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Лавров объявил об отсрочке женевских переговоров по Сирии

Сергей Лавров

Сергей Лавров

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Намеченные на 8 февраля переговоры перенесены на конец февраля

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что намеченные на 8 февраля мирные переговоры по Сирии сдвинуты на конец февраля.

Лавров объявил об отсрочке в пятницу, встречаясь в Москве с представителями нескольких сирийских повстанческих группировок.

Лавров не уточнил, почему решено отложить женевские переговоры при посредничестве ООН.

Ранее на этой неделе Турция, Россия и Иран собрали в столице Казахстана делегации от сирийского правительства и оппозиции на мирные переговоры.

Они завершились договоренностью о выработке механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня и дальнейшем поиске политического решения конфликта в Сирии.

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