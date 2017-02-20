Петр Порошенко: подвиг Небесной сотни – это украинская национальная гордость

КИЕВ – Победа Революции достоинства сорвала планы Москвы по усмирению Украины и превращения ее колонию России.

Об этом 20 февраля по случаю третьей годовщины памяти героев Небесной сотни заявил в Киеве президент Украины Петр Порошенко.

Победа Революции достоинства сорвала давно взлелеянные планы Москвы по усмирению Украины, постепенного превращения ее в подимперскую колонию с последующей экспансией»

«Сегодня мы чтим память героев Небесной сотни – наших мужественных соотечественников, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины, за право своего народа стать равноправным членом сообщества свободных наций, за демократические принципы, гарантирующие каждому человеку уважение его достоинства и возможность свободно жить и развиваться. Судьбоносные события, которые произошли три года назад в самом сердце Украины, всколыхнули весь мир. Победа Революции достоинства сорвала давно взлелеянные планы Москвы по усмирению Украины, постепенного превращения ее в подимперскую колонию с последующей экспансией», – подчеркнул президент Петр Порошенко.

Украинский лидер отметил, что подвиг Небесной сотни – это украинская «национальная гордость и безапелляционный ориентир – вырвать Украину из цепких лап хищного двуглавого российского орла и превратить ее в процветающую европейскую державу».

«Мы обязательно воплотим мечту Героев в реальность. Мы победим!» – заявил президент Украины.

В заявлении Госдепартамента Соединенных Штатов по случаю годовщины памяти героев Небесной сотни говорится, что три года назад украинцы мирно вышли на Майдан в центре Киева с призывом к правительству признать их проевропейский выбор.

«Украина добилась значительного прогресса с тех пор, но многое еще предстоит сделать для выполнения требований Майдана

«Украина добилась значительного прогресса с тех пор, но многое еще предстоит сделать для выполнения требований Майдана. Как мы помним, украинский народ продемонстрировал мужество и решимость в ходе Революции достоинства и Соединенные Штаты призывают лидеров Украины активизировать усилия по борьбе с коррупцией и продолжать политические и экономические реформы, в честь тех, кто отдал свою жизнь для обеспечения лучшего и демократического будущего для Украины», – подчеркивается в заявлении исполняющего обязанности пресс-секретаря Госдепартамента США Марка Тонера (Mark Toner).

В тексте заявления отмечается, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать украинский народ в этих усилиях.

Посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович (Mariе Yovanovitch) возложила венок к монументу героям Небесной сотни в центре Киева.

«Наилучший способ почтить память жертв – сделать Украину справедливой, демократической и объединенной

«Наилучший способ почтить память жертв – сделать Украину справедливой, демократической и объединенной. Сегодня не идет речь о какой-то из партий или принадлежности, идет речь об обязательстве и чести. Обязательстве почтить их память, обязательстве построить подотчетное правительство и гражданское общество, которое может обеспечить, чтобы такие жертвы не понадобились снова», – отметила в видеообращении Мари Йованович.

Три года назад: 18-20 февраля

День Героев небесной сотни – памятный день, установленный указом президента Петра Порошенко в 2015 году в честь подвига участников Революции достоинства.

События в центре украинской столицы, происходившие с ноября 2013 года до конца февраля 2014 года, получили название Евромайдан или Революция достоинства.

Украинцы вышли на улицы Киева 21 ноября 2013 года, протестуя против решения правительства Николая Азарова приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Акция была поддержана в других городах республики.

Напомним, что в период между 18 и 20 февраля 2014 года на центральных улицах украинской столицы в противостоянии участников Революции достоинства и правительственных сил, защищавших режим президента Виктора Януковича, погибло наибольшее количество человек.

По официальным данным Министерства здравоохранения Украины с 18 по 20 февраля 2014 года «к бригадам экстренной медицинской помощи и учреждений здравоохранения города Киева за медицинской помощью обратилось 571 пострадавший, 363 из них госпитализированы. ... С начала столкновений умерли (погибли) 75 человек».

2014 год, как точка невозврата

Политический эксперт Олег Постернак считает, что сегодня стоит больше говорить о достоинстве украинцев, как о результате событий трехлетней давности.

