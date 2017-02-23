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В Женеве возобновились мирные переговоры по Сирии

Стаффан де Мистура

Стаффан де Мистура

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Стаффан де Мистура встречается в четверг с делегацией сирийского правительства и представителем оппозиции

В Женеве возобновились мирные переговоры по Сирии под эгидой ООН. Это произошло через десять месяцев после прекращения диалога в связи с эскалацией кровопролития в охваченной войной стране.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в четверг проводит первую утреннюю встречу с делегацией сирийского правительства, возглавляемой Башаром Джаафари.

Ожидается, что затем он встретится с Насром Харири – высокопоставленным членом Сирийской национальной коалиции, крупнейшей оппозиционной организации.

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