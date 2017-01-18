В СБУ готовы дать правовую оценку словам Надежды Савченко о Крыме и Донбассе

КИЕВ – Служба безопасности Украины даст правовую оценку высказываниям народного депутата Надежды Савченко относительно того, что Украина должна отказаться от законных прав на Крым ради освобождения оккупированных территорий Донбасса. Об этом в комментарии УНИАН 19 января сообщил руководитель аппарата председателя Службы безопасности Украины Александр Ткачук.

«СБУ обязательно даст правовую оценку позиции, которую она выразила относительно незаконной аннексии Крыма», – сказал Александр Ткачук информационному агентству УНИАН.

РИА «Новости» цитируют слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что вопрос о статусе Крыма не подлежит обсуждению.

«Этот вопрос является абсолютно недискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации. Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов – это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было», – сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, готов ли Кремль повлиять на руководство непризнанных республик (ДНР и ЛНР), чтобы получить официальное признание Крыма российской территорией.

Напомним, что мировое сообщество осуждает незаконную аннексию Крыма и не признает так называемый референдум, который в 2014 году закрепил российский статус на полуострове.

«Глубоко оскорбительными» называет публичные заявления Надежды Савченко народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Вчерашнее публичное высказывание нашей коллеги, народного депутата Надежды Савченко, о том, что, мол, ради возвращения Донбасса нужно отказаться от Крыма, является не только крайне неприемлемым, но глубоко оскорбительным, циничным и предательским отношением ко всем гражданам Украины и крымскотатарскому народу, который остается заложниками России», – отмечает Рефат Чубаров 18 января на своей странице в Фейсбуке.

Он сожалеет о том, что «такое высказывание допустила человек, который сам прошел через русский плен, тюрьмы».

«Утром получил достаточное количество звонков из Крыма. Люди требуют объяснений, четкой позиции государства. Я говорил по телефону с Надеждой и надеюсь, что она уточнит позицию. Никаких уступок агрессору!» – подчеркивает Рефат Чубаров.

Народный депутат Рефат Чубаров в своей записи в социальных сетях призвал «президента Украины срочно созвать Конституционную комиссию и заняться статусом Крыма, будущего нашего полуострова, до его возвращения и контроля».

Позиция Надежды Савченко

Во время брифинга в Киеве 19 января народный депутат Надежда Савченко отметила, что «никогда не предавала Украину и никогда не думала, что можно сдавать наши территории».

«Я никогда не скажу, что надо сдавать наши территории, просто я буду думать, как это можно сделать реально, а не просто обещать и не исполнить. Я боролась за каждого нашего пленного, я прошла этот путь. Я ни в коем случае не хочу подвергнуть опасности кого-то из наших людей. И я буду защищать, и буду бороться всеми возможными методами за каждого украинца и за нашу украинскую землю. Мне не привыкать держать удар. Выдержала против чужих и не сломилась, выдержу против своих – чужих не сломлюсь», – отметила Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина».

Надежда Савченко отметила, что ее пытаются судить те, кто не создает условий для возвращения украинских территорий.

«Я просто де-факто озвучила, что те обещания, которыми вас сейчас кормят, так как и кормили в 2014 году, идя к президентскому корыту, что мы закончим войну в считанные недели, также вас сейчас кормят обещаниями, которые нереально выполнить. Власть не ищет действительно возможностей, она и дальше продолжает разъедать коррупцией Вооруженные силы Украины и не создает возможностей для того чтобы можно было действительно действенно вернуть наши земли и наши территории», – отметила Надежда Савченко.

В эфире телеканала «112 Украина» 18 января народный депутат Надежда Савченко отметила, что освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма.

«Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций – то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик», – заявила Надежда Савченко.

Она также отметила, что освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров.

О непростых вопросах и национальной стратегии

Директор Института информационного общества Ярослав Павловский говорит о том, что «вопросы о возвращении Донбасса – слишком непростые» для дискуссии и реализации.

«Происходит по этой теме много различных мероприятий, круглых столов. Но понятно одно – возвращать Донбасс предстоит долго и непросто. И это возвращение должно проходить на условиях контроля украинского государства над процессом», – отмечает Ярослав Павловский в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Ярослав Павловский считает, что этот процесс должен быть выработан на государственном уровне, его необходимо продолжать независимо от заявлений украинских политиков.

«Стратегия должна базироваться исключительно на национальных и государственных интересах возрождения и возвращения Донбасса. Необходимо сформировать комплекс действий – в первую очередь, в ментальной и культурной сферах, а потому уже – экономическая и социальные программы», – подчеркивает Ярослав Павловский.

Он считает, что такая программа позволит вернуть Донбасс.

«Как бы власть не видоизменялась, будет делать свои заявления Надежда Савченко или нет, будет при власти Петр Порошенко или нет, но в стране будет действовать для всех политиков сформированная, долгосрочная стратегия реинтеграции Донбасса и Крыма», –отмечает Ярослав Павловский.

«Гибридное противостояние» российской стратегии

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко напоминает, что о российской идее «Донбасс в обмен на Крым», эксперты говорили еще год назад.

«Как и два года назад, так и сегодня эта формула вполне соответствует интересам России: Украина, соответственно и весь мир, признают Крым российским, зато Россия «сливает» Донбасс. Но, как и в начале аннексии, так и сегодня, не существует государственной стратегии возвращения Крыму, вопрос деоккупации полуострова не был включен в систему переговоров с Россией – в «Минский процесс». Время от времени власть пытается вспомнить о Крыме, говорят о президентской инициативе «Женева +», произвели ракетные учения полуострова, есть попытки восстановить украинское вещание на полуостров. Но эти меры не связаны единой системой и ограничены пределами заявлений и политических инициатив», – говорит Богдан Петренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Богдан Петренко считает, что слова и заявления народного депутата Надежды Савченко в связи с нынешней политикой официального Киева выглядят «как отображение российской стратегии».

«Но с другой стороны, Надежда Савченко сказала о том, что, по сути, украинская власть, сознательно или нет, реализует российский проект «гибридного противостояния» – забыть о Крыме и его возвращении. И надо отдать должное именно украинским общественным деятелям, только их позиция, а не позиция государственной власти, вопрос возвращения полуострова постоянно возвращает в повестку для дискуссий и обсуждений», – подчеркивает Богдан Петренко.