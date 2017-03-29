В Украине осуждают нападение на генконсульство Польши в Луцке

КИЕВ – Украинские политики, общественные деятели «осуждают грубое и циничное нападение» на генеральное консульство республики Польша в Луцке. Об этом говорится в ряде коммюнике, которые были направлены 29 марта в адрес польских официальных лиц.

Во время телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой президент Петр Порошенко осудил грубое и циничное нападение на генеральное консульство республики Польша в Луцке, сообщает пресс-служба лидера Украины.

«Украинская власть будет действовать решительно для предотвращения таких провокаций в будущем», – подчеркнул Петр Порошенко.

Глава украинского государства сообщил, что поручил усилить охрану не только дипломатических представительств в Украине, но и мест исторической памяти. Петр Порошенко предложил привлечь польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для установления виновных в этом преступлении.

Лидеры двух государств согласились, что никакие провокации не должны влиять на дружественные польско-украинские отношения.

«Считаем это очередной целенаправленной провокацией, которая, несомненно, имеет цель – повредить стратегическому партнерству между Украиной и Польшей. Не исключено, что эта провокация, как и предыдущие акты вандализма, инспирированы извне. Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что это преступление могло причинить вред жизни и здоровью сотрудников консульства и жителей окрестных зданий», – отмечается в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

СБУ – о «почерке» России

Служба безопасности Украины отмечает, что в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания генерального консульства Республики Польша в Луцке произошел взрыв.

«По предварительным данным причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет

«По предварительным данным причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. На месте работают следственно-оперативные группы СБУ и полиции. Следствие рассматривает несколько версий инцидента, в том числе и террористический акт», – подчеркивается в заявлении СБУ.

В СБУ отмечают, что провокации против Республики Польша, которые время от времени случаются в Украине, «выгодны только одной стороне – Российской Федерации, почерк которой видно издалека».

Русская служба Радио Польша сообщает, что консульства Польши в Украине будут закрыты до момента принятия мер безопасности.

«Об этом 29 марта сообщает МИД Польши после встречи вице-главы ведомства Яна Дзедзичака с послом Украины в Варшаве Андреем Дещицей. Во время встречи вице-министр Дзедзичак потребовал от украинской стороны решительных и немедленных действий с целью установления и наказания виновных, а также обеспечения эффективной, круглосуточной охраны польских диппредставительств в Украине», – подчеркивает Русская служба Радио Польша.

Напомним, что в ночь с 28 на 29 марта было обстреляно консульство Польши в Луцке. Снаряд был выпущен из гранатомета и попал в стену в 20 сантиметрах от окна помещения, в котором спал сотрудник консульства. Поврежден фасад здания, никто не пострадал.

Попытка повлиять на добрососедские отношения

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что обстрел из гранатомета польского консульства следует рассматривать в цепи событий, которые прошли «как в Украине, так и в Польше».

«Это и уничтожение исторических памятников в Украине, антиукраинские марши в Польше, заявления некоторых политиков и в Украине, и в Польше о том, что отношения ухудшаются. Так или иначе, все эти обстоятельства наталкивают на мысль о некотором плане действий, без которого они не выглядели бы случайными. И этот ночной обстрел является одним из пунктов плана, который направлен на разрушение добрососедских отношений между Украиной и Польшей», – говорит Виталий Бала корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Виталий Бала напоминает о том, что политика Польши и ее позиция в Евросоюзе по «украинскому вопросу» всегда воспринималась как позиция страны – «адвоката Украины».

«Нарушение отношений с Польшей влияет на позицию Варшавы в вопросе продвижения интересов Украины в Европейском Союзе и других европейских структурах, поэтому на вопрос, кому это выгодно, ответ может быть один

«Нарушение отношений с Польшей влияет на позицию Варшавы в вопросе продвижения интересов Украины в Европейском Союзе и других европейских структурах, поэтому на вопрос, кому это выгодно, ответ может быть один – тем, кто заинтересован в снижении интеграции Украины в европейское сообщество. Такие люди есть и среди граждан Украины, которые проживают в стране, но на самом деле они действуют в унисон с политикой страны агрессора Россией», – отмечает Виталий Бала.

