Лидеры сепаратистов угрожают эскалацией конфликта в Донбассе

КИЕВ – Лидеры самопровозглашенных республик на востоке Украины не исключают новой эскалации вооруженного конфликта с захватом административных территорий Донецкой и Луганской областей.

«Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным», – сказал Александр Захарченко на пресс-конференции в Луганске 17 февравля.

Он отметил, что благодаря блокадам, «которые проводят киевские власти, у ДНР и ЛНР появилось право делать это самостоятельно» цитирует слова Александра Захарченко украинское интернет-издание «Корреспондент».

«На той территории остались наши братья и сестры. И это послание касается в первую очередь их – мы о них не забыли. Мы помним свой долг перед Краматорском, Лисичанском. Мы помним сотни и тысячи замученных жителей, которых обвинили в сепаратизме и терроризме", – отметил Александр Захарченко.

Лидеры сепаратистов также заявили о том, что «приняли решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности» для проживающих на подконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса.

Кремль: не в русле «Минска-2»

В Кремле воинственные декларации представителей самопровозглашенных республик были восприняты без энтузиазма.

Безусловно, такие заявления – они не в русле «Минских договоренностей

«Безусловно, такие заявления – они не в русле «Минских договоренностей». С другой стороны, наверное, это, к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует той напряженности, которую мы констатируем сейчас на линии разделения и которая возникла после провокационных и агрессивных действий украинских вооруженных сил, отдельных отрядов, которые, трудно сказать насколько и в какой степени, контролируются украинскими вооруженными силами, и продолжающимися обстрелами мирных населенных пунктов в Донбассе», – сказал журналистам 17 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия, как гарант «Минских соглашений», отметил Дмитрий Песков, продолжит делать все возможное, чтобы вывести конфликт на юго-востоке Украины в мирное русло, сообщают РИА «Новости».

Цена «русского мира» и прививка от сепаратизма

По словам украинского эксперта Центра политологических исследований Олега Саакяна, воинственные заявления со стороны сепаратистов – это один из немногих методов привлечь к себе внимание и продемонстрировать свою значимость – в Украине и за ее пределами.

Если говорить относительно освобожденных территорий, которые побывали под оккупацией, и где осуществляет свою деятельность украинская власть, – там уже совершена прививка от сепаратизма, граждане хорошо понимают цену «русского мира», измеряемую поломанными судьбами, разрушениями и потерей нормальной жизни

Вместе с тем, недавнюю эскалацию конфликта в Донбассе и заявления лидеров сепаратистов, Олег Саакян предлагает рассмотреть в треугольнике нового внешнеполитического диалога между Украиной, Соединенными Штатами и Россией.

«Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, подготовка президента Петра Порошенко к встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, заявления Белого дома, которые демонстрируют жесткую риторику в отношении России – события, которые вынуждают Россию «поднимать ставки», в том числе и до возможной военной эскалации в Донбассе, чтобы выйти с новыми условиями на прямые переговоры с официальным Вашингтоном», – говорит Олег Саакян корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Олег Саакян считает, что, используя действия марионеточных режимов на востоке Украины, Россия пытается выстроить новый двухсторонний диалог с Соединенными Штатами, прообраз биполярного мира.

Инициатива сепаратистов оказать гуманитарную помощь на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей, по его мнению, не больше, чем идеологическая уловка для тех, кто остается в оккупации.

«Если говорить относительно освобожденных территорий, которые побывали под оккупацией, и где осуществляет свою деятельность украинская власть, – там уже совершена прививка от сепаратизма, граждане хорошо понимают цену «русского мира», измеряемую поломанными судьбами, разрушениями и потерей нормальной жизни. Вероятно, что такая инициатива только усилит проукраинские настроения на большей части территорий Украины», – подчеркивает Олег Саакян.

Он говорит, что на фоне недавних военных поражений, блокады железнодорожных путей, социально-политическая обстановка на оккупированных территориях только ухудшается и местные лидеры ищут возможность укрепить общественное мнение.

«Минск-2»: два года спустя

Эксперт Института политического образования Александр Солонтай считает, что если бы сепаратисты могли нанести удар по Украине раньше, они бы не делали никаких заявлений.

Это может быть «Большая семерка» или решения в «Нормандском формате», но необходимо добиться от России выполнения условий «Минских соглашений» о прекращении огня

«Стоит вспомнить, что, вероятно, не было и недели с момента подписания «Минска-2» в феврале 2015 года, чтобы сепаратисты не нарушили условия соглашений – тысячи обстрелов, тысячи погибших людей, столкновения под Мариуполем, Авдеевкой, Марьянкой и десятками других населенных пунктов», – говорит Александр Солонтай корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Александр Солонтай считает, что переговоры по вопросу деэскалации конфликта на востоке Украины необходимо вывести на международный уровень обсуждения.

«Это может быть «Большая семерка» или решения в «Нормандском формате», но необходимо добиться от России выполнения условий «Минских соглашений» о прекращении огня», – подчеркивает Александр Солонтай.

Он отмечает зависимость экономик оккупированных украинских территорий от российской помощи и называет пиаром желание лидеров сепаратистов оказывать гуманитарную помощь территориям, которые контролируются официальным Киевом.

По мнению политического эксперта Романа Ницовича, заявления лидеров самопровозглашенных республик сделаны исключительно для жителей неподконтрольных Украине территорий.

«Для тех, кто вынужден терпеть диктат боевиков. Может быть, они таким образом подбадривают украинцев, которые задают вопросы – сколько можно терпеть этих бандитов, отсутствие социальной защиты, отсутствие нормальных условий для жизни?» –задает вопрос Роман Ницович.

Он говорит корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» о том, что у сепаратистов нет возможности оказывать гуманитарную помощь Украине.

Беседа Порошенко и Тиллерсона о ситуации в Донбассе

Как сообщает пресс-служба президента Украины, 17 февраля лидер республики Петр Порошенко, находясь с визитом в Германии в рамках участия в 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном.

«Президент проинформировал госсекретаря США о последней эскалации ситуации в Донбассе и нарушении Россией «Минских договоренностей». Со своей стороны, госсекретарь США проинформировал о результатах встречи на уровне министров иностранных дел стран G-20 в Бонне и подчеркнул важность выполнения «Минских договоренностей».

Во время беседы речь шла о противодействии продолжающейся российской агрессии и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, в том числе с помощью политики санкций», – сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

В информации пресс-службы главы украинского государства отмечается, что Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон очертили круг вопросов, требующих неотложного внимания на этом этапе укрепления стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.