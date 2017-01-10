Надежда Савченко опубликовала списки для обмена военнопленными и политзаключенными

КИЕВ – Народный депутат Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Фейсбук, «две категории для обмена» – списки военнопленных и украинских политических узников, удерживаемых на территории России, в Крыму и в непризнанных ДНР-ЛНР.

«Украинской стороной подается запрос на 129 человек. Противоположная сторона подтверждает 42 человека. Еще разыскивается Украиной 494 без вести пропавших. Они пропорциональны обмену на заключенных в Украине по спискам, которые запрашивают представители оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей Украины. От ДНР в списках таких людей 524, а от ЛНР – 377 человек. Часть людей из этих списков украинская сторона также подтверждает, примерно 256. При таких раскладах имеем первый этап обмена подтвержденных лиц с обеих сторон – это 42 на 256», – отметила Надежда Савченко.

Во «второй категории обмена» Надежда Савченко называет имена и фамилии украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах и в оккупированном Россией Крыму.

«Их в настоящее время 44 человека. В Украине в тюрьмах тоже есть российские граждане, отбывающие наказание за преступления, совершенные против территориальной целостности Украины и против украинского народа в период с 2014 по 2016 годы. Их в настоящее время 102 человека», – подсчитывает Надежда Савченко.

Она однозначно пишет о том, что «войну нужно заканчивать», а «люди должны живыми возвращаться из плена».

Народный депутат Украины Надежда Савченко подчеркивает, что в разделе «неподтвержденные списки» можно заметить «очень много русских»: 47 россиян в списках от ДНР и 4 россиянина в списках от ЛНР.

«Для чего это сделали? Чтобы скрыть присутствие российских войск на территории Украины, выдав их за сепаратистов, и чтобы выменять их, под шумок, не отдавая украинских политзаключенных из России и оккупированного Россией Крыма!» – пишет она на своей странице в Фейсбуке.

Ряд украинских экспертов называет поспешным инициативу опубликовать списки военнопленных со стороны народного депутата Надежды Савченко.

Списки и аргументы для обмена

По мнению украинского политолога Петра Олещука, на данном этапе существует ряд причин, которые не позволяют выполнить условия Комплекса мер «Минских соглашений», которые касаются обмена военнопленными.

«Почему тормозится обмен военнопленными? Потому, что военнопленные – это аргумент в переговорах и средство давления друг на друга. И никто не хочет терять этот аргумент – он один из основных в диалоге по урегулированию конфликта. Этот процесс по удерживанию пленных будет продолжаться, но периодически будут кого-то отпускать на волю», – говорит Петр Олещук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Петр Олещук считает, что публикация списков военнопленных не гарантирует начала процесса обмена, и позволяет найти причины для его блокирования.

«Очень серьезные различия для запросов с каждой из сторон в списках военнопленных – с одной стороны разговор о сотне, с другой – о многих сотнях человек. Думаю, что этот список, который мы увидели, еще нужно согласовывать», – отмечает Петр Олещук.

Вместе с тем, он говорит о том, что ситуация на востоке Украины далека от стабилизации, и, очевидно, что «Минский процесс» не будет завершен в ближайшее время.

«Буквально на днях было очередное обострение на фронте и несколько человек попали в плен, буквально сегодня был вынесен приговор так называемого суда ДНР в отношении гражданина Украины, которого обвиняют в шпионаже в пользу Украины. Очевидно, что эти действия не дают надежды на то, что процесс когда-нибудь завершится, и объективно я не вижу причин, чтобы мы могли заявить о возможности обменять всех военнопленных по формуле «всех на всех» в ближайшее время», – считает Петр Олещук.

О прямолинейных требованиях к Украине

Освобождение заложников, по мнению украинского политолога Александра Маслака, должно было быть одним из главных направлений переговорного процесса мирного урегулирования.

«Этот обмен должен был давно завершиться согласно всем обещаниям сепаратистов и украинских политиков, но превратился в процесс торговли людьми, причем некоторые персоны – как Надежда Савченко или Виктор Медведчук хотели бы заработать себе на этом политически дивиденды», – говорит Александр Маслак корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Александр Маслак считает, что процесс обмена военнопленными должен затрагивать не только тех, кто находится на оккупированных украинских территориях.

«Возникают некоторые сомнения в эффективности этого процесса – а что делать с заложниками, которые находятся в Крыму, России по приговору российского суда? Когда они будут возвращены и какие принципы их обмена?» – задает вопрос Александр Маслак.

По мнению Александра Маслака, вероятность завершения обмена военнопленными небольшая, но даже его гипотетическое завершение не позволит выполнить остальные ключевые пункты «Минских соглашений».

«В «Минске-2» названы очень прямолинейные требования к Украине со стороны России и представителей сепаратистов – необходимость изменений в конституции, проведение выборов на оккупированной территории без разоружения сепаратистов и контроля над границей, которая сейчас контролируется Россией. Эти пункты не могут быть приняты в украинском обществе», – говорит Александр Маслак.

Неспособность террористов к жесту «доброй воли»

Политический консультант, управляющий партнер консалтинговой группы «Concept GR» Юлия Комарова считает «сторона оккупантов и их российские хозяева ведут себя как террористы» в процессе обмена военнопленными.

«Они получили заложников и удерживают их как заложников, а не как военнопленных. Заложники являются единственным инструментом давления на правительство Украины, позволяют выдвигать требования украинской стороне. Завершить этот процесс – это значит потерять рычаг давления на «болевые точки» Украины, на правительство страны», – отмечает Юлия Комарова в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Юлия Комарова считает, что террористы априори неспособны на жест «доброй воли», когда разговор идет об обмене военнопленными.

Риски и угрозы для заложников

Публикация списков украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России, создает угрозу их жизни. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» 10 января заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

«Мы не раз сталкивались с ситуациями, когда даже малые списки, которые были опубликованы через открытые источники, становились поводом для попыток совершения преступлений. После публикации мошенники выходили на родных заложников и предлагали свои услуги для освобождения и не бесплатно. Есть в списках заложники под контролем оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, и есть те, кто находятся у так называемых полевых командиров, и есть угроза жизни заложников», – отметил Юрий Тандит, сообщает телеканал «112 Украина».

Российский юрист, адвокат Илья Новиков, который участвовал в процессе защиты украинской военнопленной Надежды Савченко до ее освобождения, пишет о понимании российской аудиторией факта публикации списков военнопленных.

«Русская публика, разогретая телевизором, готова благодарно принять тезис «давайте вытащим наших геройских ребят из тюрем». Теперь у них есть имена, которые можно обсуждать. Давайте это делать. Расскажите истории этих людей, кто, как и за что попал за решетку. Пусть об этом говорят. […] Если в итоге Путин поймет, что он сможет отыграть себе на этом какие-то свои очки внутри России, может это расшевелит его переговорщиков», – отмечает Илья Новиков на своей странице в Фейсбуке.

Он пишет о том, что «в СБУ не хотели раскрывать информацию о россиянах в украинских сизо и тюрьмах».

«У них были на это свои резоны. Я несколько раз обсуждал это с разными людьми из службы. Объяснял, почему это плохая стратегия. Российской власти эти люди не нужны. Теперь уже поздно рассуждать обо всем этом, имена опубликованы, имеем то, что имеем. Что с этим делать?» – задает вопрос Илья Новиков.