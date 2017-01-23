Порошенко: Украина крепит стратегическое партнерство с Эстонией

КИЕВ – Твердая позиция Эстонии вместе с Европейским Союзом в поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины, непризнание незаконной аннексии Крыма со стороны России и решительное осуждения российской агрессии – это те позиции, которые укрепляют стратегический альянс между официальным Киевом и Таллинном. Об этом сказал президент Петр Порошенко 23 января в ходе официального визита в Эстонскую Республику.

«Мы очень ценим это внимание и разделяем этот подход. […] И в этих условиях, когда Украина является объектом агрессии со стороны России, мы твердо убеждены в мировой, европейской и трансатлантической солидарности наших партнеров из Украины до освобождения украинской территории от российских оккупантов, полного вывода российских войск, вооружения и передачи под украинский контроль неконтролируемого участка украино-российской границы», – сказал Петр Порошенко.

В ходе совместной пресс-конференции президентом Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) лидер Украины отметил, что «Эстония сегодня та страна, которая больше всего помогает нашей стране в расчете на душу населения».

«Твердая позиция Эстонии, вместе с Европейским Союзом, в поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, вопроса о непризнании незаконной аннексии Крыма со стороны России, позиция решительного осуждения агрессии России против Украины, которая происходит на востоке нашей страны – это те позиции, за которые мы очень благодарны, и которые укрепляют наш стратегический альянс», – подчеркнул Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, отвечая на вопрос журналистов, как изменится политика санкций Соединенных Штатов в связи с избранием нового президента Дональда Трампа, глава украинского государства отметил: «Наша позиция: первое, Украина ничего не боится. Второе, мы готовы защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства от вторжения агрессора, в том числе российского. Третье: солидарность международная, европейская и трансатлантическая базируется не на позициях зоны влияния, а на ценностях», – сказал президент Петр Порошенко.

В свою очередь президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила, что во время встречи с украинским коллегой обсуждалась ситуация на востоке Украины и необходимость соблюдения «Минских договоренностей». «Мы обсудили, что целостность Украины должна соблюдаться и политика непризнания аннексии Крыма с нашей стороны будет продолжаться», – сообщила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

24 января 2017 президент Украины Петр Порошенко посетит Финляндию с официальным визитом.

Об опыте Эстонии и возможностях Украины

По мнению директора Центра внешнеполитических исследований «OPAD» Сергея Пархоменко, Украина могла бы рассчитывать на обмен цифровыми технологиями с прибалтийскими странами и в частности с Эстонией.

«А также заимствовать внедрение передовых цифровых технологий и сфере кибербезопасности – это сейчас актуально, как никогда. Не нужно забывать, когда мы говорим о сотрудничестве в натовской сфере, что именно в Эстонии находится внутренний штаб по киберзащите НАТО. С другой стороны, важен военно-политический аспект сотрудничества и поддержка Украины и ее проевропейского и евроатлантического курса со стороны Эстонии», – говорит Сергей Пархоменко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По словам Сергея Пархоменко, обе страны – Украина и Эстония – вынуждены разрабатывать оборонную доктрину с учетом агрессии и влияния со стороны России.

«Киев и Таллинн особое внимание уделяют работе по противодействию «гибридным войнам». Эстония остается уязвимой, несмотря на членство в НАТО и Евросоюзе со стороны России», – отмечает Сергей Пархоменко.

В гражданской сфере, по словам эксперта, Украина могла бы больше заимствовать опыт Эстонии в сфере внедрения электронных технологий для работы правительства, документооборота.

«Эстония одна из самых информационно модернизированных стран в мире. Мы могли бы получать консультации в защите объектов инфраструктуры, внедрения электронных технологий в обслуживании бюджетных сфер на местном уровне и в управлении региональными бюджетами. Интернет в Эстонии могут получать 90 % жителей – это один из самых высоких показателей в мире. Украина могла бы заимствовать эстонскую модель развития Интернета для внутренних пользователей», – говорит Сергей Пархоменко.

О помощи в создании армии нового типа

Руководитель ассоциации «Союз участников миротворческих операций» Сергей Грабский считает, что Украине и Эстонии важно развивать информационное сотрудничество и взаимодействие для развития национальной безопасности республик.

«Давайте говорить откровенно – в случае проведения наступательной и сухопутной операции Эстония будет захвачена Россией, и НАТО не успеет придти на помощь. Поэтому взаимодействие в этой сфере должно быть. Кроме того, в Эстонии развита система организаций территориальной обороны, у которых можно почерпнуть опыт как с малыми затратами сохранить для себя ресурсы и время, обороноспособность территорий. Эстония, несмотря на свой маленький размер, исключительно полезна для нас в плане укрепления обороноспособности», – подчеркивает Сергей Грабский в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Сергей Грабский говорит о том, что Вооруженные силы Эстонии в момент своего реформирования мало чем отличались от других в постсоветских республиках.

«Это были Вооруженные силы с глубокими постсоветскими корнями. Но они приняли и трансформировали политику НАТО под себя. Для Украины с целью избегания ненужных и глупых ошибок было бы полезно освоить варианты трансформации, как изменить украинскую ментальность и перестроить армию под натовский стандарт. Нашей армии, которая по своей сути остается постсоветской, помощь Эстонии была бы необходима – у нас сейчас начался процесс изменения количественного и качественного состояния армии, но мы в этом процессе продолжаем использовать ту же советскую модель», – считает украинский эксперт.

Сергей Грабский подчеркивает, что с каждым годом все больше украинских офицеровпроходят подготовку в прибалтийских военных институтах и колледжах. «Эстонцы и прибалтийские страны в широком понимании могут показать нам, как нужно создавать армию нового типа», – подчеркивает эксперт.