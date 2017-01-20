Украинский опыт борьбы с российской киберугрозой

КИЕВ – Россия использует все средства, чтобы ослабить европейское единство и вернуть континент к политическим реалиям времен холодной войны – об этом 18 января заявил вице-президент США Джо Байден, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

«Под предводительством президента Путина Россия использует каждый доступный инструмент, чтобы подтачивать европейский проект, испытать линии разлома между западными странами и вернуться к политике разделения сфер влияния», – сказал Джо Байден, покидающий свою должность 20 января.

Как сообщает Русская служба Радио Свобода, вице-президент Соединенных Штатов заявил, что Россия представляет наибольшую угрозу для «международного либерального порядка».

В связи с тем, что в нескольких европейских странах в 2017 пройдут парламентские и президентские выборы, Байден предупредил о возможных угрозах со стороны России:

«Но не только Соединенные Штаты стали мишенью, Европа подверглась таким же атакам в прошлом. Поскольку многие страны планируют провести выборы в этом году, следует ожидать дальнейших попыток России вмешиваться в демократический процесс. Это произойдет снова…», – отметил Джо Байден.

Вице-президент США заявил, что в будущем необходимо предпринять усилия для обеспечения большей энергетической независимости Европы, укрепления кибербезопасности и борьбы с дезинформацией.

Напомним, что 16 декабря 2016 года президент США Барак Обама провел пресс-конференцию, на которой также подтвердил, что Россия стоит за организацией кибератак на серверы Национального комитета Демократической партии Соединенных Штатов.

Важно проверить все аспекты этого вмешательства, чтобы предотвратить подобное в будущем, отметил президент Барак Обама 16 декабря 2016 года.

Опыт Украины в борьбе с кибератаками

Политолог Ярослав Макитра считает, что Западу еще предстоит найти механизмы противодействия России в информационном и виртуальном пространствах.

«Факты свидетельствуют не то чтобы о доминировании России, но про ее активность в Интернете. Почему это так удается Кремлю? Потому что во многих западных странах, несмотря на мощные медиаресурсы, нет единой пропагандистской машины. Есть частные телекомпании, независимые газеты, электронные издания, на которые влияют разные политические силы. А в России вся информационная политика координируется единым центром, информационное пространство зачищено от альтернативной прессы. Кремлю удалось сначала создать у себя такую мощную машину пропаганды и влияния, а потом с ней же выйти в мировое информационное пространство», – подчеркивает Ярослав Макитра в комментарии Русской службе «Голоса Америки».

По мнению Ярослава Макитры, опыт Украины в противодействии российской информационной агрессии может быть интересным западному сообществу.

«Если проанализировать за последние три года российские информационные потоки против Украины, то можно утверждать, что Россия проигрывает свою информационную кампанию Украине, как в социальных сетях, так и медиаресурсах. Украина может быть примером для Запада, как за короткий промежуток времени можно активно противостоять российской информационной экспансии», – отмечает Ярослав Макитра.

Простые украинцы, по мнению политолога, научились не только отстаивать свою позицию в социальных сетях и критически мыслить, но и быстро оценивать «российские иллюзорные» представления по разным информационным поводам.

«Позиция Запада пока заключается в оценках влияния российской информационной кампании. Больше похоже на попытку предостережения от информационной агрессии России, чем на противодействие», – утверждает Ярослав Макитра.

«Кибер-шум», Запад и Россия

Украинский медиа-эксперт Сергей Рачинский считает, что вокруг российской угрозы в киберпространстве создан определенный информационный шум. И сама Россия, и не только она, в этом заинтересована, отмечает эксперт.

«В России делается очень много для того, чтобы так называемые кибервойска были в «боевой готовности» и в случае необходимости решали поставленные перед ними задачи. Но все заявления о том, что Россия является главной угрозой киберпространства – это явное преувеличение. Россия является достаточно малозначимым фрагментом киберпространства. Просто ее политика напрямую связана с тем, чтобы агрессивно использовать любые доступные средства, в том числе и социальные сети – это поле для весьма нездоровой политической активности», – говорит Сергей Рачинский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Сергей Рачинский отмечает, что в «онлайн» российская активность по политическим и социальным вопросам сегодня мало чем отличается от «офлайн», то есть, от заявлений в обычной жизни.

«И в «офлайне», в обычной жизни, мы видим еще большие последствия российской активности. Здесь скорее важен шум и имидж, который создается вокруг России о том, что она опасна своими намерениями в киберпространстве. Важно подчеркнуть, что потребность в этом шуме встречает поддержку и с обратной стороны – Россию охотно обвиняют на Западе в том, что она во всем виновата и является очагом напряженности. Иногда это необходимо для того, чтобы оправдать огромные бюджеты, которые тратятся на различные структуры и спецслужбы, которые призваны защищать государственный суверенитет и независимость государств», – подчеркивает Сергей Рачинский.

Вместе с тем, Сергей Рачинский считает, что взгляд на противостояние в киберпространстве невозможно уложить в привычное понимание борьбы между «белым и черным», «хорошим и плохим».

«Компьютерная среда очень плохо «пристегивается» к государственному иерархическому построению всех сил, государство – это неудобная основа для того, чтобы контролировать деятельность Интернета. Интернет всегда тяготеет к свободе и неформальности. Да, действительно, любой смышленый молодой человек с компьютером может обставить любую крупную организацию. Все зависит от его возможностей, таланта и желания. Но это не будет продолжаться долго, если ущерб от работы такого «умельца» серьезный, его всегда найдут», – отмечает Сергей Рачинский.

Кибератаки, как новые вызовы

Во времена информационных технологий необходимо уметь отвечать на новые вызовы. Об этом корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» говорит политолог Кирилл Молчанов.

«Я не стал бы развешивать ярлыки, но страны, которые научатся быстро создавать защиты от кибератак, станут еще сильнее и будут еще более защищенными. Мы живем в мире информационных технологий, если существует разведка, то должна быть и контрразведка. А для кибератаки должны использоваться механизмы контр-кибератаки и контр-киберразведки. Что касается Украины по этому вопросу, то у нас большая часть финансирования силового блока идет на финансирование борьбы с реальной, а не виртуальной опасностью», – подчеркивает Кирилл Молчанов.

Он считает, что Украина могла бы привлекать украинских специалистов для борьбы в киберпространстве, однако экономический кризис в стране не позволяет это сделать.

«На сегодняшний день дела Украины в айтисфере – это, образно говоря, «мозги на экспорт». Украинские специалисты уезжают работать за границу, потому, что уровень оплаты в зарубежных компаниях кардинально отличается от отплаты в украинских учреждениях», – утверждает Кирилл Молчанов.