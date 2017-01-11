Христя Фриланд – новый министр иностранных дел Канады находится в российском стоп-листе

КИЕВ – Российская Федерация не меняла своего решения относительно запрета на въезд Христи Фриланд (Chrystia Freeland), которая была назначена министром иностранных дел Канады. Эту информацию подтвердили в посольстве России в Канаде, сообщает Украинское национальное информационное агентство 11 января.

«Мы надеемся, что канадское правительство продолжит следовать своему высказанному намерению и впредь вести диалог с Россией в сферах общего интереса. Мы открыты к развитию двусторонних отношений на основе уважения и принципа взаимности», – заявил пресс-секретарь посольства России в Канаде Кирилл Калинин.

Канадская радиовещательная корпорация 10 января сообщила, что Христя Фриланд была назначена новым министром иностранных дел в правительстве Джастина Трюдо.

Нынешний министр иностранных дел Канады Христя Фриланд до своего нового назначения занимала пост министра международной торговли Канады.

Укринформ приводит первые заявления Христи Фриланд в новой должности о том, что она поддерживает «позицию нашего правительства относительно важности общения со всеми государствами мира, включительно с Россией».

«Я хорошо знаю Россию. Я получила очень много удовольствия от своего четырехлетнего проживания в Москве. Обожаю русский язык и русскую культуру... Считаю, что со своим прошлым, связанным с Россией, буду ценной составляющей усилий нашего правительства по восстановлению диалога там», – отметила Христя Фриланд, сообщает Укринформ.

РИА «Новости» 11 января цитируют источник в российском внешнеполитическом ведомстве, который подтверждает, что госпожа Фриланд «до сих пор находится в списке 13 канадских лиц, которым еще с 2014 года закрыт въезд в страну».

«Она находится под санкциями с 2014 года, это не секрет. Вопрос исключения ее из ответного санкционного списка – это вопрос взаимности и зеркальности», – сказал РИА «Новости» источник в российском МИД.

Собеседник агентства также пояснил, что факт нахождения Христи Фриланд в стоп-листе «не помешает российским официальным лицам с ней контактировать на международных площадках».

«Обозреватели отмечают, что Фриланд, которая гордится своими украинскими корнями и активно поддерживает украинские традиции, может не прийтись по душе официальной Москве», – отмечается в репортаже Украинской службы «Голоса Америки».

Внутренние факторы и внешняя политика

Украинский общественный активист, журналист и волонтер Ольга Нитун считает, что новоизбранный министр иностранных дел Канады остается невъездной в Россию из-за своей «постоянной и решительной проукраинской позиции».

«Многим понятно, что позиция министра Христи Фриланд останется неизменной и в дальнейшем. Похоже, это хорошо понимают и в Кремле. С другой стороны, в назначении этнической украинки на такую важную должность нет ничего удивительного, особенно учитывая тот факт, сколько украинцев проживает в Канаде», – отмечает Ольга Нитун в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Ольга Нитун отмечает, что Христя Фриланд «владеет ситуацией» не только о том, что происходит на востоке Украины, но и хорошо знает, «насколько сильно коррумпирована Украина».

«Поэтому в эйфорию впадать не стоит, ведь она однозначно будет строить свою политику взвешенно, заботясь, в первую очередь, о стране, интересы которой представляет. В значительной степени от многих внутриукраинских факторов зависит – будет ли новый стремительный виток в международных отношениях Украины с Канадой, или нет», – говорит Ольга Нитун.

Украинское общество: о политике нового министра

Политический аналитик института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач говорит о положительном, «эмоциональном восприятии» в украинском обществе новых кадровых назначений в правительстве Канады.

«На, так сказать, «эмоциональном уровне» отношения между украинцами Канады и украинскими политиками, и канадскими коллегами, конечно, могут выйти на новый уровень. Но этот уровень серьезно ограничен географическими условиями и внутренними проблемами в Украине, и национальными интересами Канады. Потому есть некоторые моменты, например, визовый режим для украинцев, на которые я не думаю, что министр иностранных дел Канады может серьезно повлиять. Потому, подчеркну, что она все-таки министр иностранных дел Канады, а не Украины», – отмечает Владимир Горбач в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, Владимир Горбач считает, что не должно быть завышенных ожиданий по поводу того, сможет ли новый глава внешнеполитического ведомства Канады повлиять на вопросы, которые «касаются сотрудничества с Украиной».

«На международном уровне восприятие от этого назначения однозначно хорошее для Украины. В тоже время, есть вопрос – сможет ли Украина воспользоваться хотя бы какой-то частью этой ситуации?» – поднимает вопрос Владимир Горбач.

Роль украинской диаспоры Канады, по его словам, является мощным фактором в украинско-канадских отношениях с возможным влиянием на канадскую политику.

«Однако на данном этапе очень сложно ожидать что-то новое, чего еще не было во взаимоотношениях между странами, например, в начале 90-х годов, в момент обретения Украиной независимости. Как говорится, в одну и ту же речку не войдешь дважды. […] Если речь идет о кадровом усилении украинской власти гражданами Канады украинского происхождения, то это вряд ли будет иметь решающее значение для межгосударственных отношений или носить массовый характер», – подчеркивает Владимир Горбач.

Новый импульс для диалога

Председатель Украинского Всемирного координационного совета Михаил Ратушный говорит о том, что диалог между Канадой и Украиной находится на «хорошем уровне», однако ему не помешает придать новый импульс.

«Назначение Христи Фриланд – свидетельство уровня, авторитетности и влияния украинской диаспоры в Канаде, отношения правительства Канады к украинскому меньшинству в стране и к Украине в целом. Мы считаем, что было бы полезно, если бы представители «украинской заграницы» активно включались и использовали свой опыт в правительстве Украины. Ранее такой пример продемонстрировала Наталья Яресько на посту министра финансов, сегодня – исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун», – говорит Михаил Ратушный корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Михаил Ратушный отмечает, что представители западных украинских диаспор могли бы также активно передавать свой опыт не только в исполнительной власти, но и на «среднем уровне» – как консультанты.