В Киеве призывают к блокаде Сбербанка России

КИЕВ – Сегодня в Киеве активисты Гражданского корпуса «Азов» замуровали вход в центральное отделение дочернего банка Сбербанка России в Украине – Сбербанк.

Как сообщает Интерфакс-Украина 13 марта, возле офиса Сбербанка собралось около полсотни активистов организации. Украинские телеканалы показали кадры, на которых видно, как молодые люди закладывают дверные проемы бетонными блоками, используя при этом воду и цемент, строительные инструменты.

Как заявил лидер Национального корпуса, народный депутат Украины Андрей Билецкий, центральный офис Сбербанка не будет работать с 13 марта, сообщает Интерфакс-Украина.

«Постоянно мы будем расширять всю эту историю на всю Украину, на все их отделения. Этот банк не может существовать в Украине», – сказал Андрей Билецкий и призвал власть лишить лицензии все российские банки.

РИА «Новости» сообщает, цитируя пресс-службу Сбербанка, что работа отделения приостановлена в целях безопасности и возобновится после завершения акции, остальные офисы работают в штатном режиме. Сотрудники банка обратились с заявлением в полицию.

Министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке написал о том, что «Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине».

«Пусть наслаждаются «финансовым раем» по законам самозваных ДНР и ЛНР. Банк, поддерживающий действия за рамками международного права. Банк, поддерживающий осужденное мировым сообществом, признание документов марионеточных режимов и аннексию украинских территорий – не может вести работу в Украине!» – отметил Арсен Аваков 7 марта.

Гражданский корпус «Азов» – организация, которая исповедует «принципы и мировоззренческие ценности украинского социального национализма и государственного патриотизма», отмечается на ее Интернет-странице.

Напомним, что Штаб блокады сепаратистов Донбасса также заявлял о намерении препятствовать работе Сбербанка. «Мы даем срок две недели вкладчикам Сбербанка, чтобы они забрали оттуда средства», – сказал представитель штаба Анатолий Виногородский в Киеве 10 февраля, сообщает информационное агентство «Украинские новости».

По сообщению «Украинских новостей», Штаб блокады требует от правительства прекратить деятельность Сбербанка в Украине. «Если этого не будет, мы сами закроем отделения Сбербанка», – подчеркнул Анатолий Виногородский.

В опросе, который на своем сайте проводит интернет-портал Корреспондент, на вопрос «Как, по-вашему, стоит поступить с российскими банками в Украине?» – к вечеру 13 марта по местному времени больше 7,6 тысяч человек выбрали ответ «пусть работают в обычном режиме». Закрытие российских банков поддержали чуть больше трех тысяч посетителей сайта.

Методы блокирования и их эффективность

Украинский политолог Сергей Безруков считает, что методы, которые применяются для блокирования российских финансовых учреждений, следует причислять к «публичным мероприятиям сомнительной эффективности».

«Насколько этот метод эффективен в противостоянии с Россией, сложно сказать. У нас часто происходят похожие мероприятия, когда сначала блокируют, а потом по каким-то определенным договоренностям, блокирование снимается.

«Насколько этот метод эффективен в противостоянии с Россией, сложно сказать. У нас часто происходят похожие мероприятия, когда сначала блокируют, а потом по каким-то определенным договоренностям, блокирование снимается. И становится понятно, что это не идейное противостояние, а подмена понятий, обычный бизнес», – говорит Сергей Безруков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Сергей Безруков считает, что неопределенная позиция украинской власти по вопросу блокады торговых отношений с Россией и оккупированными территориями создает предпосылки для проявления инициатив со стороны отдельных политических организаций.

Вместе с тем, эксперт полагает, что украинский банковский сектор – довольно непривлекательная сфера для инвестиций со стороны крупных европейских и американских финансовых организаций.

«Европейские банки в настоящий момент, думаю, очень далеки от мысли инвестировать в украинскую банковскую сферу. У нас был период расцвета, когда украинские банки переходили в собственность крупных европейских банковских организаций. Но сейчас Украина находится в зоне риска из-за конфликта на востоке и нестабильности в экономике, и говорить о привлечении иностранных капиталов, тем более, в банковскую сферу, которая очень тонко ощущает изменения на рынке, говорить не приходится», – подчеркивает Сергей Безруков.

«Банковская сфера очень мобильна – зарубежные банки, которые приходили на украинский рынок десять лет назад, пришли, поработали, увидели ситуацию, и ушли

Он считает, что украинская экономика нуждается в долгосрочных инвестициях в ресурсную базу – агропромышленный комплекс, торговлю, промышленное производство.

«Банковская сфера очень мобильна – зарубежные банки, которые приходили на украинский рынок десять лет назад, пришли, поработали, увидели ситуацию, и ушли», – утверждает Сергей Безруков.

О политике в акциях протеста

Политический эксперт, директор Центра общественных отношений Евгений Магда называет «перегибами на местах» методы проведения блокирования головного офиса Сбербанка России.

«Потому, что никакой серьезной конкретики в действиях продемонстрировано не было и вряд ли удастся убедить общественность, что это были серьезные шаги. Так называемые дочки российских банков являются украинскими юридическими лицами и для противостояния им нужно, наверное, решение Совета безопасности и обороны, а не аргументы в виде нескольких десятков бетонных блоков, которыми заделали вход в отделение одного из банков», – говорит Евгений Магда корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Так называемые дочки российских банков являются украинскими юридическими лицами и для противостояния им нужно, наверное, решение Совета безопасности и обороны, а не аргументы в виде нескольких десятков бетонных блоков

Евгений Магда считает, что украинский банковский сектор не слишком привлекателен для инвестиций и новых проектов со стороны западных финансовых организаций.

«Нет оснований ожидать быстрого прихода западных банков в Украину. Сегодня больше половины банковской системы принадлежит государству и, наверное, стоит говорить о продаже ряда крупных государственных банков, а потом уже ожидать прихода иностранных на рынок», – подчеркивает Евгений Магда.

Он считает, что различные формы блокады как инструмент противодействия российской агрессии и сепаратистам не продемонстрировали своей эффективности.

По мнению политического эксперта, данную общественную акцию можно рассматривать как попытку отдельных политических сил повысить свой рейтинг среди возможных избирателей. «Акция больше ориентирована на выборы. Очевидно, правые намерены выступить единым фронтом», – говорит Евгений Магда.