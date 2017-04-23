В Украине на оккупированных территориях погиб сотрудник СММ ОБСЕ

КИЕВ – В Луганской области Украины, на территории, неподконтрольной официальным властям страны, погиб сотрудник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Еще один сотрудник ОБСЕ получил ранения.

Об этом 23 апреля сообщили на своей странице в Фейсбуке представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. СММ ОБСЕ сообщает подробности инцидента, произошедшего в ночь на 23 апреля по местному времени.

«СММ ОБСЕ подтверждает, что с ее патрулем в составе шести сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях, которые осуществляли патрулирование вблизи населенного пункта Пришиб в неподконтрольных правительству районе Луганской области, произошел серьезный инцидент. В результате инцидента один член патруля Миссии погиб, а двое доставлены в больницу для дальнейшего медицинского обследования», – говорится в сообщении.

Информационное агентство «Интерфакс-Украина» цитирует слова министра иностранных дел Австрии, действующего председателя ОБСЕ Себастьяна Курца: «Смерть коллеги является шоком для всей ОБСЕ. Надеюсь, что раненый наблюдатель вскоре поправится».

По данным ряда информационных агентств, цитирующих слова представителей непризнанных республик, погибший является американским гражданином.

Президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. И желаю скорейшего выздоровления раненым. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь», – заявил лидер Украины на своей странице в Фейсбуке 23 марта.

Президент Украины подчеркнул, что «это преступление должно быть расследовано, а виновные – обязательно наказаны».

«Поручил министру иностранных дел быть в постоянной координации с ОБСЕ. Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы», – написал Петр Порошенко.

В пресс-центре штаба Антитеррористической организации цитируют подробности этого инцидента.

«Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) сообщает, что сегодня 23 апреля, около 10:17 (время местное – Т.Б.), при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территория оккупированных районов Луганской области, вероятно, на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», – подчеркивается в сообщении пресс-центра АТО.

Украинские военные сообщают, что с их стороны «в указанное время по данным дежурных смен режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны, так и со стороны незаконных вооруженных формирований оккупированных районов Луганской области».

Село Пришиб находится в зоне соприкосновения с оккупированными территориями, в треугольнике трех населенных пунктов: Сокольники, Славяносербск (находятся на оккупированной территории Луганской области) и Трехизбенка (контролируется правительственными войсками).