, а Украина не могла по-другому поступать, кроме как официально изъять его из той сетки вещания, которая есть. Украина призывает лидеров других государств и протестует, когда кто-то включает Крым на карте в состав России, МИД жестко реагирует против визитов на аннексированную территорию. Просто, если мы хотим, чтобы мир занимал позицию последовательную и недвусмысленную о принадлежности Крыма, мы должны быть последовательными в своих действиях», – подчеркивает Олеся Яхно-Белковская.

Олеся Яхно-Белковская отмечает, что телеканал «Дождь» остается в Интернете, его можно смотреть по подписке.

Запрет и юридические аспекты

Неправильное и негосударственное решение. К такому заключению приходит директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя ситуацию вокруг «Дождя».

«О юридической стороне сложно говорить. В юридической плоскости, вероятно, есть основания говорить, что «Дождь» нарушил законодательство Украины. С другой стороны, в Украине до сих пор не признан факт войны между Украиной и Россией, мы знаем, что идет Антитеррористическая операция, и этот момент следует учитывать. С политической точки зрения – это безусловное поражение, принятие такого решения», – говорит Руслан Бортник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Руслан Бортник отмечает, что «Дождь» не запрещен ни в одной другой стране мира, «даже в России, которую в Украине называют тоталитарным государством».

«Более того, это частная компания, которая находится в оппозиции к нынешнему российскому руководству. Конечно, запрет телеканала в Украине очень сильно ударил по имиджу страны в либеральных и оппозиционных кругах не только в России, но и вообще за рубежом – мы видим заявления «Фридом Хаус» относительно решения украинской власти», – говорит Руслан Бортник.

По мнению украинского политолога, подобное решение было бы возможным, если бы оно было принято в результате «широкого общественного диалога или после судебного иска».

«Украина потеряла еще один инструмент диалога, возможно, с российским обществом, но не государственной властью, и в значительной мере, Украина больше пострадала от этого решения, чем телеканал. Однако подобные решения «хорошо» ложатся в общую политику ухудшения международного диалога в последнее время с Беларусью, Польшей и Турцией», – считает Руслан Бортник.

В Интернете – о «Дожде»

«Мы имели право закрыть "Дождь"». Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк.

Она поясняет свою позицию: «Но нужно было делать это не вдруг, а соотнести с потенциальным вредом для имиджа государства. Как минимум, подготовить нормальную аналитику, информационное пространство, дать понять, что мы здесь защищаемся, а не агрессивно замыкаемся в своей скорлупе», – подчеркивает Оксана Романюк.

Оксана Романюк отмечает, что если мониторинг работы телеканала проводился в течение года, то необходимо увидеть результаты, поскольку ситуация выглядит так, как будто «"Дождь" три года показывал, что Крым украинский, но тут в ноябре и в январе показал, что он российский».