Беллингкэт: российский «Бук» находился в пределах выстрела по рейсу МН17

КИЕВ – Предполагаемая украинская ракетная пусковая установка «Бук» за несколько дней до гибели Боинга-777 Малазийских авиалиний, рейса МН17, была расположена не на востоке Украины, а в сотнях километров от линии фронта.

К такому выводу приходят журналисты-исследователи организации Беллингкэт, анализируя фотографии украинского ракетного пускового комплекса «Бук», которые почти три года назад сделал украинский капеллан Михаил Гредиль.

«15 июля 2014 года капеллан украинских Вооруженных сил Михаил Гредиль загрузил несколько фотографий, показывающих украинский ракетный пусковой комплекс «Бук» в поле, на котором, по-видимому, функционировал украинский военный лагерь. Теперь мы можем сказать, что эта ракетная пусковая установка «Бук» была расположена не на востоке Украины, а в Полтавской области, в Центральной Украине», – отмечают в своем докладе 4 апреля журналисты Беллингкэт.

В Беллингкэт подчеркивают, что фотографии Михаила Гредиля «фактически» были сделаны не в восточной Украине, а на авиабазе в городе Миргород, в Полтавской области.

Разобраться в данной ситуации журналистам помогли пользователи и участники обсуждения тематической ветки «Boeing рейс MH17» на Смоленском городском Интернет-форуме.

Журналисты и интернет-пользователи исследовали рельеф и объекты на фотографиях, которые за несколько дней до ракетного удара по пассажирскому лайнеру в 2014 году сделал капеллан Михаил Гредиль. На этих фотографиях, помимо Михаила Гредиля, нескольких бойцов украинской армии, находящегося на расстоянии зернового элеватора, определенного природного рельефа и другой военной техники, можно увидеть пусковую установку «Бук».

«[…] Единственной оперативной пусковой установкой «Бук», которая была в пределах выстрела по MH17 17 июля 2014 года, был российский «Бук-332» из Курской 53-й зенитно-ракетной бригады»

«[…] Единственной оперативной пусковой установкой «Бук», которая была в пределах выстрела по MH17 17 июля 2014 года, был российский «Бук-332» из Курской 53-й зенитно-ракетной бригады», – подчеркивается в докладе Беллингкэт.

По мнению ряда украинских экспертов, новая информация, подтверждающая непричастность украинской военной техники к ракетному удару по пассажирскому лайнеру, позволяет эффективно бороться с российской пропагандой.

О европейском доверии Беллингкэт

Политический эксперт, директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий считает, что российской пропаганде и идеологической машине теперь будет сложнее использовать данные Беллингкэт в своих целях.

«Такие резонансные расследования, которые проводит Беллингкэт, несут конкретную информацию, и Кремлю сложно извратить данные, которым поверят европейцы. С другой стороны, в противовес этой информации, украинская позиция по данному вопросу может вообще не восприниматься в Европе, поскольку период романтизма относительно Украины сменился периодом раздражения от ухудшения некоторых экономических аспектов жизни и в сфере безопасности в регионе,- аспекты, которые тесно связаны с "украинским вопросом"», – полагает Юрий Лесничий.

Юрий Лесничий утверждает, что расследование Беллингкэт не в первый раз опровергает различные российские версии и фейки в деле о гибели рейса МН17. По мнению эксперта, затянувшееся на годы расследование, все же, приводит к девальвации эффекта реальных фактов и аргументов на аудиторию.

А с другой стороны есть постоянная работа российской пропагандистской машины, которая инициирует «теории» вокруг трагедии МН17 для разделения единой позиции, единого общественного мнения

«Если говорить о российских «Буках» и экипажах, которые заезжали в Украину, действительно эта информация обнародована, но ее нужно доказывать. Говорить об этом довольно непросто – хотя бы потому, насколько эти аргументы будут восприняты европейцами, как потребителями информации в связи с истечением времени. Трагедия вокруг Боинга постепенно отходит на второй план, в сравнении с недавними терактами во Франции, Германии, Великобритании, и другими трагедиями, происходившими в последнее время в Евросоюзе. А с другой стороны есть постоянная работа российской пропагандистской машины, которая инициирует «теории» вокруг трагедии МН17 для разделения единой позиции, единого общественного мнения. Эти действия Кремля в значительной мере приводят к скепсису в восприятии каких-либо антироссийских данных в расследовании», – утверждает Юрий Лесничий.

Для укрепления позиций в идеологической борьбе с Россией, по мнению Юрия Лесничего, украинской стороне следовало бы демонстрировать постоянную работу в сфере журналистских расследований, единую позицию официальных органов власти.

«Если журналистская и исследовательская работа ведется несистемно – нет организованной кампании, от информационного повода к поводу – на этом фоне влияние любых проукраинских оптимистических материалов снижается в восприятии. В данном случае, мы видим и недоработку внешнеполитического ведомства и других государственных институций, которые могли бы усилить медийное влияние на европейскую повестку дня», – говорит Юрий Лесничий.

Отдельный кейс в деле против России

Старший аналитик Международного центра перспективных исследований Анатолий Октисюк считает, что расследование по делу о сбитом Боинге, в силу объективных причин, может затянуться на неопределенный срок.

Тем более, Россия всегда готова подключать лобби и в некотором плане гасит активность по делу о сбитом Боинге»

«Есть различные факторы, сложные моменты в расследовании, которые говорят, что за два года следствие продемонстрировало незначительное продвижение. Тем более, Россия всегда готова подключать лобби и в некотором плане гасит активность по делу о сбитом Боинге», – говорит Анатолий Октисюк корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По мнению эксперта, международное расследование, в котором называется причастность российской стороны к трагедии с пассажирским лайнером, могло бы быть отдельным кейсом в общей доказательной базе о фактах агрессии России против Украины.

«Однако нужно учитывать, что с украинской стороны недостаточно профессионально в первый год агрессии шло документирование об агрессии России. Тогда было не до того, и внутренняя ситуация была слишком тяжелая, хотя официальная власть и утверждает, что было собрано достаточно фактов. В силу объективных причин есть сомнения, что украинские файлы удастся широко использовать в деле против России: у нас Россия до сих пор на законодательном уровне не признана агрессором», – подчеркивает Анатолий Октисюк.