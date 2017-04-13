Сирия: 18 человек погибли вследствие ошибочного авиаудара международной коалиции

Вследствие ошибки при нанесении удара (нанесенного военными руководимой США коалиции) в Сирии погибли 18 бойцов Сирийских демократических сил, ведущих борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» на севере страны.

В четверг Центральное командование США, которое координирует действия американских военных на Ближнем востоке, заявило, что во вторник союзные силы непреднамеренно нанесли удар к югу от города Табка – стратегически важного пунктанедалеко от Ракки, которая является фактической столицей «Исламского государства» и продолжает находиться под контролем группировки.

Согласно заявлению Центрального командования, сирийские курды, составляющие основу сражающихся с ИГИЛ Сирийских демократических сил (SDF), предоставили пилотам ВВС коалиции неверные координаты, в результате чего авиаудар пришелся по позициям SDF.



Поддержку с воздуха в коалиции обеспечивают несколько стран, ведущих борьбу против ИГИЛ. В настоящее время неизвестно, военные какой страны нанесли удар с воздуха.



В специальном заявлении войска коалиции выразили глубокие соболезнования членам Сирийских демократических сил и семьям погибших.

«Коалиция находится в постоянном контакте с партнерами в SDF, которые выразили желание сфокусировать усилия на борьбе с ИГИЛ, несмотря на трагический инцидент», – говорится в заявлении коалиционных сил, которые в будущем будут прибегать к дополнительным мерам предосторожности с целью избежать повторения подобных случаев в будущем.

По сообщениям организаций, которые ведут мониторинг ситуации в Сирии, в прошлом месяце в результате атаки военных США вблизи Ракки погибли десятки гражданских лиц. Военные утверждают, что доказательств гибели мирных жителей нет.