Владимир Гройсман: Энергетическая блокада Донбасса играет на руку России

КИЕВ – Блокада железнодорожных путей на востоке страны не имеет ничего общего с патриотизмом, а играет на руку России. Об этом 28 февраля заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания с представителями предприятий металлургической промышленности и энергетики.

«Я считаю, что это не имеет ничего общего с патриотизмом. Я не исключаю, что те, кто сидят на рельсах, имеют свое логическое видение патриотизма. Но те, кто это организует, я считаю, работают против Украины.

Не так ваша блокада влияет на Россию, а наоборот: ваша блокада положительно влияет на Россию, негативно – на Украину

И последствия, которые мы будем иметь, очевидны: подрыв национальной валюты, остановка экономического роста, уменьшение поступлений в бюджет, социальные программы – можем о них забыть, [сокращение] рабочих мест. Нужно, чтобы каждый гражданин четко осознавал, какие последствия эта ситуация будет иметь», – сказал Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба украинского правительства.

Председатель правительства Украины отметил, что «организаторы перекрытия дорог сознательно или бессознательно подрывают независимость страны».

Он обратился к патриотам, которые физически блокируют пути поставок угля, с призывом проанализировать реальное положение дел в стране и угрожающие последствия блокады.

«Не так ваша блокада влияет на Россию, а наоборот: ваша блокада положительно влияет на Россию, негативно – на Украину», – отметил премьер-министр Украины.

Владимир Гройсман подчеркнул, что правительство работает над достижением энергетической независимости страны, но чтобы ее получить, необходимо время.

Вместе с тем, председатель украинского правительства призвал участников Штаба блокады Донбасса посетить металлургические и энергетические предприятия, работа которых поставлена под угрозу, и объяснить их работникам мотивы своих действий.

«Уважаемые, дорогие друзья, пожалуйста, прошу всех руководителей блокады вместе посетить по очереди все предприятия, которые имеют огромные [угрозы] – фактически вы их поставили на грань уничтожения. Поэтому очень правильно приехать в коллектив, объяснить свои действия, альтернативы, которые вы предлагаете», – сказал Владимир Гройсман 28 февраля во время совещания по проблемным вопросам деятельности предприятий металлургической промышленности и энергетики.

Блокада, редуты и силовые провокации

Штаб блокады торговли с Донбассом сообщает о том, что 28 февраля неизвестными были атакованы два редута «Запорожье» и «16 добровольческого батальона».

«Нападавшие действовали по заранее отработанному сценарию, одинаковому в обоих случаях. Сначала появилось телевидение, затем – группы «бабушек» с призывами прекратить блокаду. Затем, под прикрытием «бабушек», была попытка силового захвата подготовленными группами «титушок». К местам инцидентов заранее были подогнаны пожарные машины и кареты скорой помощи. Полиция в инциденте не вмешивалась», – отмечается в сообщении Штаб блокады торговли с Донбассом.

Ветераны АТО, которые блокируют железнодорожные пути, сообщают, что «скоординированная акция была проведена силами более, чем пятидесяти человек, которые имели военную подготовку и не скрывали своих отношений с работниками местной полиции».

Информационное агентство РИА «Новости-Украина» сообщает 28 февраля, что глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил предоставить полномочия силовым органам, чтобы «восстановить ситуацию» с железнодорожной блокадой Донбасса.

«Давайте соблюдать те законы, которые есть, и давайте дадим полномочия силовым органам, чтобы восстановить здесь ситуацию», – сказал Арсен Аваков на встрече с металлургами, не уточнив, какие именно полномочия необходимы, и кто их должен дать.

В ответ на блокаду железнодорожных путей лидеры сепаратистов объявили ультиматум: если до ноля часов 1 марта 2017 года торговую блокаду не снимут, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР.

О законах для торговли и блокады

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает, торговля с оккупированными территориями должна находиться в правом поле государства.

Сомневаюсь, что в данном случае нынешняя блокада приведет к решению ситуации в Донбассе. Для решения этого вопроса, необходимо дать сигнал тем, кто находится в оккупации, что они даже после трех лет войны остаются гражданами Украины

«Это сложный процесс – и такая торговля должна быть отрегулирована на уровне государственных органов. Но когда она происходит в частном порядке или при помощи «серых схем», появляется достаточное количество заинтересованных лиц для того, чтобы поддерживать такие отношения или их блокировать.

