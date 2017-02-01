Является ли указ президента Трампа по ограничению миграции мерой против терроризма?

В 2011 году семнадцатилетний Мостафа Хассун был вынужден покинуть Сирию, опасаясь за свою безопасность. Жил в лагере беженцев в Турции, надеясь, что конфликт разрешится и он сможет вернуться домой. После долгого ожидания он получил убежище в Соединенных Штатах и сейчас живет в семье американцев, которых зовет своей второй семьей.

«Мы познакомились с Мостафой по Скайпу, - говорит Бейли Улбрихт, основатель организации Paper Airplanes. - Я преподаю английский язык сирийцам, он был одним из моих первых студентов. Когда я узнала, что Мостафа получил убежище в США, я попросила свою семью помочь ему - не только с жильем, но и с поступлением в колледж, поиском работы и друзей».

Война разбросала членов его семьи по разным странам - Турции, Сирии, Швеции и Германии. Распоряжение президента Трампа на временный запрет на въезд в США для граждан Сирии и шести других мусульманских стран для Мостафы означает, что в ближайшее время он не сможет видеться с родными.

Сам беженец говорит: «Меня зовут Мостафа, и я родом из Сирии. Этим все сказано. Несмотря на то, что я не религиозен, я теперь не имею права путешествовать. Меня просто не пустят обратно в США. Я стараюсь не думать об этом. Я видел настоящую Америку на протестах на прошлой неделе и верю, что голоса этих людей будут услышаны».

Мостафа обратился с просьбой о предоставлении убежища в США в июне 2013 года. В течение 15 месяцев он проходил через систему тщательных проверок личности и только в июне 2015 года смог въехать в США.

«У меня было пять собеседований с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной католической миграционной комиссии, - вспоминает Мостафа. - Они изучали все подробности моей жизни с десятилетнего возраста».

По словам эксперта вашингтонского Фонда Поддержки Демократии Реуеля Герехта, органы национальной безопасности США до сегодняшнего дня при предоставлении убежища гражданам самых разных стран не допускали ошибок.

«Вряд ли указ президента Трампа можно назвать мерой, направленной против терроризма, - считает Герехт. - В Соединенные Штаты беженцы не попадают так легко и быстро, как в Европу. Для членов террористических группировок создавать замороженные террористические ячейки в США невыгодно. Они понимают, что здесь результат будет непредсказуем – большие затраты, риски и никаких гарантий, что террористы смогут под видом беженцев пройти через все уровни проверки».

Указ не повлияет на статус тех беженцев, которые уже находятся на территории США. Однако некоторых людей его действие застигло на пути в Соединенные Штаты.

«У нас есть возможность связаться со студентами-сирийцами, с которыми мы работаем, и тысячами сирийцев, которые общаются с нами в социальных сетях, - говорит Бейли Улбрихт из Paper Airplanes. - Сейчас главное узнать кто оказался среди задержанных в аэропортах. Сотни юристов сказали нам, что они готовы помочь задержанным».

Мостафа сейчас работает вместе с Бейли над различными инициативами по предоставлению помощи сирийским беженцам. О будущем он говорит с неопределенностью, но точно знает, чем хочет заниматься сейчас.

«Я хочу много работать, учиться и помогать людям. Дарить людям любовь», - говорит он.