Лидеры Украины, Германии и Франции провели трехсторонние телефонные переговоры

КИЕВ – Лидеры Украины, Германии и Франции отметили необходимость консолидации режима прекращения огня в Донбассе и подтвердили важность дальнейшей работы в направлении имплементации Минских договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины 3 апреля после телефонного разговора Петр Порошенко с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

«Собеседники обсудили ситуацию в Донбассе. Президент Петр Порошенко осудил продолжающуюся агрессию со стороны России и продолжение ее военными, а также российскими боевиками обстрелов, в частности, с применением тяжелого вооружения, несмотря на объявление режима прекращения огня с 1 апреля», – подчеркивается в сообщении пресс-службы украинского президента.

Стороны отметили необходимость консолидации режима прекращения огня.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность освобождения всех заложников, находящихся в оккупированном Донбассе и в России.

Напомним, что предыдущие переговоры «нормандской четверки» состоялись в закрытом режиме в Берлине 19 октября 2016 года.

О «точке отсчета» для урегулирования конфликта

Управляющий партнер Украинской политконсалтинговой группы Василий Мокан считает, что прогресс в формате «Минских соглашений» будет достигнут только после выработки единой «дорожной карты».

«И этот консенсус может быть достигнут во время встречи в «нормандском формате» глав государств, но не на уровне министров, или их заместителей, ни тем более в Минске. Последние полтора года показывают, что в Минске вообще ничего не решается. Примером этому является тот факт, что с 1 апреля 2017 года стороны договаривались о прекращении огня в Донбассе, но пророссийские боевики продолжают стрелять», – говорит Василий Мокан корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Василий Мокан считает, что реальная встреча в «нормандском формате» может произойти не раньше, чем во Франции завершится президентская кампания.

«До тех пор такая встреча будет невозможна, и будет продолжаться давление со стороны России, будет заторможен процесс обмена военнопленными, а режим прекращения огня и обмен заложниками – это точки отсчета, которые вообще могут дать старт реальному урегулированию ситуации в Донбассе», – подчеркивает Василий Мокан.

По мнению эксперта, одних только усилий европейских партнеров по «нормандскому формату» для выполнения Минских соглашений сегодня недостаточно.

«Самого давления Франции или Германии уже недостаточно, все в этом вопросе будет зависеть от позиции Соединенных Штатов – Москва просто саботирует «нормандский формат» и Минские соглашения, формально принимая в них участие и делегируя своих представителей, но реально без желания договариваться

«Самого давления Франции или Германии уже недостаточно, все в этом вопросе будет зависеть от позиции Соединенных Штатов – Москва просто саботирует «нормандский формат» и Минские соглашения, формально принимая в них участие и делегируя своих представителей, но реально без желания договариваться. Это происходит по двум причинам – Кремль ждет не только выборов президента во Франции, но и встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, на которую возлагаются большие надежды по урегулированию конфликта в мире, по ситуации в Донбассе, в Крыму», – считает Василий Мокан.

Он говорит, что Украина должна занимать активную позицию и выступить с конкретной инициативой – привлечь официальный Вашингтон к переговорному процессу.

«В формате разрешения конфликта политико-дипломатическими инструментами необходимо привлечь США к переговорам и выдвинуть условия – или стороны начинают выполнять Минск-2 и начинается он с компонентов безопасности – «тишина и заложники», или США оставляет за собой право предоставить Украине помощь в виде оборонного летального оружия», – утверждает Василий Мокан.

Василий Мокан говорит, что США – это тот игрок на международной арене, с мнением которого в России будут считаться.

Версии – о политике Кремля в Донбассе

По мнению руководителя интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолога Дмитрия Воронкова существуют версии, почему не выполняются Минские соглашения, и Кремль не демонстрирует желания отказаться от противостояния с Украиной в Донбассе.

«Думаю, что Донбасс сегодня – это своеобразная зона для провокаций, при помощи которых Россия получает рычаги давления на общественное мнение в Европе, обвиняя Украину, дискредитируя политику официального Киева, влияя на евроинтеграционный вектор развития страны

«Думаю, что Донбасс сегодня – это своеобразная зона для провокаций, при помощи которых Россия получает рычаги давления на общественное мнение в Европе, обвиняя Украину, дискредитируя политику официального Киева, влияя на евроинтеграционный вектор развития страны. С другой стороны, отказавшись от Донбасса, Кремль автоматически становится агрессором, который аннексировал Крым – и это Запад подтверждает», – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, Дмитрий Воронков отмечает безрезультативность каких-либо заявлений в минском и нормандском процессах, которые касаются урегулирования вооруженного конфликта в зоне проведения Антитеррористической операции.

«Заявления больше похожи на показательные выступления, в Европейском Союзе хватает своих проблем, в Брюсселе не могут прямо сказать, что сегодня, учитывая миграционный кризис, выборы во Франции и Германии, Брексит, там не до Украины. Украина напоминает о минском формате, в котором все также для двух сторон несогласован порядок его выполнения», – подчеркивает Дмитрий Воронков.

Он говорит, что без желания России выполнить Комплекс мер сложно прогнозировать завершение процесса имплементации Минских соглашений.

«Заявления, которые прозвучали во время переговоров Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, не продемонстрировали инструменты для выполнения Минска-2. Вероятно, нужен другой подход – например, усаживать Россию за стол переговоров и продолжать, усиливать экономическое давление», – подчеркивает Дмитрий Воронков.

Мнение: переговоры зашли в тупик

Директор Института информационного общества Ярослав Павловский говорит о том, что активизация действий в «нормандском формате» позволяет нейтрализовать негативную активность украинских оппонентов.

«"Нормандский формат" перестал оправдывать надежды, за него держались, как за соломинку, но она не помогает, и западные партнеры понимают, что нужно искать какую-то альтернативу, но создать ее быстро и заново невозможно

«"Нормандский формат" перестал оправдывать надежды, за него держались, как за соломинку, но она не помогает, и западные партнеры понимают, что нужно искать какую-то альтернативу, но создать ее быстро и заново невозможно. Поэтому появилось желание активизировать "нормандский формат"», – отмечает Ярослав Павловский в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Ярослав Павловский отмечает, что от каждой из сторон конфликта выдвигаются некие условия и создаются некие границы допустимости, которые не позволяют пойти на уступки противоположной стороне.

«Переговоры зашли в тупик, потому, что для Украины важно обеспечить вопросы в сфере безопасности, а для России – провести выборы в Донбассе. Стороны не готовы лишиться своих интересов, придти к согласию. Для этого нужно, чтобы была политическая воля и желание решать эти проблемы, но Россия демонстрирует, что она не сторона конфликта и ей важно реализовать свои политические амбиции через выборы на оккупированных территориях», – подчеркивает Ярослав Павловский.