Эксперт утверждает, что обстрел польского консульства сделали те, кто хотел бы также создать негативный имидж Украины.

«Не думаю, что это могло повлиять конкретно на случай, например, с либерализацией визового режима, но, как и с убийством бывшего депутата Госдумы Вороненкова, так и взрывами на военных складах в Балаклее – действия некоторых лиц были направлены на подрыв имиджа Украины. Показать, что ситуация в стране нестабильна», – подчеркивает Виталий Бала.

Версии: от радикалов до спецслужб

Директор «Украинской Политконсалтинговой Группы» Дмитрий Разумков называет несколько версий, которые, по его словам, могут быть связаны с инцидентом в Луцке.

«Это – провокация, которая как-то связана с ситуацией на востоке Украины

«Это – провокация, которая как-то связана с ситуацией на востоке Украины. Не исключен конфликт между собственниками помещения, в котором находится консульство Польши. Однако нужно отметить, что сегодня на руках у людей в стране находится столько оружия, оно свободно гуляет по Украине, разного формата, что складывается впечатление, что у злоумышленников вскоре будет возможность и танк себе купить. Достаточно вспомнить случаи с обстрелом дома мэра Львова, инциденты с незарегистрированным оружием и гранатами, о которых пишут в прессе», – говорит Дмитрий Разумков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Дмитрий Разумков считает, что нельзя исключать и причастность различных радикальных группировок к обстрелу польской дипломатической миссии.

«Есть в стране шальные головы, которые на фоне охлаждения отношений Украины и Польши, антиукраинских маршей, достаточно жестких заявлений ряда польских политиков в историческом ключе, прибегают не к методам дискуссии или политического консенсуса, а к радикальным действиям с применением оружия. Это недопустимо в государстве, которое стремиться в европейскую семью», – отмечает Дмитрий Разумков.

Вместе с тем, Дмитрий Разумков утверждает, что этот инцидент не приведет к значительным изменениям во взаимоотношениях Украины с европейскими странами.

«Этот случай напоминает какую-то провокацию местного масштаба, иначе последствия нападения на консульство носили бы другой характер и были бы слишком печальны»

«Этот случай напоминает какую-то провокацию местного масштаба, иначе последствия нападения на консульство носили бы другой характер и были бы слишком печальны», – говорит Дмитрий Разумков.

По мнению Дмитрия Разумкова, два кардинально противоположных фактора – пророссийский след и действия радикальных группировок могли быть взаимодополняющими элементами в данном случае.

«Я не сторонник того, чтобы через 15-20 минут после взрыва кого-либо обвинять, но в трагедии можно рассматривать, как и «российский след», так участие радиально настроенных группировок. И эти две силы могут быть в какой-то мере взаимосвязаны между собой потому, что спецслужбы для терактов часто используют радикальных граждан», – утверждает Дмитрий Разумков.

В Сенате США готовы к сохранению санкций против России

Тем временем, как сообщает пресс-центр посольства Украины в Соединенных Штатах, в Сенате США представили проект резолюции «Осуждение незаконной российской агрессии в Украине в связи с третьей годовщиной аннексии Крыма».

«В резолюции, посвященной третьей годовщине попыток России аннексировать автономную республику Крым, незаконная российская военная оккупация украинского региона Крым признается противоречащим международным нормам, является актом неспровоцированной агрессии и угрозой региональной стабильности», – отмечается в заявлении украинского посольства 29 марта.

В тексте подчеркивается, что «американские законодатели также выступают за дальнейшую поддержку Украины, в том числе путем усиления экономических санкций против России, передачи Украине оборонных летальных средств, поддержку демократии и оказание гуманитарной помощи для выполнения принятого Конгрессом соответствующего законодательства».

«Благодарны друзьям Украины в Сенате США за очередное мощное проявление поддержки украинского народа в борьбе с российской агрессией», – подчеркивается в документе.