«У любого знаменательного и сложного процесса такого, как ломка старого и движения к более прогрессивному, всегда есть больше объективной логики, чем некоторых субъективных и оценочных суждений. То, что произошло в конце 2013 – начале 2014 года, совершенно ожидаемый, объективный и прогнозированный процесс для страны, где права среднего класса попираются, где нарушаются избирательные права, страны, которая не являлась субъектом международных отношений, которая могла стать заповедником постсоветского периода и полигоном для реализаций евразийских экспериментов Владимира Путина», – говорит Олег Постернак корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Олег Постернак отмечает, что, несмотря на путь, который после Евромайдана прошла страна, ситуация в политике – уничтожение авторитарных предрассудков во власти, пассивная политическая культура, – не изменились коренным образом.

«Понятно, что пока мы еще не построили сильное гражданское общество. Наверное, потому что на Евромайдане об этом меньше всего говорили. Мы до сих пор до конца не завершили ратификацию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Политическая система вернулась к демократическому парламентско-президентскому формату управления, но при этом реального разделения власти у нас пока нет – судебная власть по-прежнему зависит от президента, в Верховной Раде непонятная ситуация с коалицией, видим, что ее скорее всего нет, принципиальные потрясения затронули социально-экономическую сферу», – подчеркивает Олег Постернак.

Процесс перманентного реформирования экономики, по словам Олега Постернака, привели к значительному обнищанию украинцев.

«Но во всем видимом коллапсе есть стратегическая цель – Украина не стала частью евразийской империи, которую пытался выстроить Кремль, Украина приблизилась к западным параметрам и стандартам поведения в гражданской политической и экономической сферах

«Но во всем видимом коллапсе есть стратегическая цель – Украина не стала частью евразийской империи, которую пытался выстроить Кремль, Украина приблизилась к западным параметрам и стандартам поведения в гражданской политической и экономической сферах. Мы стали более мобильными и консолидированными, перед нами еще много важных испытаний – защита суверенитета, усиление армии, обороны», –подчеркивает Олег Постернак.

Политолог считает, что в 2014 году Украина прошла своеобразную точку невозврата к авторитаризму, но в стране еще предстоит завершить реформы в правоохранительных органах, административную реформу.

«Провести реформы, которые должны позволить реальному участию третьего сектора – гражданского общества в жизни страны», – подчеркивает Олег Постернак.

Революция достоинства и международная поддержка

По мнению руководителя интернет-сообщества «Украина – в ЕС! Перспективы и развитие», политолога Дмитрия Воронкова, Революция достоинства дала мощный толчок, импульс для всех слоев населения страны – граждане ощутили себя не частью России, а независимой нацией.

«Мне кажется, что, несмотря на многочисленные заявления в прессе и социальных сетях типа «все пропало», то, что мы сейчас переживаем – это однозначно победа гражданского и политического общества – это и есть достижение Революции достоинства, в отличие от Майдана 2004-го года. Революцию достоинства в политическом контексте положительно оценили в США и Евросоюзе, мы получили серьезную международную поддержку», – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Внутриукраинские политические разногласия, спустя три года, по словам Дмитрия Воронкова, не позволили Революции достоинства консолидировать нацию и политиков для эффективных преобразований в стране.

Сейчас все зависит только от самой Украины и непосредственно от власти. Именно она или похоронит идею Революции достоинства или позволит завершить реформы в стране»

«Спустя три года, ситуация в Украине довольно нестабильная, поскольку есть когорта «патриотов», которые готовы к радикальным действиям. С другой стороны, некоторых откровенных радикалов причисляют к настоящим героям. Сейчас все зависит только от самой Украины и непосредственно от власти. Именно она или похоронит идею Революции достоинства или позволит завершить реформы в стране», – отмечает Дмитрий Воронков.

Он считает, что в значительной мере российская агрессия против Украины не позволила эффективно завершить начатые в 2014 реформы.

«В этом и есть смысл вмешательства России. Несомненно, пропитанная коррупцией страна не могла за год или за два кардинально побороть это явление. Тем более, власти непросто в состоянии фактической войны с Россией, проводить реформы», – считает Дмитрий Воронков.

Эксперт говорит, что реформы в стране идут, однако общество – в отличие от власти – рассчитывает на больший прогресс.