Сомневаюсь, что в данном случае нынешняя блокада приведет к решению ситуации в Донбассе. Для решения этого вопроса, необходимо дать сигнал тем, кто находится в оккупации, что они даже после трех лет войны остаются гражданами Украины», – говорит Богдан Петренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Богдан Петренко предполагает, что на оккупированных территориях особо не разбираются – кто блокирует со стороны Украины торговые отношения с самопровозглашенными республиками.

То, что торговым противостоянием происходит отталкивание Донбасса от Украины – это однозначно

«Когда мы устанавливаем любые ограничения в отношении этих людей, то соответственно, они получают обратный сигнал, сепаратисты демонстрируют позицию, что вы Украине больше не нужны, донбасский уголь стране не нужен, а людей, проживающих в ЛНР-ДНР, официальный Киев не считает гражданами Украины», – отмечает Богдан Петренко.

Вместе с тем, эксперт считает, что обострение торгового и экономического конфликта на востоке Украины не приведет к желанию со стороны России «инкорпорировать» данные украинские территории.

«То, что торговым противостоянием происходит отталкивание Донбасса от Украины – это однозначно, но при этом Донбасс не будет инкорпорирован Россией, поскольку в руках Кремля должен оставаться инструментом влияния на Украину», – подчеркивает Богдан Петренко.

Блокировать нельзя отменить

Украинский политолог Кирилл Молчанов говорит о том, что до недавних пор взаимоотношения между официальным Киевом и самопровозглашенными республиками подразумевали взаимные рынки сбыта для продукции и рынок труда для граждан Украины.

И если поставки угля не возобновятся, тогда придется переходить на закупку импортного антрацита, который стоит дороже, это вызовет рост цен на тарифы ЖКХ и отразится в платежках простых граждан

«Если донбасский уголь не будет востребован в Украине, непонятно, куда его вообще продавать, потому, что в России цена на него ниже. Не исключено, что представители официального Киева и ДНР-ЛНР неплохо зарабатывали на торговле, в том числе и в «серых схемах», контрабанде, и естественно, что никто не хочет сегодня терять прибыль от блокады», – говорит Кирилл Молчанов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Кирилл Молчанов считает, что торговый обмен с оккупированными территориями не прекращался даже в период активных военных действий с 2014 по 2016 года.

«И только в январе 2017 было принято решение срочно прекратить торговлю. Почему? Политические амбиции отдельных лидеров, и попытка вывести людей на улицы к третьей годовщине Майдана? Ничего не получилось. Может быть, есть желание возглавить процесс торговли или это выполнение некого заказа отдельных бизнес-групп, которые заинтересованы в прекращении деятельности предприятий миллионера Рината Ахметова?» – замечает Кирилл Молчанов.

Он говорит, что уголь, который блокируется в Донбассе, использовался для тепловых станций, подающих тепло в дома простых украинцев.

«И если поставки угля не возобновятся, тогда придется переходить на закупку импортного антрацита, который стоит дороже, это вызовет рост цен на тарифы ЖКХ и отразится в платежках простых граждан. Те, кто в обществе не сильно вникает в проблему, но поддерживает блокаду, вероятно, изменят свое отношение к ней, после того, как вырастут цены на тепло и электроэнергию», – подчеркивает Кирилл Молчанов.

Соцсети: за и против блокады

В украинском сегменте Интернета, блокада украинских железнодорожных путей сообщения с Донбассом вызывает дискуссии.

«Интересно, что сейчас так жестко против блокады отдельных районов Донецкой и Луганской областей выступает Народный фронт – политическая сила, которая пришла в парламент на обещаниях отгородиться от России стеной», – пишет 28 февраля политолог Петр Олещук на своей странице в Фейсбуке.

Прекратить «обмен товарами» с отдельными районами Донецкой и Луганской областей сейчас и сразу – тяжело. К такому заключению приходит политолог Михаил Басараб.

«А особенно, если речь идет об угле в отопительный сезон. В то же время, это не повод для чиновников и армии «лояльных экспертов» агитировать за продолжение этой сомнительной торговли с оккупационным режимом. Решение Совбеза читали? […] И не нужно рассказывать о том, что сотни тысяч останутся без работы. А как насчет того, что десятки миллионов могут остаться без государства, свободы и будущего?» – пишет Михаил Басараб на своей странице в Фейсбуке.