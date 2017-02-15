Линки доступности

Языки
Новости

Мирные переговоры по Сирии отложены на один день

Астана, Казахстан

Астана, Казахстан

Смотреть комментарии

По итогам предыдущего раунда Россия, Иран и Турция согласились вести мониторинг прекращения огня

Новый раунд мирных переговоров по Сирии, который должен был начаться в среду в Казахстане, отложен до четверга.

МИД Казахстана никак не объяснил изменение сроков.

Во время предыдущего раунда, проходившего в Астане в январе, Россия, Иран и Турция согласились выступить наблюдателями прекращения огня.

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Читайте также

Back to top
XS
SM
MD
LG