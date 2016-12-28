В Украине начался процесс обеспечения блокады оккупированного Донбасса

КИЕВ – Ветераны добровольческих военизированных подразделений, принимавшие участие в зоне проведения Антитеррористической операции, намерены организовать экономическую блокаду оккупированных территорий.

«Ветераны сообщили, что мобилизационный штаб Блокады торговли с оккупантами (расположен на Майдане Независимости) завтра отправляет на восток передовую группу обеспечения блокады. Те, кто в доле, исходят пеной. Кризис пропагандистского жанра. Ветеранов запугать не получилось. Обмануть людей рассказами о том, что хлопцы едут блокировать не «кошельки» главарей ЛДНР вместе с мошною украинских олигархов, а организовывать геноцид населения – не вышло», – отметил 28 декабря на своей странице в Фейсбуке народный депутат Семен Семенченко, который до избрания в Верховную Раду возглавлял добровольческий батальон «Донбасс».

Семен Семенченко отметил в связи с началом процесса «обеспечения блокады», что «хлопцы будут действовать».

«Они сами и весь народ. (…) У них в 2014 это получалось не в пример креативнее. Потому, что правда на стороне народа и патриотов. А значит – все получится», – отметил Семен Семенченко.

Как сообщает Украинское национальное информационное агентство, 27 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что без решения верховного главнокомандующего торговую блокаду оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях представители добровольческих батальонов проводить не будут.

«У нас не может быть на фронте хаоса и анархии, военные должны выполнять приказы своего командования. Только так мы можем защитить страну. Те, кто сами себе поставили задачу и побежали ее реализовывать, они только будут дестабилизировать ситуацию. Будет принято решение блокировать, значит, будут блокировать. Не будет принято такое решение верховным главнокомандующим, значит, это делать никто не будет. Те, кто попытается сам делать какие-то там импровизированные блокпосты в зоне проведения АТО, – этого не будет, это я вам сразу могу сказать», – отметил Александр Турчинов.

Борьба, но в рамках общей стратегии

На своей странице в Фейсбуке народный депутат Украины Сергей Шахов приводит, как минимум, четыре причины, по которым, как он считает, не следует проводить блокаду оккупированных территорий.

«Зарплата рядового террориста с автоматом в пророссийских вооруженных формированиях составляет пятнадцать тысяч рублей. С другой стороны, сегодня «армия» из тысяч шахтеров занята и может прокормить свои семьи. Именно за счет этого она остается аполитичной. Если мы приведем ситуацию к точке невозврата и шахты на оккупированных территориях остановятся, каждый из тысяч работяг будет вынужден взять в руки автомат. Сегодня в ЛНР и ДНР люди массово не хотят присоединяться к незаконным вооруженным формированиям. Наша цель – сохранить эту тенденцию, а не вынудить людей поддерживать террористов за 200 долларов в месяц», – пишет в социальных сетях 28 декабря народный депутат Украины Сергей Шахов.

Он призывает общественность и политиков вопрос отношений с оккупированными территориями строить в «рамках общей стратегии и законодательной инициативы, бороться за души людей, которые сегодня стонут под ярмом террористов, но, из-за пропаганды, считают Украину "еще большим злом"».

В комментарии официального представителя МИД России подчеркивается, что необходимо «не допустить этой авантюры, способной привести к обострению и без того сложной ситуации».

«Пора перестать видеть врагов в жителях Донбасса. Это такие же граждане Украины, как и люди, живущие в ее остальных частях. Нужно завершать войну, садиться за стол переговоров и в прямом открытом диалоге искать компромисс», – отмечается на сайте внешнеполитического ведомства России в комментарии официального представителя Марии Захаровой.

Блокада, вопросы и товародвижение

Политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Мария Золкина считает, что «так называемая инициатива по блокированию Донбасса» вызывает больше вопросов, чем дает ответов о ее необходимости, методах и инструментах реализации.

«Если участники блокады просто установят нечто вроде палаточных пунктов возле официальных пунктов пропуска, то это будет исключительно политической акцией, которая ничего кроме информационного повода представлять собой не будет. Основная проблема товародвижения – это контрабанда, которая, естественно, не проходит по официальным каналам через пункты пропуска. Если активисты смогут зафиксировать случаи контрабанды – в этом есть только плюсы. Но вряд ли у них получится одним фактом пребывания на отдельных участках линии разграничения изменить торгово-экономическую карту связей между подконтрольной и неподконтрольной территориями», – говорит Мария Золкина корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Мария Золкина считает, что «в целом» ограничение связей с оккупированной территории является единственным инструментом и рычагом воздействия на Россию, ЛНР и ДНР.

«Поэтому максимально открывать двери для активного торгового взаимодействия просто стратегически невыгодно. Полная изоляция была возможна и даже необходима во время самых крупных эскалаций на фронте в качестве ответа на военный шантаж со стороны России. Сейчас полная изоляция, как сценарий, невыгоден для Украины: Россия усилит напряжение на фронте, Запад обвинит нас в выходе из «минского процесса». Отмечу, что полная изоляция в условиях, когда около двадцати тысяч человек ежедневно пересекают линию разграничения, не кажется реалистичным проектом», – подчеркивает Мария Золкина.

Мария Золкина отмечает, что ограничение экономических отношений с оккупированными территориями следует рассматривать в стратегической перспективе.

«Да, необходимо нормализировать отношения в сфере экономики: не все предприятия, которые перерегистрировались на подконтрольной территории, являются стратегически важными для Украины. Там, где можно найти альтернативные источники услуг или производства товаров, – стоит этим воспользоваться. Оставить максимально открытыми двери для связей с гражданами, вероятно, изменить подход к начислению пенсий тем, кто живет на неподконтрольных территориях. Вместе с тем, решить инфраструктурную проблему, которая часто заключается в том, что оккупированные и неоккупированныетерритории связаны между собой коммунальными объектами, линиями по подаче электричества, воды, газа», – подчеркивает Мария Золкина.

Вместе с тем, Мария Золкина утверждает, что в украинском обществе нет однозначного видения отношений с оккупированными территориями. «Общественное мнение балансирует преимущественно между различными вариантами того или иного способа сохранения ограниченных, но все-таки связей», – считает Мария Золкина.

В обществе – поддержка блокады

Украинский политолог Алексей Куринной говорит о том, что украинская власть и общественные лидеры должны действовать исходя из национальных интересов государства, когда речь идет об экономических проектах.

«Например, если ограничить поставки угля из зоны АТО на украинские предприятия, к каким это приведет последствиям? В идеале желательно стремиться к полной блокаде, но на столько, на сколько это возможно: лишь бы такая блокада не помешала украинской экономике», – говорит Алексей Куринный корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Алексей Куринный отмечает, что общественная поддержка блокады оккупированных территорий довольно высокая.

«Некоторые телеканалы демонстрировали опросы, в которых украинцы активно высказывались за блокаду Крыма – до 85% поддерживают такую идею. Думаю, что на аналогичную поддержку в украинском обществе могла бы рассчитывать и блокада оккупированных территорий. Главная идея же заключается в том, чтобы достичь положительных результатов в краткосрочной перспективе и вернуть оккупированные территории под контроль официальной власти», – заключает Алексей Куринный.