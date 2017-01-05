Константин Елисеев: никакой торговли территориями Украины – будь то Донбасс или Крым

КИЕВ – Компромиссы на российских условиях – это неверная политика для достижения мира в Украине. Об этом говорится в статье «Уважение к Украине жизненно важно для стабильного мира», которую заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев опубликовал 4 января на страницах американского делового издания The Wall Street Journal (WSJ).

«Никакой торговли территориями Украины – будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть частью торгов для мира. Они – это Украина, и это подтверждается на международном уровне, в том числе Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму, которая была принята в прошлом месяце, и в отчете прокурора Международного уголовного суда в ноябре прошлого года. Украина никогда не покинет на произвол украинцев, попавших в ловушку за железный занавес российского военного вторжения в Крыму и в Донбассе», – отмечает Константин Елисеев.

Так он прокомментировал статью «Украина должна пойти на болезненные компромиссы для мира с Россией» украинского бизнесмена-миллиардера Виктора Пинчука, которая была опубликована на днях в газете американских деловых кругов «Уолл-стрит джорнэл» (The Wall Street Journal).

«Относительно комментария Виктора Пинчука на тему «Украина должна пойти на болезненные компромиссы для мира с Россией», то согласен с его благородным призывом к миру в Донбассе. Однако, я не могу согласиться с призывом к компромиссам на основе обеспокоенности. Страхи и слабость – плохие советники. Они подогревают аппетиты России, провоцируют еще более сильную агрессию и вызывают еще большие человеческие страдания. Именно поэтому Украина всегда выступала с позиций такого решения, которое основывается на национальных интересах и воли украинского народа», – подчеркивает Константин Елисеев.

Константин Елисеев отмечает, что необходимо иметь «четкое представление о «красных линиях», которые никто в Украине не посмеет пересечь».

«Никакого отказа от европейской и евроатлантической интеграции Украины. Это будет равнозначно отказу от независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Это будет равнозначно возвращению к советскому прошлому в Украине – что и сам господин Пинчук не хотел бы приветствовать. Отказ от европейской интеграции был бы и политическим самоубийством для любого политика в Украине, который бы решился призвать к такому резкому развороту. Особенно после Революции Достоинства и ее запросов на модернизацию и реформы», – считает Константин Елисеев.

Напомним, что статья одного из самых богатых украинцев – Виктора Пинчука «Украина должна пойти на болезненные компромиссы для мира с Россией» была опубликована на страницах The Wall Street Journal 29 декабря 2016 и вызвала широкую дискуссию и обсуждение в социальных сетях, публичное политическое обсуждение.

В статье отмечается необходимость понимания «болезненных компромиссов ради мира» в Украине.

«При том, что мы сохраняем свою позицию относительно того, что Крым – это часть Украины, и он должен быть возвращен, Крым не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на справедливой основе. Украине потребуется 15-20 лет, чтобы сгенерировать достаточный экономический рост и стабилизировать нашу инфраструктуру, социальную защиту и финансовую систему. Все жители Крыма захотят в таком случае жить в этой будущей Украине – как восточные немцы хотели стать частью Западной Германии», – цитирует украинское издание «Зеркало недели» текст из публикации Виктора Пинчука в WSJ.

Как считает Виктор Пинчук, «Украина должна рассмотреть возможность временно исключить членство в ЕС из наших заявленных целей на ближайшее будущее: мы можем построить европейскую страну, быть привилегированным партнером, а позже обсуждать вступление».

О геополитике и «нужной дискуссии»

Руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков говорит о том, что Украине нужна дискуссия о стратегии внешнеполитического выбора, перспективах развития государства.

«Такая дискуссия конечно нужна – поскольку в Евросоюзе набирают обороты настроения, построенные на евроскептицизме, об этом прямо говорят последние выборы в Австрии, социологические исследования перед выборами президента Франции и в ряде других стран Евросоюза. Вполне логичный вопрос – стремимся мы в Евросоюз такой, каким он был 5-7 лет назад, или мы стремимся в Евросоюз сегодняшний или тот, который будет через, например, десять лет?» – отмечает Сергей Быков в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Сергей Быков считает, что дискуссия вокруг заявления украинского миллиардера Виктора Пинчука «находится в русле понимания, которое пока еще не озвучено другими представителями крупного украинского бизнеса».

