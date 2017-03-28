Российский Сбербанк уходит из Украины

КИЕВ – Российский Сбербанк объявил о заключении юридически обязывающего договора о продаже украинского представительства международному консорциуму. Об этом сообщает 27 марта пресс-служба «Сбербанк» (Украина) на официальном Интернет-сайте финансового учреждения.

«В Консорциум войдут Норвик Банк (Латвия) и белорусская частная компания. Соответствующий юридически обязывающий договор был подписан сегодня. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 после получения одобрения сделки от финансовых и антимонопольных регуляторов соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину», – подчеркивается в заявлении.

Представители российского банка отмечают, что «Сбербанк» (Украина) имеет необходимые ресурсы для выполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами.

«Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и восстановлению нормальной работы, что позволит клиентам банка продолжить беспрепятственно пользоваться услугами одного из самых и эффективных банков в Украине и создаст основу для его дальнейшего развития», – отмечается в документе.

Информационное агентство «Интерфакс» сообщает 28 марта, что все отделения украинского дочернего банка Сбербанка России уже разблокированы.

«В настоящее время разблокированы все отделения банка. Два из них в Киеве и Запорожье сейчас готовятся к возобновлению обслуживания клиентов и завтра откроются в штатном режиме. Отделение банка в Днепре уже работает»

«В настоящее время разблокированы все отделения банка. Два из них в Киеве и Запорожье сейчас готовятся к возобновлению обслуживания клиентов и завтра откроются в штатном режиме. Отделение банка в Днепре уже работает», –отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, российские медиа пишут о реакции Кремля на сообщения из Украины о блокировании российских магазинов.

«Мы, безусловно, за этим следим, и мы весьма обеспокоены. Здесь уже вряд ли приходится говорить о каком-то вообще инвестиционном климате и инвестиционной надежности страны. Очевидно, что это страна с нулевой инвестиционной надежностью», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что 13 марта активисты «Гражданского корпуса Азов» замуровали вход в центральное отделение дочернего банка Сбербанка России в Киеве. Похожие акции протеста и блокирования российских финансовых учреждений прошли в других городах Украины.

На данный момент неизвестно – получили ли действия активистов «Азова» против российских банков соответствующую оценку в украинских правоохранительных органах.

Министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке 7 марта написал о том, что «Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине».

Банк, поддерживающий осужденное мировым сообществом – признание документов марионеточных режимов и аннексию украинских территорий – не может вести работу в Украине!»

«Пусть наслаждаются «финансовым раем» по законам самозваных ДНР и ЛНР. Банк, поддерживающий действия за рамками международного права. Банк, поддерживающий осужденное мировым сообществом – признание документов марионеточных режимов и аннексию украинских территорий – не может вести работу в Украине!» – отметил Арсен Аваков 7 марта.

Должно пройти время

Шеф-редактор информационного агентства «Финансовый клуб» Руслан Черный считает, что нынешнюю сделку, о которой говорят в прессе, должен одобрить Антимонопольный комитет и Национальный банк.

«Они должны проверить источник происхождения капиталов и покупателя и доказать, что деньги эти заработаны честным путем, – сделка может и не состояться», – говорит Руслан Черный корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Руслан Черный отмечает, что российские банки работали в Украине в условиях низкой доходности. Однако они, вместе с тем, создавали тысячи рабочих мест. Сотрудники банковских учреждений получали зарплаты.

На вопрос о том, является ли продажа российских банковских учреждений следствием блокады со стороны украинских общественных организаций, Руслан Черный отвечает, что прямой взаимосвязи нет.

«Прямой взаимосвязи нет, мне жалко ребят из Азова, которых использовали в политических целях. Люди решают какие-то свои частные интересы, и эта закладка входа в Сбербанк ускорила процесс его продажи и разговоров об этом, что российским банкам не место в Украине, и им стоит уйти. Раньше такие тезисы не звучали. Эта акция была последней каплей для того, чтобы Сбербанк был продан, хотя по информации из прессы, у Германа Грефа и Игоря Юшко (президент Сбербанка России и руководитель Сбербанка в Украине – Т.Б.) было четкое понимание того, как они могут преодолеть кризис и развивать банк, не связывая его деятельность с политикой», – подчеркивает Руслан Черный.

По мнению Руслана Черного, в ближайшее время не стоит рассчитывать на то, что российские инвесторы смогут придти в украинский банковский сектор, учитывая даже тот факт, что между странами существует довольно сильная «интеграция» на уровне родственных связей.

«Несмотря на то, что идет «холодная война» между Украиной и Россией, есть родственные связи, денежное обращение. Большое количество украинцев работает в России и пересылает оттуда деньги. Присутствие российских банков в Украине решало это проблему», – подчеркивает Руслан Черный.

По мнению Руслана Черного история вокруг Сбербанка в Украине говорит о том, что его продажа может быть осуществлена в пользу третьих лиц.

«Эта делается в интересах третьих лиц, и то, что была акция с привлечением Азова, она была направлена только на одно – на понижение стоимости Сбербанка», – подчеркивает Руслан Черный.

Уход банков – процесс эволюционный и самостоятельный

Директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан» Дмитрий Левусь считает, что есть необходимость постепенного выведения российского капитала из страны.

«Те действия, которые были сделаны, позволяют говорить, что в случае банкротства российских банков Украине не придется отдавать их долги. Возможно, этот процесс можно было организовать чуть позже – в течение года они сами бы ушли при большом стечении обстоятельств», – говорит Дмитрий Левусь корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Дмитрий Левусь считает, что уход российского Сбербанка не повлияет на украинскую экономику, и его уход, а также, возможно, других финансовых учреждений – это решение самих «собственников банков, но не результат давления на них».

Однозначно, что нужно сокращать и другие отношения с Россией – в экономике, в критических сферах, энергетике

«Это выглядит так. Однозначно, что нужно сокращать и другие отношения с Россией – в экономике, в критических сферах, энергетике. В ядерной энергетике раньше поставки топлива тотально шли из России, теперь уже на треть из Соединенных Штатов», – отмечает Дмитрий Левусь.

Он считает, что процесс прекращения экономических отношений с Россией должен развиваться эволюционно после завершения сотрудничества в энергетических сферах.

«И этот процесс нельзя рассматривать отдельно от начавшихся, политических и судебных процессов против России», – утверждает Дмитрий Левусь.