Степан Бандера: о роли личности в истории и политике

КИЕВ – Войдет ли Украина в Европу с культом лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры или нет? Этот вопрос после заявления лидера правящей в Польше партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского (Jarosław Kaczynski)

о Степане Бандере обсуждается многими украинскими экспертами и политиками.

«Я четко сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Это вопрос для меня понятный, мы и так проявили огромное терпение, но всему есть предел», – цитирует Ярослава Качиньского польское издание Do Rzeczy.

«Мы не можем на протяжении многих лет соглашаться, чтобы в Украине был культ людей, совершивших геноцид против поляков», – сказал польский политик, слова которого 6 февраля цитирует украинский портал Корреспондент.

«Качиньскому: оставьте Бандеру историкам», «Политолог: Бандера – не единственный и не главный символ украинской патриотичности», «История многих государств имеет аналоги Бандеры, но только нам соседи ставят какие-то условия» – лишь несколько заголовков в украинских изданиях, где авторы рассуждают о роли Степана Бандеры и словах Ярослава Качиньского.

По мнению ряда экспертов, Украина в настоящий момент переживает момент повышенного внимания к определенным историческим персонам и событиями.

Роль героев и современная Украина

Критику польского политика Ярослава Качинского украинский политолог и историк Александр Палий называет необоснованной и призывает рассматривать исторические моменты через призму взвешенной оценки национальной истории.

У нас тоже есть много претензий к польской истории, но это не повод, чтобы учить поляков, как им относиться к самим себе, – это не скромно, и неправильно.

«В польской истории есть масса моментов в отношении к Украине, начиная с 17-го века и заканчивая депортацией украинцев во время операции «Висла». У нас тоже есть много претензий к польской истории, но это не повод, чтобы учить поляков, как им относиться к самим себе, – это не скромно, и неправильно. Например, в гимне Польше – есть воспоминание о Стефане Чарнецком, который в 17 веке был очень известен в Украине, –тем, что убил население нескольких городков, и тем не менее он есть в польском гимне», – говорит Александр Палий.

Сравнительные заявления на исторические темы, по мнению Александра Палия, необходимо делать, однако изначально придерживаясь нравственных постулатов, оценивать свои действия, исходя из гуманных позиций.

«Прежде, чем указывать на щепку в глазу твоего соседа, лучше обратить внимание на бревно в своем», – утверждает Александр Палий.

Александр Палий считает, что Институт национальной памяти действует на основе государственной политики, когда речь идет о понимании роли украинских героев в современной истории страны.

«У нас политика государственная и проукраинская, и институт проводит государственную политику. Отвечает ли такая политика настроению большинства населения? Очевидно, что большинству отвечает. Этот институт был назначен кабинетом министров, который был сформирован парламентским большинством. Что касается отдельных его решений, то этот вопрос дискуссионный – где-то они больше популярны, где-то меньше. Это дискуссионный вопрос», – говорит Александр Палий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Александр Палий рассказывает о том, что Институт национальной памяти – организация, которая исследует, преимущественно, события 20-го века.

«В некоторых моментах институт достаточно эффективен и занимает твердую позицию в вопросе продвижения государственных интересов. Но суперэффективны ли его действия? Если бы было больше возможностей, больше сотрудников и достаточное финансирование, тогда, возможно, – да. На сегодня его решения не всегда приводят к заинтересованности историей среди простых украинцев – это плохо. Но с другой стороны у института по ряду вопросов принципиальная позиция», – считает Александр Палий.

Исторические образы и конструктив

По мнению политолога Алексея Якубина, Институт национальной памяти рассматривает вопросы, которые не могут быть отнесены к сфере его компетенции.

«Этот орган был создан при президенте Викторе Ющенко. Его сотрудники являются чиновниками, они подпадают под закон о госслужбе. В Конституции Украины закреплено понятие плюрализма мнений, у нас нет единой государственной идеологию, которую, фактически, формирует Институт национальной памяти при помощи законов, используя Верховную Раду как инструмент, который закрепляет нормы, как гражданам комментировать те или иные события прошлого, их прочтение», – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Алексей Якубин считает, что такая деятельность Института национальной памяти не приносит конструктив в общество, поскольку не направлена на создание «консенсусной картиной прошлого».

«У ряда украинских экспертов возникает вопрос, почему этот институт продуцирует политические образы прошлого, исторические образы, которые выгодны определенным политическим силам, которые легитимируют их право на власть, но не создают образ прошлого, который мог бы объединять всех граждан?

«У ряда украинских экспертов возникает вопрос, почему этот институт продуцирует политические образы прошлого, исторические образы, которые выгодны определенным политическим силам, которые легитимируют их право на власть, но не создают образ прошлого, который мог бы объединять всех граждан? Получается, что власти формируют и поддерживают такую идеологию, которая запрещает другие трактовки прошлого, а институт предлагает инициативы, которые расходятся с мнением части украинского населения. Например, 9 мая, как День победы, который по разным соцопросам имел статус консенсусного праздника из всех существующих, его по разным данным, поддерживали до 84% граждан Украины, – предлагается изъять из списка праздников. Сегодня Институт национальной памяти предлагает сменить даты, приводя объяснения, которые сложно называть нейтральными, они несут в себе политические аргументы», – подчеркивает Алексей Якубин.

Вместе с тем, по мнению политолога, незначительная поддержка гражданами электронной петиции на сайте президента о закрытии Института национальной памяти, объясняется «девальвацией электронных петиций, как способа коммуникации власти и общества».

«Петиция о закрытии Института национальной памяти в связи с антинародной деятельностью этого учреждения» на Интернет-сайте президента Петра Порошенко за первые семь дней с момента размещения собрала чуть больше четырехсот голосов при 25 000 необходимых. С настоящего момента и до конца срока голосования осталось 85 дней.