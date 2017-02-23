В Женеве возобновились мирные переговоры по Сирии под эгидой ООН. Это произошло через десять месяцев после прекращения диалога в связи с эскалацией кровопролития в охваченной войной стране.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в четверг проводит первую утреннюю встречу с делегацией сирийского правительства, возглавляемой Башаром Джаафари.

Ожидается, что затем он встретится с Насром Харири – высокопоставленным членом Сирийской национальной коалиции, крупнейшей оппозиционной организации.