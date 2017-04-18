Участники Нормандской четверки подтверждают приверженность Минским договоренностям

КИЕВ – Лидеры стран Нормандского формата подтвердили приверженность имплементации Минских договоренностей в части, в частности, касающейся как безопасности, так и политических аспектов урегулирования.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко 18 апреля по итогам телефонных переговоров в рамках Норманнского формата с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом России Владимиром Путиным.

Президенты Украины, Франции, России и канцлер ФРГ приветствовали договоренность о возобновлении режима прекращения огня по случаю Пасхи, как было согласовано на заседании Трехсторонней контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность строгого соблюдения указанного режима.

«Лидеры призвали интенсифицировать усилия для освобождения и обмена задержанных по принципу «всех на всех». Они осудили угрозы наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», – подчеркивается в сообщении пресс-службы украинского президента.

Напомним, что трехсторонняя беседа в Нормандском формате без участия президента России состоялась в первых числах апреля 2017 года.

«Собеседники обсудили ситуацию в Донбассе. Президент Петр Порошенко осудил продолжающуюся агрессию со стороны России и продолжение ее военными, а также российскими боевиками обстрелов, в частности, с применением тяжелого вооружения, несмотря на объявление режима прекращения огня с 1 апреля», – подчеркивалось в сообщении пресс-службы украинского президента 3 апреля.

Предыдущие переговоры «нормандской четверки» состоялись в закрытом режиме в Берлине 19 октября 2016 года.

Компромиссы и санкции для выполнения Минска-2

По словам политического эксперта «Украинского клуба» Виталия Литвиненко, любой из вариантов имплементации Минских соглашений требует от участников переговоров компромиссных решений.

«Ни официальный Киев, ни официальная Москва, как мы видим, пока не хотят или не готовы к радикальным уступкам в рамках Минска-2», – говорит Виталий Литвиненко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Виталий Литвиненко считает, что желание привнести мир в Украину может стать главным фактором для уступок одной из сторон.

«Кому нужен мир, тот рано или поздно пойдет на уступки

«Кому нужен мир, тот рано или поздно пойдет на уступки. В тоже время, привлекать Соединенные Штаты к переговорам – это правильный ход, но очевидно, что Вашингтон сам этого не хочет на данном этапе, а Европа, и американская позиция пока представлена Германией и Францией», – отмечает Виталий Литвиненко.

Он считает, что антироссийские экономические санкции не привели к тому эффекту, который вынудил бы Россию пойти на уступки в «минском процессе».

«Прямой корреляции между санкциями и поведением страны нет. Если санкционный режим будет длительным, то когда-то, в далекой перспективе это, так или иначе, сдвинет ситуацию с мертвой точки, но на данном этапе прямой связи нет. Ситуация в России не настолько критична, чтобы Кремль сам пошел уступки. Если бы ситуация внутри страны была неуправляемой, был бы хаос, невыплата пенсий как в 90-х годах, тогда Россия может быть пойдет на уступки. Санкции бьют по самым бедным слоям, обывателям. Богатые люди держат свои капиталы на Западе, они не ощущают санкций. Есть опыт Северной Кореи: экономика развалена, люди умирают от голода, но руководство КНДР не идет на уступки Соединенным Штатам», – подчеркивает Виталий Литвиненко.

В тоже время, Виталий Литвиненко считает, что простым россиянам не так просто объяснить все нюансы, которые касаются урегулирования кризиса в Донбассе и Сирии.

«Поэтому «гибридные» санкции приведут к «гибридным» результатам, если будет капитуляция, то тоже «гибридная». Россия может разменять Сирию, но она не может разменять на какой-либо интерес Украину, российскому руководству довольно проблематично рассказывать гражданам, что Украина – это заграница», – отмечает Виталий Литвиненко.

Единый интерес, как решение для достижения Минска-2

Политический эксперт Олег Постернак считает, что Нормандский формат – остается оптимальной площадкой для поддержания «видимого диалога между основными игроками в политической ситуации по "украинскому вопросу"».

«Нормандский формат позволяет держать Россию на далеком, но переговорном поводке и влиять. Это некая международная геополитическая площадка, которая позволяет видеть Россию непосредственно и пренебрегать этими возможностями мы не должны», – отмечает Олег Постернак в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Затянувшийся процесс переговоров по урегулированию украинского кризиса Олег Постернак объясняет отсутствием единого интереса в этом процессе у сторон-участниц переговоров.

Интерес России – использовать оккупированные анклавы для ослабления Украины

«Интерес Украины – вернуть суверенитет над оккупированными и аннексированными территориями при помощи полицейской миссии ОБСЕ, и в восстановлении инфраструктуры. Интерес России – использовать оккупированные анклавы для ослабления Украины. Интерес Запада как можно быстрее решить украинскую повестку и использовать «украинскую карту», как успех для европейских обывателей в качестве внешнеполитического достижения. Как мы видим, пока интересы всех участников Нормандского формата не корреспондируются между собой», – подчеркивает Олег Постернак.

Эксперт считает, что в ближайшее время, вероятно, не стоит ожидать серьезного прогресса по вопросам урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.

«Необходимо, чтобы каким-то образом были изменены обстоятельства: какие будут новации для привлечения Соединенных Штатов к Нормандскому формату? Будут ли изменения в позиции некоторых стран Евросоюза по украинскому вопросу, увидим ли мы изменение линии поведения Кремля, будет ли усилено давление на боевиков, появится ли вооруженная полицейская миссия, произойдет ли амнистия боевиков и конституционная реформа – в каждом из этих аспектов очень много неизвестных» – отмечает Олег Постернак.

Он считает, что на данном этапе участники Нормандского формата будут сохранять желание для диалога: «Подобные телефонные звонки указывают на подобные вещи», – утверждает Олег Постернак.