«Которые, так или иначе, вынуждены договариваться с действующей властью, чтобы сохранить свои преференции. То, что озвучил господин Пинчук, вероятно, полностью совпадает с воззрениями на данную проблему у других представителей крупного бизнеса», – подчеркивает Сергей Быков.

Он говорит, что история знает много примеров объединения стран после продолжительных территориальных конфликтов.

«Вероятно, мысли о том, какая должна быть государственная стратегия, должны быть не слишком публичными и предметом закрытых тайных соглашений между представителями разных государств, но я не могу сказать, что у России сегодня есть какие-то такие серьезные территориальные претензии к Украине, о чем иногда говорят некоторые украинские политики. Если обратится к итоговой пресс-конференции Владимира Путина, то мы увидим четкую тенденцию к повышению интереса официальной Москвы к ситуации на Ближнем Востоке, чем к континентальной Европе», – утверждает Сергей Быков.

Эксперт считает, что официальному Киеву следует мыслить глобальными категориями, определять место Украины в мире не на ближайшее будущее, а на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

«У меня есть большие сомнения, как и у ряда европейских и украинских экспертов, увидим ли мы Европейский Союз лет через десять в том составе и геополитической конструкции, в которой он находится сегодня. Поскольку сегодня Евросоюз уже существенно отличается от той модели, которую мы ранее наблюдали», – подчеркивает Сергей Быков.

Бизнес, и личная позиция автора

Исполнительный директор Украинского независимого центра политических исследований Светлана Конончук считает, что дискуссия, которая возникла благодаря публикации в WSJ, касается личных интересов автора.

«Складывается впечатление, что Пинчук говорит об интересах своего бизнеса. Очевидно, что санкции наложенные на Россию в связи с аннексией Крыма бьют, в том числе и по продаже труб, которые производятся на заводах бизнесмена. В этой публикации прослеживается его личное стремление убедить Америку в том, что нужно отменить или смягчить санкции против России для того, чтобы развивался бизнес, связанный с интересами Пинчука, – тут нет никаких экономических интересов страны в глобальном понимании этих слов», – говорит Светлана Конончук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем, Светлана Конончук комментирует ответную публикацию на страницах WSJ со стороны администрации президента Украины и говорит, что она может показаться «неубедительной, но она однозначна, и не требует дополнительных толкований».

«Понятно, что нынешний курс администрации президента Петра Порошенко будет направлен именно на более глубокую интеграцию с Евросоюзом. Речь не идет о членстве в Евросоюзе, но речь идет об углублении рыночных отношений. Именно на это направлено Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и в этом направлении Украина работает, не так быстро, как хотелось бы, но экономическая часть Соглашения остается стратегической в повестке дня для Украины», – подчеркивает Светлана Конончук.

Она считает, что сегодня сложно говорить о том, какой будет конфигурация власти и отношение к Украине, например, во Франции после президентских выборов.

«Вряд ли это будет какой-то политический поворот внутри страны. Вряд ли произойдут радикальные изменения, которые смогут разрушить Евросоюз или снизить его привлекательность в глазах многих украинцев», – подчеркивает Светлана Конончук.

Реакция украинских политиков

Как сообщает Украинское национальное информационное агентство, народный депутат Украины Анна Гопко призвала игнорировать украинский ланч Виктора Пинчука на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария). Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина».

Украинское издание «Факты» сообщает реакцию народного депутата, главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, который называл позицию Виктора Пинчука «приглашением Украины к капитуляции перед Россией»: «Причем к капитуляции тотальной, самоуничтожающей, поскольку Пинчук не может не понимать, что вслед за сдачей Крыма и Донбасса, отказом вступать в ЕС и НАТО, Украина просто перестанет существовать как независимое государство»,- цитируют «Факты» слова Рефата Чубарова.

По данным интернет-сайта «Левый берег», «президент Петр Порошенко не посетит традиционный «украинский ланч» в Давосе (Швейцария), который организует фонд Виктора Пинчука». Издание 5 января отмечает, что «решение принято после скандальной статьи бизнесмена».