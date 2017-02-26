Петр Порошенко: мы не оставим наших сограждан в Крыму без поддержки

КИЕВ – Украина не отставит своих сограждан без поддержки на временно оккупированной Россией территории Крыма. Об этом 26 февраля, по случаю третьей годовщины мирного марша в поддержку Украины в Крыму, написал на своей странице в Фейсбуке президент Украины Петр Порошенко.

«Три года назад жители Крыма вышли на мирный марш, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной. На следующий день Российская Федерация прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей. Мы не оставим наших сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки», – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что «Украина сумела на самом высоком международном уровне – в ООН – закрепить за Россией статус оккупационной власти, которая несет ответственность за грубое нарушение прав человека на временно оккупированной территории Украины – в автономной республике Крым и городе Севастополь».

«Весь цивилизованный мир знает: Крым – это Украина. Мы продолжаем борьбу», – напомнил Петр Порошенко.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров в эфире телеканала «112 Украина» рассказал о том, что 26 февраля в Крыму «никаких массовых мероприятий» представители крымскотатарской общины решили не проводить.

«Учитывая то, что в последнее время очень напряженно было на полуострове, мы никаких массовых мероприятий решили не проводить. Мы с удовольствием смотрим за тем, что происходит в мире: и в Анкаре, и в Киеве. И когда вы перечисляете, можете перечислять и Москву, потому там был марш Немцова. И параллельно, или в рамках этого марша была колонна в поддержку Украины с призывом освободить украинских политзаключенных в России», – подчеркнул Ильми Умеров, находящийся под следствием в Крыму.

В интервью украинскому телеканалу Студия 1+1 дочь Ильми Умерова Айше Умерова отметила, что ее отца привлекли к уголовной ответственности лишь за то, что он отстаивает в Крыму проукраинскую позицию.

«На протяжении последних трех лет продолжает в каждом своем интервью говорить, что Крым – это Украина. И, собственно, фраза, за которую его судят, она звучала, как "нужно вынудить Россию оставить Донбасс и вернуть Крым"», – отметила Айше Умерова.

Призыв к «несотрудничеству» в Крыму

В эксклюзивном комментарии Украинскому национальному информационному агентству председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров отметил, что жители Крыма «не должны идти на услужение оккупантам и заниматься той деятельностью, которая укрепляет оккупантов».

«Люди в Крыму не по своей воле оказались в оккупации ..., и они должны продолжать жить и работать, выполнять свои обязательства перед семьей, но не переходить те границы, которые будут им потом инкриминироваться как сотрудничество с оккупантами. Люди не должны делать ничего такого, что претит их представлениям о добре и зле. Они не должны идти на услужение оккупантам и заниматься той деятельностью, которая укрепляет оккупантов в Крыму. Не должны идти в сферу управления, избираться через выборы, которые назначаются оккупантами, и не должны своими публичными заявлениями и утверждениями поддерживать оккупационную власть. Люди должны сохранять достоинство», – заявил Чубаров в День сопротивления российской оккупации Крыма.

По его словам, «несотрудничество с оккупантами – это уже сопротивление».

Как сообщает украинская пресса, в центре Киева состоялся марш и митинг крымских татар, ряда украинских общественных организаций, приуроченный ко Дню сопротивления Крыма российской оккупации.

Информационное агентство «Интерфакс-Украина» пишет о том, что в воскресенье днем несколько сот человек собрались на алее героев Небесной сотни возле площади Независимости.

«Участники акции с государственными флагами Украины и национальными флагами крымскотатарского народа, а также портретами удерживаемых в РФ политических заключенных, прошли маршем по маршруту ул.Институтская – Грушевского – Европейская площадь, откуда вернулись на Майдан Независимости, где провели митинг», – отмечает «Интерфакс-Украина».

Некоторые украинские эксперты полагают, что Украине следует активнее действовать в вопросе о возвращении Крыма.

Как сообщает Крым.Реалии Радио Свобода, 26 февраля 2014 года под крымским парламентом состоялся крупномасштабный митинг противников и сторонников отделения Крыма от России. В числе первых были крымские татары, представители Меджлиса и проукраинские активисты, им противостояли пророссийские активисты, которых организовали лидеры «Русского единства» во главе с Сергеем Аксеновым, который сейчас возглавляет крымское правительство.

Позже, после аннексии Крыма Россией, на полуострове прошел ряд задержаний крымских татар, одно из последних состоялось 11 марта 2014 года.

Украина и Крым: три года спустя

По словам политического эксперта «Украинского клуба» Виталия Литвиненко, от политических деклараций официальному Киеву следует переходить к практическим действиям.

«Для того чтобы Украине вернуть Крым нужно активнее работать непосредственно с крымчанами. Например, создать проекты для бесплатного обучения молодежи на «материке», максимально содействовать трудоустройству крымчан в Украине, работать с агентурой внутри самого Крыма. Реализовать реформы в самой Украине – естественно, что, если Украина не будет успешной, по рациональным соображениям крымчане не захотят быть в такой стране. Если же Украина продемонстрирует прогресс в экономике, будет успешной, для многих крымчан, в том числе и представителей той «власти» это будет стимулом достать припрятанный свой украинский паспорт», сказал Виталий Литвиненко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По мнению Литвиненко, Россию «очень мало интересуют» проблемы национального характера на полуострове и международная критика аннексии Крыма.

Руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолог Дмитрий Воронков считает, что на протяжении трех последних лет со стороны украинской власти не просто не предпринималось каких-либо конкретных шагов по деоккупации Крыма, «но, и по большому счету, отсутствовала вообще какая-либо стратегия».

«Все ограничивается лишь громкими заявлениями о том, что Крым – это Украина, но никаких переговорных процессов или информационной работы в самом Крыму, –пропаганды там нет. Единственные, кто что-то делает в этом отношении, это крымские татары. Но их усилий недостаточно. Киев же больше сконцентрировался на Донбассе, и думаю, что это связано, прежде всего, с тем, что официальный Киев просто не знает, как вернуть Крым, не готов продемонстрировать действенные механизмы, способные повлиять на Россию», – сказал Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Эксперт подчеркивает: любые переговоры с Западом и Россией нужно вести, связывая воедино две проблемы – возвращение Крыма и Донбасса.

«Конечно, возможно, что Украина рассчитывает активизироваться по крымской проблеме после деоккупации Донбасса, то есть, существует некая тактика последовательности. Но в любом случае, это требует немало времени, а время играет не в пользу Украины, и с каждым годом шансы вернуть полуостров становятся все меньше и меньше», – констатирует Дмитрий Воронков.