Мирные переговоры по Сирии отложены на один день

Новый раунд мирных переговоров по Сирии, который должен был начаться в среду в Казахстане, отложен до четверга.

МИД Казахстана никак не объяснил изменение сроков.

Во время предыдущего раунда, проходившего в Астане в январе, Россия, Иран и Турция согласились выступить наблюдателями прекращения огня.