МИД Украины: Россия и сепаратисты должны освободить всех незаконно удерживаемых украинцев

КИЕВ – Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Об этом подчеркивается в заявлении от имени внешнеполитического ведомства республики в связи «с репрессиями Российской Федерации против граждан Украины».

«Государство-агрессор продолжает игнорировать взятые на себя обязательства в рамках «Минских договоренностей» по обмену заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». Хотя в Украину вернулись шесть пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, выросло: сейчас нам известно о политически мотивированном содержании на территории государства-оккупанта не менее семнадцати украинцев. Еще больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове. Более ста украинцев в ужасных условиях содержатся российско-террористическими силами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей», – отмечает МИД Украины в заявлении 29 декабря.

В тексте поименно указываются имена и фамилии граждан Украины, которые подвержены «злонамеренным действиям Кремля».

«Москва в нарушение норм международного права, продолжает удерживать Олега Сенцова, Александра Кольченко, Ахтема Чийгоза, Романа Сущенко, Николая Карпюка, Ферата Сайфуллаева, Сергея Литвинова, Алексея Чирния, Руслана Зейтуллаева, Станислава Клиха, Валентина Выговского, Юрия Примова, Виктора Шура, Александра Костенко, Евгения Панова, Рустема Ваитова, Энвера Бекирова, Эмир-Усеина Куку, Вадима Сирука, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Мамутова, Арсена Джеппарова, Ремзи Меметова, Мустафу Дегерменджи, Зеври Абсеитова, Рустема Абильтарова, Али Асанова, Андрея Коломийца, Владимира Балуха, Теймура Абдуллаева, Узаира Абдуллаева, Айдера Салединова, Владимира Присича, Алексея Штыбликова, Алексея Бесараба, Владимира Дудка, Алексея Стогния, Глеба Шаблия, Леонида Пархоменко, Редвана Сулейманова, Эмиля Джемаденова, Рустема Исмаилова, Николая Шиптура и многих других украинцев», – подчеркивается в тексте заявления украинского внешнеполитического ведомства.

Украинские дипломаты напоминают, что еще двое граждан Украины – «Ильми Умеров и Николай Семена, хоть и не находятся сегодня в тюрьме, однако продолжают подвергаться преследованию со стороны российской оккупационной власти».

«Россия продолжает практику систематически необоснованных отказов украинским консулам в предоставлении разрешений на посещение украинских политических заключенных. Существуют неоспоримые свидетельства относительно систематического применения в отношении граждан Украины, которые содержатся на территории России и на оккупированных территориях, недозволенных методов дознания, пыток, методов психологического давления», – говорится в заявлении МИДа Украины.

Украина призвала государства-члены ООН принять последующие консолидированные шаги для усиления давления на Россию из-за злостного нарушения международных документов в сфере защиты гражданских свобод и прав человека.

По мнению ряда украинских экспертов, Россия намеренно блокирует ту часть Комплекса мер по выполнению «Минских соглашений», которая касается обмена военнопленными.

Болезненный вопрос 2016 года

Вопрос обмена заложниками настолько болезненный, что в нем по итогам 2016 года оказалось меньше всего подвижек. Об этом корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» говорит политолог Олеся Яхно-Белковская.

Она считает, что нежелание России поддержать украинскую инициативу по обмену заложниками объясняется попыткой сохранить рычаг влияния на официальный Киев.

«Военный шантаж использовать не удалось – Украина укрепляет свою армию, экономический рычаг тоже – Украина избежала дефолта; еще в 2013 году Украина покупала до 90% российского газа, сегодня – ноль. Уровень товарооборота с Россией лишь 8,5% – при 1,5% процента роста украинского ВВП по итогам года. Поэтому заложники остаются единственным инструментом давления – это отдельные люди, их родственники, сформированное общественное мнение», – отмечает Олеся Яхно-Белковская.

Политолог считает, что Россия попытается максимально долго использовать в качестве «шантажа» Украины процесс возвращения политических заключенных и военнопленных.

«"Минские соглашения" так прописаны, что в зависимости от трактовки, могут быть выгодны той или иной стороне. Но однозначно в них – сначала нужно закончить войну, а потом искать мирные механизмы гарантий безопасности – выборы и контроль над границей. Россия же пытается все представить наоборот – сначала требует выполнения политических изменений, а потом демилитаризации, но эту попытку, как один из инструментов расшатывания ситуации в Украине, реализовать не удалось», – считает Олеся Яхно-Белковская.

По мнению Олеси Яхно-Белковской, в 2016 официальному Киеву удалось консолидировать проукраинскую позицию в мире, закрепить на существующих рубежах линию противостояния на востоке и создать боеспособные Вооруженные силы.

«"Минск-2" дал Украине определенное время – это передышка от военных действий, которую Украина использовала для укрепления своей армии и начала реализации оборонных программ. После саммита НАТО было подтверждено сотрудничество с Украиной по сорока разным военно-техническим направлениям. Страна, фактически, с «нуля» создала боеспособную армию», – отмечает Олеся Яхно-Белковская.

Во внутренней политике, подчеркивает эксперт, удалось избежать политического кризиса, который пыталась реализовать Россия.

О главной версии Кремля

Директор Центра общественно-информативных технологий «Форум» Валерий Дымов считает, что Украина выполнила тот объем, который можно было выполнить в формате «Минских соглашений».

«С самого начала «Минск-2» был гибридным перемирием в этой гибридной войне. Всем было понятно, что не Соглашения сдерживают агрессора, а лично и непосредственно украинский солдат по линии фронта. Если бы у Владимира Путина и его оккупационных войск были возможности, его бы никакие договоренности не остановили. Ведь, фактически, сразу после подписания «Минска-2» была битва за Дебальцево: никто со стороны сепаратистов и России эти соглашения выполнять не собирался в той степени, в которой их нужно было выполнить», – говорит Валерий Дымов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Валерий Дымов считает, что в 2016 году появилось острое понимание необходимости выполнить гуманитарную часть «Минских соглашений».

«Надо запомнить раз и навсегда: террористы никогда соглашаются отдавать заложников, а украинские пленные в данной ситуации – это заложники. Террористы всегда и везде пытаются продать заложников за более высокую цену. Цена заложников – это выход России из-под санкций, а тактика в этом процессе – легитимизация марионеток агрессора за столом переговоров. Это бы позволило России умыть руки и называть свою агрессию против Украины «гражданской войной». Такой формат войны Кремль пытается представить в качестве главной версии», – подчеркивает Валерий Дымов.

Он говорит, что невыполнение гуманитарного блока вопросов «Минского соглашения» дает понимание, что Украина имеет дело с агрессором, который не заинтересован в деэскалации конфликта.

«Как бы это не звучало это цинично, но Владимир Путин хочет обменять украинских заложников на большее высокие для себя ставки. Украина не может на это согласиться потому, что такого рода решения будут свидетельствовать о поражении власти и могут привести к дестабилизации ситуации в стране, на что и рассчитывает Кремль», – подчеркивает Валерий Дымов.

Вместе с тем, эксперт считает, что Украине удалось убедить западных партнеров еще на полгода продлить санкции против России. А это, по словам Валерия Дымова, – является вполне успешной тактикой в конфликте с Россией.