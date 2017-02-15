Мирные переговоры по Сирии отложены на один день

По итогам предыдущего раунда Россия, Иран и Турция согласились вести мониторинг прекращения огня
Новый раунд мирных переговоров по Сирии, который должен был начаться в среду в Казахстане, отложен до четверга.
МИД Казахстана никак не объяснил изменение сроков.
Во время предыдущего раунда, проходившего в Астане в январе, Россия, Иран и Турция согласились выступить наблюдателями прекращения огня.
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