Удар в Сирии – сигнал о смене политики США в регионе?

Решение о нанесении ракетного удара по авиабазе правительственных войск в Сирии, принятое Белым домом вечером в четверг, не свидетельствует о смене политики США в отношении Дамаска.

«Это реакция на конкретный инцидент, и я не думаю, что можно говорить о желании Трампа немедленно сменить режим в Сирии, - заявил «Голосу Америки» старший эксперт вашингтонского Института ближневосточной политики Дэвид Шенкер. – Если бы это было целью, то мы бы увидели ракетные удары не по авиабазам, а по дворцам и резиденциям элиты.

Пока администрация ясно дала понять, что именно она считает соблюдением или не соблюдением определенных международных норм».

По мнению эксперта, еще одним мотивом для президента Трампа было желание «максимально дистанциироваться» от политики своего предшественника.

«Реакция действующего и бывшего президента США на массовые убийства, совершенные режимом Ассада, разительно отличаются друг от друга, хотя люди, которые несколько дней назад были убиты с помощью химического оружия не более мертвы, чем те 500 000 человек, которые были убиты бомбами, сброшенными на жилые районы правительственными войсками, - говорит Дэвид Шенкер.

Первые 75 дней нового президентства позволяют сделать вывод о том, что в отличии от администрации Обамы, администрация президента Трампа готова, по крайней мере, иногда, использовать силу в ситуациях, которые, с ее точки зрения, задевает американские интересы».

В пятницу Кремль официально сообщил, что в ответ на американский ракетный удар по авиабазе Шайрат приостанавливает действие совместного меморандума о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве. Российские эксперты уверены, что из-за этого возрастает угроза столкновения в зоне конфликта.

«Сейчас получилось так, что США предупредили (российскую сторону) о том, что удар будет нанесен, и нанесли его, зная мнение России и проигнорировав его, – констатировал в интервью «Голосу Америки» заместитель директора Института США и Канады, генерал-майор в отставке Павел Золотарев. - Наверное, это и повлекло за собой такое решение (приостановку действия меморандума).

А то получается, что меморандум в случае, когда идет одностороннее оповещение, позволяет игнорировать мнение другой стороны и делать то, что хочется».

По мнению Павла Золотарева, теперь стороны должны проявлять еще большую осторожность, чем прежде.

«Россия находится на территории страны по приглашению правительства, а США не имеют ни мандата ООН, ни, тем более, приглашения со стороны официальных властей Сирии», – подчеркнул он.

В свою очередь, Дэвид Шенкер уверен, что действия США были вынужденными и вполне обоснованными.

«По реакции на применение химоружия Асадом было понятно, что расследователькие механизмы ООН - Организация по запрещению химического оружия, наприер - ничего не будут делать, что русские наложат вето на резолюцию Совета безопасности, которая бы вводила какие-либо меры против режима Асада», - уверен эксперт.

Кроме того, Дэвид Шенкер считает, что слышать обвинения в каких-то «не согласованных» действиях со стороны Москвы «по меньшей мере, странно».

«Россия вполне самостоятельно действовала в Сирии, не предупреждая и не ставя в известность Соединенные Штаты, - говорит он. – Например, запуская крылатые ракеты из акваторий Каспийского и Черного морей.

Траектории полета этих ракет пролегали через районы в Восточной Сирии, где действует американская авиация, но Вашингтон об этом никто не предупредил».

Девид Шенкер счел нужным особо подчеркнуть, что в результате проведенной по приказу Вашингтона операции не пострадал ни один российский военнослужащий, хотя сам факт присутствия военных из РФ на авиабазе Шайрат о считает «крайне тревожным фактом».

«Русские официально находятся на базе, которую сирийское правительство использует для проведения атак с использованием химоружия, - напомнил сотрудник Института ближневосточной политики. – Это свидетельствует о том, что Москва либо является соучастником (этого преступления), либо просто некомпетентна, и ничего не знает о том, что делает режим Асада».

По мнению эксперта, вряд ли стоит ожидать, что американскаая военная акция приведет к прямой конфронтации с Россией. По его словам, главным приоритетом для администрации Трампа по прежнему является борьба с боевиками «Исламского государства», а судьба Башара Асада уже давно предрешена, так что для Вашингтон вряд ли будет настаивать на немедленном отстранении от власти сирийского лидера.

«Есть Женевское коммюнике, подписанное несколько лет назад в том числе и Россией, которое предусматривает переходный период в Сирии, и передачу власти новому правительству, - говорит Дэвид Шенкер.

Американская внешняя политика никогда не предусматривала, что Асад будет править пожизненно, так что заявления о его отстранении от власти никак не противоречат заявлениям, что эта атака не была направлена на смену режима».

Павел Золотарев считает, что серьезного осложнения американско-российских отношений можно будет избежать только в том случае, если ракетный удар был «одноразовой акцией».

«Во всяком случае, я на это надеюсь, – добавил он. – Потому что на эти действия пошла неоднозначная реакция среди конгрессменов, включая представителей как республиканцев, так и демократов. Хочется верить, что Трамп и его ближайшее окружение поймут, что они приняли, мягко говоря, не совсем верное решение».

Старший эксперт Института ближневосточной политики Дэвид Шенкер уверен, что о каком-то конфликте между Белым домом и Конгрессом пока говорить не стоит.

«Такой вид действий был абсолютно обычным для предыдущих администраций, - отметил он. - Билл Клинтон, например, регулярно запускал крылатые ракеты по разным целям, и не запрашивал одобрения Конегресса, а Барак Обама точно также использовал ударные беспилотники в разных странах мира».

По мнению эксперта, говорить о каких-либо переменах в отношениях между США и Россией можно будет говорить только после визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона и его переговоров с главой российского МИДа.

Пока же, считает Дэвид Шенкер, продемонстрировав военную силу, США серьезно укрепили свою репутацию в регионе.

«Иран и Россия очень недовольны и очень обеспокоены действиями Белого дома, - подчеркнул он.- Но традиционные союзники Вашингтона и в странах Залива и за его пределами аплодируют этому решению.

Бахрейн и Саудовская Аравия уже выступили с заявлениями, приветствуя эту акцию, турецкие власти открыто поддержали усиление американского военного присутствия. Все без исключения наши союзники-сунниты, которые в последние восемь лет чувствовали себя брошенными США, они очень позитивно реагируют на демонстрацию военной мощи США».