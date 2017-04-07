Сирийский министр не ожидает «военной эскалации после ударов

Министр информации Сирии заявил в пятницу, что авиаудар США по сирийской военно-воздушной базе в провинции Хомс носил «ограниченный» характер, и он не ожидает дальнейшей военной эскалации.

«Я полагаю, этот удар был ограничен во времени и пространстве, и он был ожидаем», – сказал Рамез Турджман в телефонном интервью сирийскому государственному телевидению.

Отвечая на вопрос о том, последует ли какая-то реакция со стороны России, Турджман сказал, что Москва выступает с осуждением американской атаки. «Не думаю, что будет какая-либо военная эскалация», – сказал он.