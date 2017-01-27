Лавров объявил об отсрочке женевских переговоров по Сирии

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что намеченные на 8 февраля мирные переговоры по Сирии сдвинуты на конец февраля.

Лавров объявил об отсрочке в пятницу, встречаясь в Москве с представителями нескольких сирийских повстанческих группировок.

Лавров не уточнил, почему решено отложить женевские переговоры при посредничестве ООН.

Ранее на этой неделе Турция, Россия и Иран собрали в столице Казахстана делегации от сирийского правительства и оппозиции на мирные переговоры.

Они завершились договоренностью о выработке механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня и дальнейшем поиске политического решения конфликта в Сирии.