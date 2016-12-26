Сепаратисты нарушают режим прекращения огня в

КИЕВ – В зоне вооруженного конфликта на востоке Украины продолжает нарушаться режим прекращения огня, который вступил в действие с 00:00 24 декабря по местному времени.

Как сообщает пресс-служба штаба АТО в Фейсбуке 26 декабря, за минувшие сутки было зафиксировано 33 обстрела. По итогам рабочего дня 26 декабря – 26 обстрелов.

«Также зафиксировано и обстрелы из 122 миллиметровой артиллерии и БМП противника. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкино. Изгранатометов, крупнокалиберных пулеметов стреляли по Широкино, Марьинке, Павлополь и Водяному. С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть огонь в районе Широкино», – отмечается в сообщении 26 декабря. О жертвах за прошедшие сутки не сообщается.

По данным Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины, боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 бойцов. Об этом говорится в ответе Управления ВСУ на запрос Би-би-си Украина.

«Количество потерь в 2016 году: боевых – 211, небоевых – 256», – отмечается в сообщении.

Как сообщает Би-би-си Украина, «в течение 2016 года в результате боевых повреждений потери вооружения и военной техники в Вооруженных Силах Украины составляют более 100 единиц».

В Генштабе также уточнили, что за 2016 контракт с армией заключили более 68 000 человек, из них 7,5 тысяч – офицеры.

«В то же время украинская армия получила одну тысячу единиц нового (модернизированного) вооружения и военной техники и еще около 700 единиц были отремонтированы и возвращены Вооруженным силам», – подчеркивается в сообщении.

Конфликт и интересы России

Политолог, эксперт Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексей Курпас считает, что вооруженный конфликт на востоке Украины, его вялотекущая фаза отвечает геополитическим интересам России в Европе.

«Пока вооруженный конфликт сотрясает Донбасс от выстрелов и взрывов, Украину не подпустят к Европе, а значит и НАТО не приблизится к российским границам с территории Украины. Это именно то, что надо сейчас Кремлю. Именно поэтому выполнение «Минских соглашений» застопорилось, ведь выполнение даже одного пункта повлечет за собой и потребность в выполнении остальных. Это основная причина и отказа от обмена пленными. Кроме того, часть пленных террористы не могут выдать, так как украинцы были искалечены пытками и до сих пор не восстановились, а отдать в таком виде наших ребят не могут, так как на лицо будут факты преступлений», – отмечает Алексей Курпас в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Алексей Курпас считает, что сегодняшний формат переговоров по деэскалации конфликта в Донбассе можно сохранить только в рамках «Минского процесса» и «Нормандского формата».

«Следующий этап, эффективные и результативные переговоры начнутся в лишь в случае переноса переговоров из Минска в Гаагу», – подчеркивает Алексей Курпас. Он отмечает, что нынешний конфликт на востоке Украины можно называть «замороженным» до тех пора, пока новая администрация Дональда Трампа не решит продемонстрировать свою политику по «украинскому вопросу».

Надежда остается: вернуть пленных

Политолог Ярослав Макитра считает, что «Минский процесс» выполнил свою главную функцию, которая на него возлагалась – приостановил активную фазу боевых действий в Донбассе.

«Все, что декларировалось в Комплексе мер, выполнить было практически невозможно, 2016 год это хорошо продемонстрировал. Причем, невозможно было выполнить условия «Минска-2» ни украинской стороне, ни террористам – участники не демонстрировали политической воли и задач. Вероятно, главными достижениями 2016 года является желание Запада поддерживать проукраинскую коалицию, сохранять антироссийские санкции, и то, что «Минский процесс» остается форматом для переговоров», – говорит Ярослав Макитра корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Ярослав Макитра считает, что в 2016 году была сильная надежда, что сторонам удастся выполнить гуманитарный блок вопросов.

«Все еще остается эта надежда – нужно дожать проблему обмена военнопленными, и остановить обстрелы – очень много погибло людей за этот год», – подчеркивает Ярослав Макитра.

Он считает, что «персоналии влияют» на выполнение «Минских соглашений», но в силу сложившейся ситуации в 2016, никто из политических и общественных лидеров «не имел колоссального влияния на ход переговоров».

О жесте доброй воли

Как сообщает украинская пресса, руководители так называемых ДНР и ЛНР намерены передать двух пленных женщин народному депутату Украины Надежде Савченко.

«В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы, без каких-либо условий, передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс вызволения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими», – цитирует Информационное агентство «Интерфакс-Украина» сайт одного из сепаратистских центров.

Телеканал «112 Украина» отмечает, что «в самопровозглашенной ДНР заявили о намерении передать украинской стороне двух пленных утром 27 декабря».

«В своем заявлении боевики заявили, что считают Савченко «представителем здоровой части украинского народа» и в качестве «жеста доброй воли» готовы отдать двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак. В то же время в заявлении сказано, что Киев якобы не может выполнять «Минск-2» в части обмена», – отмечает на своей Интернет-странице «112 Украина».

Новый импульс для «Минска-2»

Украинский политический эксперт Сергей Безруков утверждает, что официальный Вашингтон после инаугурации новоизбранного президента может придать «новый импульс» переговорному «минскому процессу».

«Возможно, стоит ожидать изменений на переговорах после инаугурации Дональда Трампа, новой его администрации удастся сдвинуть процесс с «мертвой точки» – пока это единственно возможная комбинация. Мы видим, что европейские политики самоустраняются от процесса принятия решений, Украине предложены такие условия в «минском процессе», что без потерь она не может на них пойти», – говорит Сергей Безруков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Сергей Безруков считает, что стороны достигли максимальных результатов на переговорах в рамках «Минских соглашений».

«Вероятно, дальше мы увидим попытку западных стран навязать Украине формат «замороженного конфликта», который будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Путин и Петр Порошенко будут оставаться президентами в своих странах», – отметил Сергей Безруков.

Сергей Безруков говорит о том, что любое решение в рамках переговоров по нормализации ситуации в Донбассе или по «крымскому вопросу» не дает ответы на главный вопрос – какими будут предпосылки и условия для возврата Крыма и оккупированных территорий Донбасса в состав Украины.

«Конфликт по линии раскола с Украиной в Донбассе и Крыму готовился очень давно, современной Украине нужно предложить этим территориям больше, чем просто восстановление статуса: преобразования и улучшения жизни, условия, которые пока не предвидятся в ближайшие годы в самой Украине», – отмечает Сергей Безруков.