США продолжают поддерживать контакт с Россией

Соединенные Штаты утверждают, что продолжают поддерживать контакт с Россией, чтобы избежать столкновений боевой авиации в воздушном пространстве Сирии. В то же время, неизвестно, продолжают ли военные двух стран использовать установленную между Вашингтоном и Москвой «горячую линию».



В понедельник представитель Центрального командования США полковник Джон Томас сообщил, что на прошлой неделе Пентагон воспользовался установленным каналом коммуникации, чтобы предупредить Россию о предстоящем ракетном ударе ВМС США по сирийской авиабазе в ответ на применение химического оружия в провинции Идлиб. Тогда, в результате атаки погибли более 80 мирных жителей.

«На следующий день запланированный звонок по «горячей линии» не состоялся, – сказал Томас. – После произошедшего мы не будем обсуждать статус этого канала коммуникации. Мы подождем и посмотрим, как ситуация будет развиваться в дальнейшем».



В прошлую пятницу Москва сообщила о приостановке действия Меморандума о предотвращении инцидентов. Это было сделано в знак протеста против американского удара ракетами «Томагавк» по авиабазе Шайрат 6 апреля.



«Горячая линия» в основном применялась для того, чтобы предотвратить случайную конфронтацию российской и американской авиации в ходе операций в Сирии. США используют воздушное пространство для осуществления ударов по террористам группировки «Исламское государство».

По словам Томаса, США «продолжат по мере необходимости предотвращать случайную конфронтацию с Россией», прибегая «ко всем возможным средствам». В то же время, полковник не сообщил, продолжает ли использоваться для этих целей «горячая линия».

В понедельник министр обороны Джим Мэттис заявил, что ракетный удар США по авиабазе Шайрат был «соразмерной реакцией на применение сирийским правительством химического оружия».

Мэттис заявил, что президент Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетного удара, чтобы предотвратить использование химического оружия в будущем и показать, что США не будут пассивно наблюдать за тем, как невинные люли гибнут в результате применения химического оружия, которое запрещено международными нормами и которое считалось уничтоженным.

Министр обороны США отметил, что в результате удара по сирийской авиабазе были разрушены места хранения топлива и боеприпасов, средства противовоздушной обороны, а также 20 процентов боевой авиации.



«Сирийское правительство лишилось возможности проводить дозаправку или переоснащать самолеты на авиабазе Шайрат, поэтому сирийским военным в настоящее время нет смысла пользоваться бездействующим объектом», – говорится в заявлении Мэттиса.

В ходе брифинга для прессы в понедельник представитель Центрального командования США полковник Джон Томас сообщил, что количество ударов ВС США по боевикам «ИГ» в регионе сократилось. Это связано с тем, что генерал-лейтенант армии Стивен Таунсенд, командующий международными силами коалиции в Ираке и Сирии передислоцирует военных, чтобы обеспечить безопасность своих подчиненных.

В интервью «Голосу Америки» официальные лица США выразили обеспокоенность тем, что российские или сирийские военные могут попытаться ответить на атаку Соединенных Штатов, выбрав мишенью американских военных, которые борются с «Исламским государством в Сирии.