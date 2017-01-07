Сирия: взрыв в городе Аазаз

Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights и турецкие СМИ сообщили, что в субботу утром на рынке Аазаза, который контролирует оппозиция, произошел мощный взрыв автомобиля. Среди погибших было несколько вооруженных оппозиционеров. После взрыва в городе была слышна стрельба.

Пока никто не взял на себя ответственности за взрыв. Ранее режим перемирия в Сирии неоднократно нарушался.

На прошлой неделе правительственные войска активизировали наступательные операции вблизи Дамаска, из-за чего коалиция оппозиции заявила, что не примет участия в предварительных мирных переговорах, начало которых было запланировано на конец января.