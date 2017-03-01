В сепаратистских анклавах Донбасса ввели внешнее управление над украинскими предприятиями

КИЕВ – На территории самопровозглашенных республик, в частности, в ДНР, 1 марта было введено внешнее управление на сорока украинских предприятиях. Об этом в среду, 1 марта, заявил лидер сепаратистов Александр Захарченко.

Как сообщают украинские информационные издания, цитируя подконтрольные сепаратистам источники, «никто из собственников национализированных предприятий пока не выходил на связь с руководством ДНР».

Напомним, что 28 февраля в ответ на блокаду железнодорожных путей в Донбассе лидеры сепаратистов объявили ультиматум: если до 00.00 1 марта 2017 года торговую блокаду не снимут, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР.

Ранее Александр Захарченко объявил о создании штаба, который будет контролировать процесс перевода украинских предприятий под внешнее управление.

РИА «Новости» 1 марта цитирует слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о «понимании» действий представителей ДНР в связи с блокадой на востоке Украины.

«В принципе, мы являемся свидетелями того, что отторгнутые своим государством области попадают в еще более тяжелое положение, будучи в условиях полной блокады со стороны экстремистских элементов. Поэтому, конечно, в какой-то степени можно понять те действия, которые предпринимаются руководством этих регионов, которые, еще раз повторяю, отторгнуты своим государством. Речь идет о жизни нескольких миллионов людей, поэтому, безусловно, людям надо выживать», – сказал Дмитрия Песков.

Говоря о возможности открытия российского рынка для этих предприятий, Дмитрий Песков отметил, что не располагает такой информацией.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва делала и будет делать все возможное для нормализации обстановки в регионе, однако влияние России не безгранично, сообщают РИА «Новости».

Президент и СБУ о конфискации активов

Действия сепаратистов в Донбассе президент Украины Петр Порошенко называет «конфискаций Россией украинских активов».

Об этом он заявил 1 марта во время встречи с госсекретарем Великобритании по иностранным делам и делам Содружества Борисом Джонсоном (Boris Johnson) и министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским (Witold Waszczykowski).

«Все это происходит на фоне фактического введения этих территорий в «рублевую зону», поставок газа и электроэнергии из России, введения бюджетных прямых трансфертов. Это является очередным подтверждением факта оккупации этой территории российскими войсками вместе с полным контролем государственной границы на неконтролируемом участке. В связи с этим мы подчеркиваем, что Россия несет полную ответственность за нарушение режима прекращения огня, убийства украинских военных и гражданских, за незаконное удержание заложников, как на оккупированной территории, так и внутри России», – отметил Петр Порошенко, сообщает пресс-служба украинского президента.

Он сказал, что для тех, кто «сегодня вступит в так называемую собственность конфискованных активов, нужно применить санкции за нарушение международного и украинского законодательства».

Служба безопасности Украины сообщает 1 марта о перехвате «очередного разговора главаря так называемой ДНР Захарченко с гражданином РФ, в котором обсуждается дальнейшая судьба «национализированных» террористами украинских предприятий».

«Разговор доказывает, что большинство самых привлекательных украинских экономических активов на временно оккупированной территории Донецкой области российские кураторы планируют передать структурам олигарха Сергея Курченко, который бежал в Россию. Понятно, что налоги от «национализированных» предприятий вследствие блокады не будут поступать в украинский бюджет, а все доходы окажутся в «кошельке» бывшего президента Украины Януковича», – подчеркивается в сообщении пресс-службы СБУ,

Блокада Донбасса: между моралью и рациональным выбором

Политолог Станислав Зозуля считает, что блокада оккупированных территорий продемонстрировала необходимость переориентации торговых отношений Украины на свободные рынки.

«С моральной точки зрения, аргумент тех, кто блокирует – нет бизнеса на крови, заслуживает уважения и понимания. Но когда анализируешь ситуацию, сможем ли мы обойтись без донбасского угля, кому больше создадим проблем, простым гражданам или террористам, мы понимаем, что торговля это процесс взаимной выгоды: сепаратисты выигрывают от торговли, но и плательщики налогов на оккупированных территориях, предприятия Донбасса, помогают поддерживать украинские Вооруженные силы, и благодаря им у нас есть возможность держать фронт», – подчеркивает Станислав Зозуля в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Станислав Зозуля говорит о том, что для решения вопроса блокады необходимо рациональное, прагматичное, но и честное объяснение всего, что происходит между оккупированными и подконтрольными правительству территориями Украины.

«Если мы отсекаем торговлю с ДНР, то в качестве варианта у нас появляется возможность покупать уголь в России. Если мы говорим, что Россия является спонсором террористов в Донбассе, то какой смысл покупать у нее топливо? Прагматического объяснения этой ситуации нет», – отмечает Станислав Зозуля.

По мнению политолога, ветераны АТО своими действиями демонстрируют гражданский и патриотический потенциал, который должен стимулировать власть к изменениям в стране.

«Ряд экспертов говорит, что кланово-олигархическая система позволяет извлекать выгоду от торговли с оккупированными территориями. Простые граждане, ветераны АТО, подняли эту тему, она получила всеукраинское обсуждение. Мы видим, что находятся различны политики, которые распространяют информацию о том, что там, в блокаде, участвуют купленные люди, или у них есть какая-то выгода от своих действий. Думаю, что это не так, большинство искренне считает, что Украина не должна торговать с террористами», – утверждает Станислав Зозуля.

О личных интересах и торговых отношениях

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний не исключает возобновления торговых отношений между подконтрольными и неподконтрольными территориями Украины.

«То, что в ДНР-ЛНР забрали или не забрали предприятия, выяснить это сложно, потому, что они находятся на неподконтрольных Украине территориях. В любой момент на эти предприятия могли прийти и их национализировать – для этого не нужна блокада. Однако в этих действиях нет личного интереса Захарченко или Плотницкого, вероятнее всего, в ближайшем будущем появится посредник для торговых отношений. Донецкий уголь для металлургических предприятий на российском рынке не нужен и его туда не пустят», – говорит Тарас Загородний корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По мнению Тараса Загороднего, блокада железнодорожных путей сообщения в Донбассе «показала украинскую власть в неприглядном свете».

«Оказывается, последних три года власть говорила неправду, что не собирается торговать с этими территориями, а параллельно гибли украинские солдаты. В войсках, на линии разграничения, вероятно, понимали, что происходит – о выгоде войны для власти, о необходимости для этого продолжения конфликта. Понимали, что при этом гибнут патриоты, и никто не задает вопросы, почему в стране коррупция, а власть при этом зарабатывает деньги на торговле с самопровозглашенными территориями и пугает нападением Путина», – говорит Тарас Загородний.

Он отмечает, что простые украинцы давно разобрались в данной ситуации, и дадут ей свою оценку.

Вместе с тем, Тарас Загородний отмечает, что на данном этапе торговые отношения между непризнанными республиками и Россией совершаются в рамках межгосударственных российско-украинских законов.

«Каким бы ни было желание в ДНР или ЛНР, но на их продукцию требуются украинские сертификаты и украинские таможенные накладные и другие документы», – подчеркивает Тарас Загородний.

Торговлю между отдельными районами Донецкой и Луганской областей и Украиной он называет выгодным бизнесом для лидеров сепаратистов и считает, что вскоре этот бизнес будет восстановлен.