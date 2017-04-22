В Афганистане в результате нападения талибов убиты 140 афганских военнослужащих

В результате крупномасштабной атаки талибов на базу правительственных войск на севере Афганистана, в пригороде Мазари-Шарифа, убиты не менее 140 военнослужащих и сотни ранены. Это самые большие потери, которые понесли в ходе нападения боевиков правительственные силы за последние годы. По данным афганских официальных источников боевики специально переоделись в форму правительственной армии.

Нападение было совершено после того, как солдаты выходили из мечети после пятничной молитвы, другие военнослужащие афганской армии были расстреляны в столовой. Нападавшие также использовали боевиков-смертников при атаке внешнего периметра военной базы.

Представитель Центрального командования США полковник Джон Томас назвал этот инцидент «крупным нападением сил противника» и заявил, что американская сторона сейчас оказывает помощь афганским военным.

Известно, что на базе, в пригороде Мазари-Шарифа, также находились военные советники и инструкторы из специальной миссии НАТО. Сообщений о потерях среди иностранного военного персонала не поступало.