Стаффан де Мистура встречается в четверг с делегацией сирийского правительства и представителем оппозиции
В Женеве возобновились мирные переговоры по Сирии под эгидой ООН. Это произошло через десять месяцев после прекращения диалога в связи с эскалацией кровопролития в охваченной войной стране.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в четверг проводит первую утреннюю встречу с делегацией сирийского правительства, возглавляемой Башаром Джаафари.
Ожидается, что затем он встретится с Насром Харири – высокопоставленным членом Сирийской национальной коалиции, крупнейшей оппозиционной организации.
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